TORREVIEJA
Torrevieja celebra la XXVIII Feria del Libro con Javier Sierra y Paloma Sánchez-Garnica como escritores invitados
Contará con 15 casetas, además de una jaima central para presentaciones y firmas de 23 autores noveles entre el próximo sábado y el 6 de abril en el paseo Vista Alegre
La XXVIII edición de la Feria del Libro de Torrevieja se celebrará desde este sábado 28 de marzo al 6 de abril en el paseo Vista Alegre. El evento ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad y cuyas novedades fueron presentadas por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrevieja, Antonio Quesada y el gerente del Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”, Miguel Fernández,
Javier Serra
La XXVIII Feria del Libro contará este año con la participación de dos de los mayores exponentes de la literatura actual en España. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado, 28 de marzo, a las 12:00 horas, con la presencia del escritor reconocido internacionalmente Javier Sierra, quien ejercerá como padrino de la feria y presentará en el Casino de Torrevieja su última obra.
Como broche de oro, el sábado 4 de abril, el Real Club Náutico Torrevieja (RCNT) acogerá el encuentro con la escritora Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta 2024, en un acto que pondrá el colofón a una programación de gran nivel literario.
Quesada indicó que alcanzar las 28 ediciones supone “hablar de una tradición consolidada, de una ciudad que ama la lectura y de un evento que, año tras año, crece en ambición y calidad”. En este sentido, subrayó que durante estos días Torrevieja reúne a lectores, autores, libreros y editoriales en torno a la cultura.
Presencia editorial
La feria experimenta este año un nuevo impulso en cuanto a espacio y participación. En total, se instalarán 15 casetas que conformarán el corazón de la actividad cultural en la avenida, distribuidas en 7 casetas de gran formato (9 metros) destinadas a librerías, y 8 casetas ocupadas por editoriales y asociaciones culturales
Expositores
El concejal resaltó "la creciente proyección del evento, que ha logrado atraer a expositores procedentes de diferentes puntos del país, como Puerto de Santa María o Málaga", además de participantes de la Región de Murcia y de distintos municipios de la provincia de Alicante.
Asimismo, ha querido mostrar un reconocimiento especial a los libreros locales, destacando que “son una pieza fundamental en el impulso diario de la cultura en nuestra ciudad, tanto durante la feria como a lo largo de todo el año”.
Las empresas y entidades participantes en esta edición son:
Pulsar Store
Las mil y una...libros
Librería Trini
Santos Ochoa
Librería Rivendel
Los Libros de Minny
Librería Buendía
Ediciones Tacalatra
Ediciones Bukmeran
Ediciones TdP Taller de Prensa
Cuentos con Valores
Asociación Alhistorias
Asociación Alas de Papel
Asociación Verso Abierto
Egregor Ediciones
Como en ediciones anteriores, todas las compras realizadas en las casetas durante la feria contarán con un descuento del 10 %, facilitando el acceso a la lectura y fomentando el consumo cultural. Uno de los pilares fundamentales de la Feria del Libro de Torrevieja es el respaldo a los nuevos autores. Desde hace varias ediciones, el evento se ha consolidado como una auténtica cantera de talento literario.
En esta ocasión, la feria contará con una jaima central que se convertirá en el epicentro de las actividades culturales. En este espacio se desarrollarán presentaciones, charlas y firmas de libros protagonizadas por 23 escritores noveles, a quienes el Ayuntamiento ofrece una plataforma de visibilidad y promoción.
Entre los autores que participarán en esta edición se encuentran:
Pablo Jankovich
Alicia Rico
Nerea Fenoll
Sira Rodríguez
Nacho Azcona
José Siles
Bernar Freiria
Jesús Cánovas
Luisa María Vera
David Ruiz
Milagros Fernández
María Engracia Sigüenza
Sara Ortuño
Manuel Martínez
María Rosa Saks
Ana Chaikovska
Antonio Bernal
Daniel Sánchez
Rosa García Oliver
Laura Aguirre
Todos ellos desarrollarán actividades de presentación de obras, lecturas literarias, coloquios y firmas de ejemplares, contribuyendo a enriquecer la oferta cultural de la feria.
Además, se prestará especial atención al público infantil y juvenil, con actividades diseñadas para fomentar el hábito lector desde edades tempranas. Entre las propuestas previstas se encuentran cuentacuentos, talleres creativos y actividades educativas dirigidas a niños y niñas, que se desarrollarán tanto en horario de mañana como de tarde y que permitirán a los más pequeños acercarse al mundo de los libros de una forma lúdica y participativa. Toda la programación detallada de actividades y horarios está disponible en la web oficial del Instituto Municipal de Cultura: imcjoaquinchapaprieta.com.
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