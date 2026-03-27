La oferta de Pavasal, la mejor valorada para hacerse con el contrato de reurbanización del paseo de la playa de Los Locos de Torrevieja

Pavasal Empresa Constructora lidera la valoración para hacerse con el contrato de reurbanización del paseo de la playa de Los Locos de Torrevieja al combinar la segunda oferta más económica de las diez presentadas con una de las mejores propuestas técnicas. Las obras de reurbanización de la playa de Los Locos contemplan la peatonalización de la avenida de Doctor Mariano Ruiz Cánovas y la renaturalización del propio paseo con su integración en la fachada marítima en ese tramo litoral torrevejense.

La empresa señala que puede abordar la obra por 8.592.352 euros, con una rebaja importante sobre el presupuesto base de licitación, que se había elevado finalmente, como avanzó INFORMACIÓN, a 10.067.284 euros (IVA incluido). Con lo que ha reducido el coste fijado por los técnicos en 1.474.932 euros, con una baja del 14,65 % sobre el presupuesto inicial.

Provisional

La adjudicación provisional requiere todavía de un informe de valoración final del técnico instructor del contrato del área de Servicios. Pero la ventaja de Pavasal, a expensas de cualquier imprevisto que pueda surgir en el estudio de las plicas, es clara porque a esa baja económica, se suma que Pavasal obtuvo también una de las mejores puntuaciones en la oferta técnica -sujeta a juicios de valor- entre las diez que se valoraban. En este concurso público, la diferencia entre las propuestas ha sido bastante ajustada, sobre todo en la oferta técnica.

Al contrato se presentaron, además, ASCH Infraestructuras y Servicios, que es la empresa con la propuesta más económica pero con una puntuación menor en su oferta técnica ejecución a la presentada por Pavasal. También CHM Obras e Infraestructuras, Obrascón Huarte, Bertolín, ACSA Obras e Infraestructuras, Abala (Grupo Hozono), Aldesa, Binaria, Eiffage y la UTE Alcudia Servicios y Ocide.

Recreación de la reurbanización en el proyecto básico / INFORMACIÓN

No estará para las municipales

El equipo de gobierno del PP presentó esta licitación a principios de noviembre de 2025 y esperaba que el contrato estuviera adjudicado antes de finales del año pasado. Pero se ha retrasado más de tres meses y la formalización final no estará hasta finales de abril. Al tiempo que se tramitaba esta adjudicación en su fase final, Agamed ha llevado a cabo distintos trabajos de mejora de la red de pluviales de la zona.

Una vez esté adjudicado definitivamente y se realice el acta de replanteo, la duración de los trabajos será 18 meses, con lo que el paseo estará en obras en la campaña electoral de 2027.

Se trata de una intervención de más de 1.100 metros lineales de peatonalización de costa y una superficie total de 21.044 metros cuadrados, que el Ayuntamiento de Torrevieja promete a los vecinos de la zona desde el primer mandato del alcalde Eduardo Dolón, 2011-2015, como continuidad a las que se llevaron a cabo en el paseo de Punta Margalla.

El proyecto actual, el que se adjudica ahora y ha recorrido un largo proceso de tramitación y modificaciones que se prolongó durante buena parte del anterior mandato municipal de 2019-2023, ha sido redactado por el arquitecto valenciano Juan Ignacio Fuster Marcos, adaptándolo a los informes sectoriales tanto de la Generalitat Valenciana como del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Adiós al tráfico y sin escalones

La reurbanización incluye la peatonalización completa de la actual avenida de Mariano Ruiz Cánovas, que ahora discurre para el tráfico rodado paralela a la línea de playa y desaparece como tal, y la creación de un paseo continuo de conexión entre la confluencia de la avenida de la Purísima con calle La Sal en Punta Margalla, hasta la avenida de Roentgen (el "222"). Con el objetivo de integrar la renovación del espacio peatonal con la playa, la actuación carece de escalones. La vinculación entre el arenal y el paseo se realizará mediante rampas.

Aspecto de la reurbanización en el proyecto básico / INFORMACIÓN

Luz Mar

El Ayuntamiento también ha tenido que renunciar a urbanizar con un paseo el entorno del edificio Luz Mar, en el extremo norte de la playa, porque afecta directamente a dominio público marítimo-terrestre. Pese a provocar un efecto barrera devastador e irreversible en el paisaje de la playa Costas, renovó la concesión de este edificio de uso de dominio público hace unos años.

La modificación para abarcar más espacio de peatonalización en el extremo sur de la cala del Palangre y paseo de Punta Margalla se justificó en adaptar el paseo a la futura urbanización de la finca del Palangre donde la administración local, según señalaba el proyecto, esperaba que se levantaran los rascacielos previstos en primera línea que ahora están paralizados por una sentencia del Tribunal Supremo.

Las obras

Según se describe en la memoria, el primer nivel, en la cota superior, que actualmente corresponde a la acera que da acceso a los edificios, será un paseo continuo, amplio, "de carácter pétreo", que "acoge el carácter de tránsito peatonal, zonas de descanso y relación", y los servicios complementarios de comercios y hostelería (en particular terrazas). En este nivel, en el que se encuentra ahora la avenida del Doctor Mariano Ruiz Cánovas, que se elimina, se incorpora el tráfico restringido de vehículos para acceso a garajes de residentes y la servidumbre de tránsito necesaria en un paseo marítimo, para vehículos municipales y de emergencia.

El segundo nivel es un elemento de "carácter más ligero", con imagen de madera, que conecta de manera suave el nivel inferior (cota playa-mar) con el nivel superior (cota acera actual) con pavimento de piedra de color claro. Va "desdoblándose como una senda sinuosa que atraviesa zonas de vegetación propuesta a distintos niveles", según describe el arquitecto.

En las zonas intermedias entre los paseos, aparecen unos "abancalamientos" que acogen vegetación variada, así como zonas de descanso, y ya en la cota superior, aumentan de tamaño pudiendo introducir arbolado que aporte sombra al paseo, así como zonas de estancia bajo dicho arbolado.

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Playa

En el área de playa se establecen pequeños "avances" en "madera sintética o equivalente, ligeros y removibles, de aproximación al mar, así como tres zonas de juegos infantiles y dos paquetes de aseos públicos y posta sanitaria, con carácter prefabricado y removible también". El objetivo de estas obras de reurbanización es, en palabras del arquitecto redactor "permitir la circulación y relación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa, y permitir una mejor relación entre la ciudad y la playa más directa, más amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI". Eso sí, haciendo compatibles la existencia de las distintas necesidades "de terrazas de los servicios de hostelería" tratando de dotarles de una imagen "común y unitaria" en relación con el nuevo paseo.

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Saturación

Como en otros tantos espacios públicos de la ciudad, el paseo sufre una masificación evidente durante la época estival, aunque algo menor que los de Vista Alegre y Juan Aparicio por su longitud. Además, presenta una evidente degradación por el paso del tiempo que se hace notar en la balaustrada y otros elementos que se han ido parcheando a lo largo de los años.