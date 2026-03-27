Un debate subido de tono entre el PSOE y el PP en el pleno de Redován termina en supuesto intento de agresión

El PSOE de Redován ha solicitado públicamente, a través de un comunicado, la dimisión "inmediata" del concejal del Partido Popular, Ramón López Escarabajal, por supuestas amenazas y un intento de agresión a un edil socialista ocurrido durante la celebración del pleno ordinario del pasado jueves y, poco después, en la vía pública, tras dejar la Casa Consistorial.

El PSOE no aclara en su nota de prensa cuál fue el detonante de los supuestos insultos de los populares hacia el PSOE ni la secuencia de la presunta agresión. Con posterioridad a la nota de prensa fuentes del PSOE matizaron que no han denunciado "todavía" los hechos ante la Guardia Civil. Por su parte, la alcaldesa Nely Ruiz no quiso pronunciarse, de momento, sobre las acusaciones de la oposición.

Ayuntamiento de Redován en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La secuencia

En el pleno el rifirrafe verbal se produjo al final de la sesión, y se prolongó, con menor o mayor intensidad, durante casi 25 minutos, entre el concejal socialista Antonio Marcos y la alcaldesa popular Nely Ruiz. Comienza en torno a la hora y cuarenta minutos de pleno. Es el turno de ruegos y preguntas, cuando la alcaldesa, ya comienza cuestionar que el concejal Marcos "se esté riendo" de ella.

Las respuestas de la alcaldesa a las dudas del concejal en ese turno, que en un pleno suele generar más interés para los vecinos porque va a las cosas pequeñas, no fueron del todo convencionales. Y el tono del debate aterrizó,, en picado, del institucional más municipal, al más sencillo y contundente de la calle. Y de ahí a un intercambio de alusiones personales y lanzamiento de "trapos sucios", expresión a la que hizo alusión la propia alcaldesa: conflictos internos del partido contrario. Que si Marcos ha llegado a concejal del PSOE después de hacer dimitir a nueve compañeros, que si las dos famosas listas del PP. Ahí es donde aparece alguna intervención del edil del PP Ramón López, que en el audio de la grabación del pleno no se entiende y al que Ruiz manda callar en varias ocasiones. De lo que ocurrió en la calle habrá dejado constancia el atestado policial. Si es que existe.

"Los incidentes"

Según la versión del grupo municipal socialista, "los incidentes" se produjeron en el transcurso del debate sobre varios puntos del orden del día relacionados con la gestión municipal, momento en el que el edil popular protagonizó supuestamente un episodio de amenazas e intento de agresión contra un concejal del PSOE, "generando una situación de gran tensión impropia de una institución democrática y del normal desarrollo de la sesión plenaria". Estos hechos, que el grupo socialista tilda de "lamentables" se produjeron tanto en el interior del salón de plenos del Ayuntamiento como posteriormente en la vía pública, y "no fueron a más gracias a la intervención de la Policía Local". El retén de la Policía Local en este municipio de 8.400 habitantes está justo frente al edificio Consistorial. Califican la actitud del concejal del Partido Popular como “mafiosa e indigna del cargo que ostenta”,

Añaden que "al coro de insultos verbales, se unieron como en otras ocasiones la propia alcaldesa, Nely Ruiz, y la concejal Marisol Ibáñez", contribuyendo a aumentar la tensión vivida durante el pleno.

Responsabilidad

El PSOE de Redován insta a la alcaldesa, Nely Ruiz, a actuar con responsabilidad y proceder "al cese inmediato del edil", -en caso de que este no dimita-, advirtiendo de que, de no hacerlo, estaría tolerando y siendo cómplice de prácticas que, a juicio de los socialistas, deben quedar fuera de las instituciones públicas.

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Los socialistas subrayan que esta situación tan lamentable “se veía venir desde lejos”, ya que "desde el inicio del mandato la propia alcaldesa junto a algunos concejales ha venido insultando y descalificando de forma reiterada a los representantes del grupo municipal socialista".