Arneva tendrá mercadillo semanal y será todos los miércoles

El Ayuntamiento de Orihuela ha autorizado la puesta en marcha de un mercadillo eventual en la población oriolana Arneva (1.100 habitantes), que comenzará a celebrarse a partir del próximo 8 de abril y tendrá lugar todos los miércoles por la mañana en la avenida del Carmen, en las inmediaciones de la iglesia.

Este nuevo espacio comercial permitirá acercar a los vecinos productos de consumo habitual sin necesidad de desplazarse a otros puntos del municipio, reforzando así los servicios disponibles en la pedanía. El mercadillo contará con puestos de venta de frutas, verduras, encurtidos y frutos secos, configurándose como una oferta básica y accesible para el día a día de los vecinos.

La información municipal no concreta el número total de paradas.

Autorización

La autorización municipal establece que esta actividad se desarrollará de forma regular hasta el 31 de diciembre de 2026, cumpliendo con la normativa vigente en materia de venta no sedentaria y garantizando en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas.

La concejala de Mercados, Noelia Grao, ha señalado que “este mercadillo responde a las necesidades de los vecinos de Arneva y supone un paso más para seguir mejorando los servicios en nuestras pedanías”, al tiempo que ha mostrado su deseo de que “tenga una buena acogida y se consolide como un servicio útil para el día a día”.

¿Arneva Market?

El Ayuntamiento ha decidido bautizar a este mercadillo tradicional, similar al que se celebra en la mayoría pedanías y Orihuela Centro, como "Arneva Market". Arneva carecía de esta oferta quizá por su cercanía al propio casco urbano de Orihuela -algo más de cuatro kilómetros- y que cuenta con un importante mercadillo todo los martes.

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Mejor

La relación calidad precio de la fruta y la verdura que ofrecen los comerciantes de venta en mercadillos, en especial en la Vega Baja, algunos de ellos también productores directos de la huerta tradicional, se sitúa, en la mayoría de las ocasiones, a mucha distancia de la que distribuyen en sus supermercados Mercadona, Aldi, Lidl, Dialprix, Consum, Día o Carrefour