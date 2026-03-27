Orihuela saca de la lista roja de patrimonio en peligro el Palacio Rubalcava, el complejo Minero de San Antón y la iglesia de las Santas Justa y Rufina

El Ayuntamiento de Orihuela ha conseguido que la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, el Palacio de Rubalcava y el Complejo Minero de San Antón hayan sido retirados de la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra y pasen a formar parte de la Lista Verde, tras la revisión realizada por el Comité Científico de la entidad el pasado 25 de marzo de 2026. Para el equipo de gobierno oriolano esta decisión "supone un reconocimiento al trabajo de recuperación y conservación desarrollado en estos tres enclaves patrimoniales, que durante años han estado en situación de deterioro y riesgo, y pone en valor la implicación del Ayuntamiento de Orihuela en la protección de su patrimonio histórico".

Así lo ha comunicado Hispania Nostra a través de la responsable de la Lista Roja, Ana Zarco Colón, quien ha trasladado al Ayuntamiento "su felicitación por la labor realizada", destacando “la implicación del Ayuntamiento de Orihuela en el mantenimiento de su patrimonio” y señalando que “es un placer ver el esfuerzo realizado”, tras constatar la mejora del estado de conservación de estos bienes.

Santas Justa y Rufina

La iglesia de las Santas Justa y Rufina fue incluida en la Lista Roja en el año 2018 debido al grave estado de conservación de algunos de sus espacios, especialmente la Capilla de la Comunión, cuya cúpula permaneció apuntalada durante más de una década por riesgo de derrumbe -y se derrumbó parcialmente-. Las actuaciones realizadas han permitido recuperar este espacio para el culto, restaurando su integridad arquitectónica y devolviendo su uso al conjunto.

Capilla de la Comunión de la Santas Iglesias Justa y Rufina, rehabilitada / INFORMACIÓN

Palacio de Rubalcava

Por su parte, el Palacio de Rubalcava, incorporado a la Lista Roja en 2019, ha sido objeto de una rehabilitación integral que ha permitido recuperar uno de los edificios más representativos del patrimonio civil oriolano. El inmueble albergará el Museo de la Ciudad de Orihuela, con un recorrido cronológico que permitirá al visitante comprender la evolución histórica y arqueológica del municipio, además de contar con espacios audiovisuales, salas de exposiciones temporales y la incorporación de la colección pictórica municipal.

Asimismo, el edificio se configura como un espacio vivo, con usos culturales y un área de restauración vinculada al jardín, contribuyendo a dinamizar su entorno. Durante las obras han salido a la luz restos de gran valor histórico, como unos baños árabes del siglo XI, que serán integrados y puestos en valor dentro del propio conjunto.

Complejo Minero

En cuanto al Complejo Minero de San Antón, incluido en la Lista Roja el 15 de febrero de 2016, su recuperación ha permitido rescatar un enclave único del patrimonio industrial. El conjunto, situado en la sierra de San Miguel, alberga el horno de Santa Matilde, inaugurado en 1888 y considerado uno de los escasos hornos de calcinación de cinabrio de estilo Bustamante que se conservan en el mundo.

Las actuaciones desarrolladas han incluido la recuperación de la Casa de los Mineros, la mejora de accesos y la adecuación del entorno, con intervenciones vinculadas a programas de empleo impulsados a través de LABORA y de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Orihuela, combinando la conservación del patrimonio con la formación y la inserción laboral. El objetivo es transformar este espacio en un centro de interpretación del patrimonio industrial. En estos momenos no es visitable.

Complejo de las minas de San Antón / INFORMACIÓN

Patrimonio

El concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha valorado este reconocimiento señalando que “la salida de estos tres enclaves de la Lista Roja y su incorporación a la Lista Verde es el resultado de un trabajo serio, planificado y continuado en el tiempo”. Agradeció el concejal expresamente a Hispania Nostra y a su Comité Científico el reconocimiento otorgado, subrayando que “este tipo de decisiones refuerzan el trabajo que se está haciendo y reconocen el esfuerzo realizado”. Ruiz ha destacado además que “no se trata solo de restaurar edificios, sino de darles uso, integrarlos en la vida de la ciudad y convertirlos en espacios activos que generen oportunidades”.

Cultural

En esta línea, el Ayuntamiento de Orihuela continuará "impulsando nuevas actuaciones" para la recuperación de otros elementos patrimoniales del municipio. Entre ellas, destaca la solicitud de la subvención del 2% Cultural para la restauración del Castillo y las Murallas. En este sentido, el Ayuntamiento aportará el 40% de los 1.065.000 euros solicitados para las obras y además en los presupuestos se incluirán 400.000 euros para la restauración del Camino Medieval.

El edil indicó que se seguirá trabajando para favorecer la conservación de los tres otros bienes del término municipal incluidos en la lista roja que, justificó, "se encuentran en manos privadas" -Santas Justa y Rufina, es de titularidad de la iglesia y se ha restaurado- colaborando y poniendo todos los medios posibles para avanzar en su rehabilitación. “El camino es seguir recuperando patrimonio, seguir dándole uso y seguir integrándolo en la vida de la ciudad. Ese es el compromiso de este Ayuntamiento”, señaló Matías Ruiz.

Parte de la cubierta de la sacristía de la iglesia de las Santas Justa y Rufina se ha venido abajo. El templo se ha visto afectado por las lluvias de la DANA y esta primavera. / TONY SEVILLA

El Castillo, el Molino de la Ciudad y San Agustín

Ruiz se refiere sin nombrarlos al caso de la iglesia de San Agustín, que sigue en la lista roja desde 2008, en el centro del casco urbano de Orihuela. La entidad advierte de "su deterioro galopante, desprendimientos, desplomes en los muros portantes y en la torre, múltiples fisuras, cubierta deteriorada y pavimento levantado", además de la ornamentación barroca dañada, de un templo, que es Bien de Interés Cultural, construido en 1750. Sigue siendo propiedad de la iglesia.

El Ayuntamiento abrió ayer las puertas de la iglesia de San Agustín que no se utiliza para el culto desde 1987 por su mal estado de conservación y aseguró que va a transformar el templo en un espacio / TONY SEVILLA

También figura el espectacular Molino de la Ciudad, aguas arriba del casco urbano, junto al rìo Segura, incorporado a la lista roja en 2020 por "su estado de ruina y con riesgo de derrumbe", que además carece de protección patrimonial específica.

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Por último, se encuentra el Bien de Interés Cultural del Castillo, pese a sus actuaciones de rehabilitación de los últimos años. Está incluido en la lista desde 2008. Y en este caso sí es repsonsabilidad municipal porque se encuentra en suelo público.