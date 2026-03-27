El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela muestra a los residentes su renovación con un 40 % más de superficie asistencial

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela acogió su VIII Jornada de Puertas Abiertas a Residentes, en la que los futuros especialistas conocieron de primera mano la oferta formativa que ofrece el departamento. Durante el acto de bienvenida, el gerente del Departamento de Salud de Orihuela, Mario Medina, destacó que el hospital "tiene una gran proyección de futuro, en unos meses dispondremos de un 40 por ciento más de espacio asistencial, lo que se traducirá también en nuevas oportunidades laborales para el personal sanitario”, que va a convertir el centro sanitario en uno de los hospitales comarcales más grandes de la Comunidad Valenciana.

Agradecimiento

El gerente agradeció también la labor que realizan los tutores de las distintas especialidades, muchos de ellos también profesores universitarios, y subrayó que “en nuestro departamento los residentes tienen la oportunidad de formarse con un alto grado de competencia, participando directamente en procesos clínicos muy diferentes que enriquecen su experiencia profesional”.

Por su parte, María Belén Rayos, jefa de estudios del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha señalado que “creo firmemente que este es un gran hospital en el que los residentes finalizan su formación con un excelente nivel de preparación. Nuestra trayectoria de 35 años en la formación sanitaria nos avala. Este es un hospital familiar, donde todos nos conocemos y existe una muy buena relación entre los distintos servicios, lo que facilita el aprendizaje y el acompañamiento durante la formación”.

Jornada de Puertas Abiertas en el Hospìtal Universitario de la Vega Baja, en Orihuela / INFORMACIÓN

Nuevas especialidades

En los últimos cinco años el Departamento de Salud de Orihuela ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en su capacidad docente, con un crecimiento de casi el 50% en el número de plazas acreditadas. En total el centro alberga a un centenar de residentes en formación.

El hospital cuenta con plazas acreditadas para distintas especialidades de formación sanitaria, incluyendo Médico Interno Residente (MIR), Enfermero Interno Residente (EIR), Farmacéutico Interno Residente (FIR), Psicólogo Interno Residente (PIR) y Químico Interno Residente (QIR).

El centro suma la reciente acreditación de Medicina del Trabajo, cuyo primer residente se incorporará el próximo curso.

Medicina del Trabajo

A esta oferta docente el centro suma la reciente acreditación de Medicina del Trabajo, cuyo primer residente se incorporará el próximo curso. Los especialistas en formación adquirirán competencias clave para luego desarrollar su labor en prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.

Por otra parte, el centro estrena este año su acreditación como hospital universitario, lo que permitirá potenciar también la formación de los estudiantes de grado y la actividad docente e investigadora.

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Además, la actual ampliación del Hospital Universitario Vega Baja, que incluye la creación de nuevos espacios quirúrgicos y de consultas, está diseñada para soportar un incremento adicional de la capacidad docente en los próximos años.