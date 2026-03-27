Coronella Living by TM: Así es el nuevo residencial donde la calma del Mediterráneo será parte de tu hogar

Hay lugares que tienen una luz especial, y la zona de La Coronelita, en Torrevieja, es sin duda uno de ellos. En este enclave privilegiado, donde el azul del cielo se funde con el espectacular color de la Laguna Rosa, TM Grupo Inmobiliario presenta su nuevo proyecto: Coronella Living by TM. Un residencial que no solo ofrece viviendas, sino una forma de entender la vida basada en el bienestar, el confort y la conexión con la naturaleza.

Un balcón natural junto a la Laguna Rosa

Torrevieja es internacionalmente conocida por su buen clima y su entorno natural, y Coronella Living by TM nace para integrarse en él. Formado por 112 viviendas, este proyecto ha sido diseñado bajo una premisa clara: maximizar el bienestar. Situado en una zona en pleno auge, permite a sus residentes disfrutar de la paz de las Salinas de Torrevieja sin renunciar a la vitalidad del centro de la ciudad.

Lo que diferencia a una promoción de TM Grupo Inmobiliario es su concepto de comunidad. / INFORMACIÓN

Zonas comunes: un resort privado para tu día a día

Lo que diferencia a una promoción de TM Grupo Inmobiliario es su concepto de comunidad. En Coronella Living by TM, los espacios exteriores cobran vida propia. El residencial cuenta con piscinas rodeadas de cuidados jardines y jacuzzis diseñados para esos momentos de desconexión tan necesarios. Para las familias, las áreas infantiles y las amplias zonas verdes garantizan que los más pequeños crezcan en un entorno seguro y saludable.

Hogares bañados por el sol

Cada una de las viviendas de este complejo ha sido proyectada para capturar la esencia de la Costa Blanca. Ya sea en planta baja con jardín, plantas intermedias con terraza o áticos con solárium, el diseño prioriza la funcionalidad y la entrada de luz natural. Son espacios pensados para desayunar al sol o compartir veladas interminables bajo el clima templado del Levante.

Vivir entre las mejores playas y los campos de golf más exclusivos

La ubicación de Coronella Living by TM es un sueño para cualquier amante del mar. A escasos minutos, se despliegan algunas de las playas más emblemáticas de la provincia: Los Locos, El Cura, Los Náufragos y la idílica Cala Ferris. Además, su cercanía a Orihuela Costa pone al alcance de la mano playas espectaculares de bandera azul como Punta Prima, La Zenia o Cabo Roig.

Pero la oferta de ocio no termina en la orilla. Para los entusiastas del golf, el residencial se sitúa en el epicentro de los mejores campos de la región: La Marquesa, Vistabella, La Finca y Villamartín Golf, permitiendo combinar el deporte con un estilo de vida activo durante las cuatro estaciones.

Este proyecto ha sido diseñado bajo una premisa clara: maximizar el bienestar. / INFORMACIÓN

Conectividad y servicios: todo a un paso

Vivir aquí significa tenerlo todo. Con acceso directo a la N-332 y la A-7, la conexión con el Aeropuerto de Alicante-Elche y el AVE es rápida y sencilla. Además, el entorno cuenta con una oferta de servicios imbatible:

• Compras: Cerca de los centros comerciales Habaneras y el espectacular Zenia Boulevard.

• Salud y Educación: A un paso del Hospital Universitario de Torrevieja y de colegios internacionales de referencia como El Limonar International School de Villamartín.

• Gastronomía: Rodeado de la mejor cocina local para saborear el Mediterráneo.

Mapa de ubicación de Coronella Living by TM.

Coronella Living by TM no es solo un residencial; es la invitación definitiva a empezar una nueva etapa llena de luz y bienestar. Es, en definitiva, el lugar donde el Mediterráneo se convierte en parte de tu hogar.