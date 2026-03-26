Transportes arranca la instalación un sistema de semáforos con IA en la glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes, 30 de marzo, la ejecución de las obras de instalación de un sistema de semaforización basada en inteligencia artificial en la glorieta de Punta Prima-Rocío del Mar, situada en el kilómetro 52,8 de la carretera N-332, en término municipal de Torrevieja, en el límite con el de Orihuela.

La actuación cuenta con un presupuesto de 409.369 euros (IVA incluido), financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con motivo de estos trabajos, y "para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios", se producirán cortes parciales al tráfico entre el 30 de marzo y finales de mayo.

Gestión semafórica

El objetivo del proyecto es implantar un sistema de monitorización y gestión semafórica inteligente basado en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo, de modo que el sistema pueda ajustar la regulación del tráfico a partir de la experiencia de uso y de los datos recopilados.

Estas técnicas se complementan con redes neuronales, análisis masivo de datos, modelización del tráfico y métodos tradicionales de ingeniería de tráfico para analizar el funcionamiento de la glorieta y seleccionar la solución más eficiente para el conjunto de los usuarios.

Cámaras

Las obras, como avanzó INFORMACIÓN, incluirán la instalación de postes semafóricos en los accesos a la glorieta, la colocación de cámaras de detección y dispositivos de captación de datos de tráfico en cada acceso, y la implantación de un sistema de control basado en Inteligencia Artificial, capaz de regular automáticamente los ciclos semafóricos en función de la intensidad real del tráfico.

Con esta intervención "se busca no solo mejorar la fluidez y la gestión del tráfico en la glorieta, sino también sentar las bases para incorporar sistemas inteligentes a la gestión viaria de la Red de Carreteras del Estado".

Ubicación de la zona que estará en obras desde el próximo lunes / D. Pamies

Tráfico

Una vez que se complete su despliegue IA va a tener que emplearse a fondo en esta glorieta y va "entrenarse" a destajo. La rotonda es un punto de retención de tráfico durante todo el año que se agrava en Semana Santa y verano, como también lo son la glorieta de La Zenia, algo más al sur o la variante de Torrevieja, unos pocos cientos de metros más al norte.

Según la estación de aforo del mapa de tráfico del Ministerio de Transportes este tramo de la N-332, que cuenta con dos carriles por sentido de la marcha, soportó en 2024 una media díaria de paso de 45.000 vehículos.

Los vecinos de Rocío del Mar, Señorío de Gomendio y Punta Prima solo pueden acceder por esta rotonda a la N-332, en la que no solo confluye el tráfico de la nacional, también el de la avenidas de Las Olas y Escorpiones, dos viales de gran capacidad. Las retenciones son de cientos de metros en sentido Torrevieja, entre la glorieta y Orihuela Costa y algo más reducidas en sentido Orihuela Costa, desde Torrevieja.