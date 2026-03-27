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ORIHUELA

El poeta y profesor Javier Pérez Bazo gana el Premio Internacional de Poesía “Miguel Hernández"

El jurado del premio, presidido por Francisco Javier Díez de Revenga, destaca la emotividad y autenticidad de la obra "Refugio y desgarro" que narra una historia con un protagonista singular

Jurado del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández

Jurado del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA

El poeta y profesor Javier Pérez Bazo (Madrid, 1953) ha ganado el Premio Internacional de Poesía “Miguel Hernández-Comunidad Valenciana” en la edición de 2025, convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández y fallado este viernes, y que cuenta también con la colaboración de la Conselleria de Cultura, el Área de Cultura de la Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela.

La obra "Refugio y desgarro" ha sido de entre los 1.650 libros presentados al certamen la que se ha alzado con el galardón, dotado con 8.000 euros, un elemento artístico acreditativo y su publicación en la prestigiosa editorial madrileña Devenir.

El jurado, presidido por Francisco Javier Díez de Revenga, profesor en la Universidad de Murcia, en su condición de patrono de la Fundación convocante, ha estado integrado, además, por los poetas y profesores Carmen María López López, José Lupiáñez Barrionuevo, Teresa Vicente Vera, y por Joaquín Juan Penalva, profesor de la UMH y patrono de la Fundación oriolana; y el editor de Devenir, Juan Pastor.

Valoración

Francisco Javier Díez de Revenga ha valorado del libro ganador su emotividad y autenticidad porque representa una historia verdadera con una protagonista singular. El autobiografismo fortalece la expresión poética y consigue la sobresaliente calidad del poemario. Una gran historia y un argumento sensible cohesionan el libro. Por su parte, Teresa Vicente ha destacado la emoción ante la frustración de un padre que dialoga con su hija a través de la ternura. Carmen María López López ha subrayado el lirismo creciente y el itinerario de la enfermedad de una hija trazado con ternura por su padre.

Joaquin Juan Penalva, por su parte, ha resaltado la construcción de un libro a base de palabras en el que la protagonista perdurará en el tiempo. José Lupiáñez Barrionuevo ha mencionado la verdad dramática y lírica y la historia de la enfermedad. En definitiva, la fragilidad del ser humano y la fatalidad. Aunque deja abierta la puerta a la esperanza en un homenaje del yo poético a su hija.

El editor Juan Pastor ha declarado que se premia a un poeta y a su voz comprometida con la creación, digno de ser premiado por la intensidad del sufrimiento y la dignidad de la palabra utilizada.

Sobre el autor

Javier Pérez Bazo estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y es doctor en Letras por la Universidad de Toulouse-Le Mirail. Ha sido catedrático de Literatura Española en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Ha trabajado también en la gestión cultural de diversos centros del Instituto Cervantes (Budapest) y Embajadas de España (Francia, Hungría).

Es autor de numerosos artículos sobre el Ultraísmo, el cine mudo, Max Aub, Rafael Alberti o Miguel Hernández, entre otros. Es un reconocido estudioso de la figura del escritor Juan Chabás, de Dénia. Ha publicados cuatro libros de poesía y dos antologías poéticas, y autor de la novela “La Borbona” (2015).

Obras presentadas

Las obras han procedido de países como, Argentina (165 obras), Colombia (135 obras), México (109 obras), Cuba (60 obras), Chile (57 obras), Perú (33 obras), Estados Unidos (27 obras), Uruguay (22 obras), Venezuela (22 obras), Ecuador (20 obras), Francia (15 obras) y Brasil (11 obras), además de países como Canadá, Camerún, Dinamarca, Gran Bretaña, Guinea, Honduras, Irán, Nueva Guinea, Nueva Zelanda o Países Bajos.

Noticias relacionadas

En cuanto a España, las obras han procedido de todas las comunidades autónomas, entre las que destacaban las siguientes provincias: Valencia (61 obras), Barcelona (50 obras), Sevilla (48 obras), Alicante (47 obras), Cádiz (22 obras), Málaga (22 obras), Valladolid (21 obras), Córdoba (19 obras) y Jaén (11 obras), o las siguientes comunidades autónomas: Madrid (186 obras), Región de Murcia (40 obras), Islas Canarias (29 obras) y el Principado de Asturias (22 obras).

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