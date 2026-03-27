Las diez playas de Pilar de la Horadada están para la Semana Santa

Las diez playas que se extienden a lo largo de los cerca de cinco kilómetros de litoral de Pilar de la Horadada ya están listas para acoger a los vecinos y visitantes que deseen disfrutarlas esta Semana Santa. Limpieza, aseo y socorrismo darán servicio durante diez días.

Antes de las diez de la mañana de cada uno de los días del periodo de Semana Santa, los trabajadores del servicio de limpieza de playas ya habrán procedido a la extension y acondicionamento de la arena en las playas de El Mojón, Las Higuericas, Las Villas, El Puerto, El Conde, Los Jesuitas, Rocamar, Del Río, Mil Palmeras y Vistamar a la espera de los turistas, vecinos y visitantes. Durante doce horas al día estarán trabajando en la recogida de papeleras, el mantenimiento de las pasarelas y la retirada manual de residuos. Al finalizar el día, pasarán las máquinas limpiaplayas, “como si estuviéramos en plena temporada alta”; ha relatado el concejal de Medio Ambiente, Pedro Miguel Moya, en la presentación del operativo.

Playas de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Salvamento y Socorrismo

En cuanto al servicio de salvamento y socorrismo en playas durante esta Semana Santa 2026, Moya ha explicado que “un coordinador y seis socorristas se ocuparán de vigilar las playas de Villas-Higuericas, Conde-Jesuítas y Mil Palmeras-Río del 28 de marzo al 6 de abril (ambos inclusive) de 11:00 a 18:00 horas”.

Además, se han instalado tres puestos de vigilancia que tienen sala sanitaria, aseos, zona de vigilancia en la parte superior y un desfibrilador semiautomático externo (DESA).

El servicio también contará con la disponibilidad de un vehículo de intervención rápida todo terreno (VIR 4x4), una moto acuática con camilla de rescate y una embarcación semirrígida con base en la Playa de Mil Palmeras, aunque podrá variar su ubicación a razón de la cantidad de usuarios en las playas o por otros motivos técnicos.

Aseos

Los aseos también estarán abiertos, con limpieza diaria, del 28 de marzo al 06 de abril (ambos inclusive) de 11:00 a 18:00 horas en las playas con servicio de socorrismo, que son: Villas-Higuericas, Conde-Jesuítas y Mil Palmeras-Río.

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El litoral de Pilar de la Horadada se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros. Hay playas extensas y pequeños cantiles rocosos. Estas playas, según señala la información municipal "son seguras ya que no hay descensos bruscos ni desniveles y permiten el baño tranquilo de los más pequeños". Además "su transparencia y visibilidad invita al buceo deportivo en busca de la biodiversidad que albergan sus fondos marinos".