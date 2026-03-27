El Consejo Regulador de la Granada Mollar anima a los agricultores de la Vega Baja a amparar su producción bajo el sello de calidad

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar ha abierto el plazo de inscripción de parcelas para que los agricultores puedan registrar sus cultivos de cara a la próxima campaña. Este trámite es imprescindible para que la producción pueda comercializarse bajo el sello de calidad de la DOP, garantizando así su origen, trazabilidad y diferenciación en el mercado.

Las inscripciones están dirigidas a los productores de granada de la variedad mollar ubicados en la zona geográfica amparada por la Denominación de Origen, que abarca las comarcas de L’Alacantí, Vega Baja del Segura y Baix Vinalopó.

Los agricultores que ya forman parte de la DOP deberán renovar su registro y actualizar sus datos, mientras que las nuevas incorporaciones tendrán que facilitar información como la superficie de cultivo, el número y edad de los granados, el tipo de riego o la documentación del SigPac, entre otros aspectos.

Inscripción clave para certificar la producción

Desde el Consejo Regulador recuerdan que solo las parcelas inscritas pueden certificar su producción como DOP, un requisito indispensable para que las granadas puedan comercializarse con el etiquetado oficial en los puntos de venta.

En este sentido, el presidente de la DOP de la Granada Mollar, Francisco Oliva, destaca que “formar parte de la Denominación de Origen permite proteger la producción frente al fraude, garantizar su calidad y diferenciarla claramente de otras variedades del mercado”.

Además, continúa Oliva, “la inscripción también es una herramienta clave para el conjunto del sector. Gracias a la participación de los agricultores, la DOP puede impulsar estudios, acciones de formación y campañas de promoción para reforzar la presencia del producto en los mercados, aumentar el consumo de la granada mollar de Elche y mejorar su posicionamiento”.

Asimismo, subraya “la importancia que tiene la Vega Baja del Segura para la DOP ya que es un territorio que concentra alrededor del 30% de la granada que se cultiva en el territorio amparado por el Consejo Regulador”. Esa producción se da sobre todo al noroeste de la comarca, en Albatera, San Isidro y Catral, pero también en muchos otros puntos de la geografia del Bajo Segura. Se trata de un cultivo que asume mejor una elevada conductividad del agua, que es la que en muchas ocasiones deben emplear los agricultores de la huerta tradicional con los aportes del Segura.

Bonificaciones en el seguro agrario

Además de la certificación, la inscripción en la DOP ofrece ventajas económicas directas para los agricultores. En concreto, permite acceder a bonificaciones en el seguro agrario destinadas a cultivos de calidad diferenciada.

Estas bonificaciones suponen una mejor valoración económica de las explotaciones en caso de siniestro, por lo que desde el Consejo Regulador se recomienda formalizar la inscripción antes de la contratación del seguro para poder beneficiarse de estas condiciones.

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Plazos y formas de inscripción