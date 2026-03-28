Torrevieja reabre el paseo del dique de Levante hasta el faro tras la remodelación de seis millones de euros

Las obras de remodelación del paseo voladizo del dique de Levante de Torrevieja han concluido. Ya se puede llegar hasta el faro. Este sábado, a primera hora, se ha reabierto al público tras recepcionarse, justo a tiempo de la Semana Santa, con más de ocho meses de retraso sobre el plazo de ejecución previsto en el contrato, las obras de remodelación completa, con una nueva pavimentación continua, la mejora del itinerario peatonal y la renovación "de los elementos de protección y seguridad", en palabras del Ayuntamiento de Torrevieja.

Las obras, que sobre todo han sido de reparación, pero también de remodelación, transcurren a lo largo de 1.247 metros lineales han costado 6.543.733 euros (IVA incluido). Han sido ejecutadas por CHM Obras e Infraestructuras. Comenzaron en noviembre de 2024.

Acceso complicado

El acceso principal al paseo desde el Hombre del Mar todavía tardará, con mucha suerte, cuatro meses en estar terminado, porque sigue en obras para dotar de un acceso directo al centro de ocio mediante una rampa y se está ejecutando en un proyecto distinto al ejecutado en el paseo. Con lo que la entrada al paseo no es del todo accesible y los viandantes deben "buscar" el camino entre el entre el vallado de esta obra y el del nuevo centro de ocio, a través de la senda improvisada sobre la calzada y compartida con los vehículos que acceden al aparcamiento de Marina Salinas y los camiones de la lonja.

Entre las actuaciones más destacadas del proyecto, figura la instalación de un banco prefabricado de hormigón, diseñado para este paseo, que además cumple función de botaolas, integrando diseño urbano y protección frente al mar. La intervención ha mejorado de las áreas de acceso y transición, que ahora ofrecen espacios más amplios y abiertos, "desde los que se pueden disfrutar de vistas privilegiadas del mar y del entorno costero". Estas áreas mantienen la fisonomía de las pérgolas del paseo original. Además, Torrevieja cuenta ahora con sus dos primeras dos fuentes municipales "para beber" de todo el término municipal de 72 kilómetros cuadrados. Hay otra de la Generalitat en el parque natural.

Durante el desarrollo de las obras, el Ayuntamiento "ha apostado por un sistema de aperturas parciales", permitiendo el uso progresivo del paseo por parte de la ciudadanía mientras avanzaban los trabajos. Algo a lo que hace referencia la nota de prensa municipal sin aludir a los retrasos ni los problemas constructivos. Si la sobras se han retrasado, en este caso sin sobrecostes relevantes, el proyecto se hizo esperar: el Ayuntamietno tardó casi cinco años en tramitar la autorización de la Generalitat y aprobar el proyecto y el proceso de adjudicación millonaria se tuvo que repetir al completo al producirse una contaminación de información en las plicas.

Aspecto de la remodelación del paseo del dique de Levante con los pasamanos y barandillas en acero inoxidable y la primera fuente pública para beber de Torrevieja / INFORMACIÓN

Alumbrado público

Además de la remodelación, que ha dejado atrás la problemática solera de tablones de madera instalada en su construcción en 1999, ha incorporado un sistema de alumbrado público de alta eficiencia RGB, financiado con fondos europeos, que a juicio del equipo de gobierno "aporta un importante valor estético al conjunto del paseo", y ya estrenado hace meses, y que alterna a diario, la bandera española con la de Torrevieja a lo largo de 1.300 metros lineales del dique visible a varios kilómetros a la redonda desde la cara interior de la bahía. Según el equipo de gobierno se trata de un innovador sistema de iluminación que aporta una "imagen nocturna singular, dinámica y atractiva, convirtiéndolo en un nuevo referente visual del litoral torrevejense".

El principal motivo del retraso de la apertura, que debería haberse llevado a cabo el verano pasado fue la contaminación por una bacteria del material de acero inoxidable de todas las barandillas y pasamanos, que la empresa suministradora tuvo que retirar y volver a incorporar al completo.

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Fondos europeos

La parte de la obra del alumbrado arquitectónico está financiada con fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, fondos Next Generation y forma parte del plan de sostenibilidad turística en destino que se desarrolla de la mano de la Secretaria de Estado de Turismo del Gobierno de España y la Conselleria de Innovación, Industria y Comercio, a través de Turisme Comunitat Valenciana, por un importe de 895.073 euros, dentro del presupuesto global de los seis millones de euros.