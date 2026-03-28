Noemí Cutillas se convierte en la primera alcaldesa de la historia de Rafal

El Pleno del Ayuntamiento de Rafal ha elegido este sábado a Noemí Cutillas como nueva alcaldesa del municipio, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo en la historia de la localidad. La sesión plenaria se ha celebrado tras la dimisión del hasta ahora alcalde, Manuel Pineda, después de su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Alicante.

La sesión ha comenzado con la toma de posesión del nuevo concejal del grupo municipal socialista, Pedro Maciá Castillo, quien ya formó parte de la Corporación municipal en anteriores legislaturas, en las que ostentó el área de Cultura. A continuación, se ha procedido a la elección de la nueva alcaldesa, conforme al procedimiento legal establecido, con la propuesta de las candidaturas encabezadas por María Noemí Cutillas Martínez, por parte del Grupo Socialista, y María Dolores Navarro Cayuelas, por parte del Partido Popular. Finalmente, ha sido proclamada por mayoría absoluta, con siete votos a cuatro, María Noemí Cutillas Martínez.

Pedro Maciá y Noemí Cutillas, en su toma de posesión. / INFORMACIÓN

El discurso de la nueva Alcaldesa ha comenzado con una declaración firme de intenciones, agradecida y comprometida con el progreso del pueblo. En su intervención ante el Pleno, Cutillas ha subrayado el significado institucional y simbólico de este momento al afirmar que siente “la enorme responsabilidad que supone ostentar, por primera vez en la historia, la Alcaldía de Rafal en femenino”.

Cutillas ha manifestado además su voluntad de ejercer una Alcaldía basada en el diálogo, la cercanía y la búsqueda de acuerdos, asegurando que “hoy me comprometo a generar consenso y cohesión social” y que trabajará para “escuchar y dialogar con todos los colectivos de la sociedad rafaleña”.

Durante su discurso de investidura, la alcaldesa ha reivindicado también una política útil y centrada en las personas, especialmente en quienes más apoyo necesitan. En este sentido, ha defendido que “ser alcaldesa debe consistir en no dejar a nadie atrás” y ha apelado al conjunto del municipio con un mensaje de futuro: “Rafal, sigamos construyendo el presente y el futuro de este municipio”.

La nueva alcaldesa ha tenido asimismo palabras de agradecimiento hacia Manuel Pineda, a quien ha felicitado por su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Alicante y del que ha destacado su trabajo al frente del Ayuntamiento de Rafal.

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Con esta sesión plenaria, Rafal abre una nueva etapa institucional marcada por la continuidad en la acción de gobierno municipal y por un hecho histórico para el municipio: la llegada de su primera alcaldesa. En este sentido, Cutillas ha remarcado que “consolidaremos el legado que deja Manolo y conjugaremos el presente con el futuro, para impulsar nuestro pueblo hacia su mejor versión”.