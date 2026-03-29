Guardamar invertirá 5 millones de euros para prorrogar la concesión de la Generalitat de la marina deportiva

La concesión del dominio público marítimo de la marina deportiva a la empresa municipal del Ayuntamiento de Guardamar del Segura que lo gestiona concluye, tras treinta años, el próximo mes de julio. El municipio guardamarenco, que fue el impulsor de la construcción de la infraestructura, ha preparado un proyecto para garantizar la prórroga de la concesión por quince años más.

Concesiones

La Ley valenciana de Puertos abre la posibilidad a la iniciativa privada para sustituir a los actuales concesionarios. Sin embargo, desde que se le dio el visto bueno a esta legislación, la mayoría de concesiones agotadas han sido prorrogadas a sus anteriores titulares, siempre que hayan acreditado un plan de inversiones solvente en sus instalaciones para el periodo de la prórroga.

Marina Las Dunas cuenta con más de 480 puntos de amarre / Áxel Álvarez

Pablo de Miguel Pradillo, concejal que dirige la empresa pública gestora de la marina deportiva, Marina de las Dunas (Madusa), explica que el municipio ha propuesto en las conversaciones llevadas a cabo con la Generalitat un paquete de inversiones que superan los cinco millones de euros durante el plazo de prórroga, a sufragar con fondos propios de la marina deportiva.

Actualmente, el Ayuntamiento guardamarenco abona un canon de 15.000 euros anuales por el uso del dominio público del puerto, que previsiblemente aumentará de cuantía hasta rondar los 40.000 una vez formalizada la prórroga. La estimación se realiza sobre el 2 % del valor tasado de los terrenos que ocupa el puerto deportivo, unos dos millones de euros.

Precios

La inversión prevista por la empresa pública municipal supondrá necesariamente un aumento de los precios de los puntos de amarre para poder financiarla. A cambio tiene previsto implementar una serie de mejoras a los usuarios, entre las que destaca la ampliación de la marina seca, una instalación que permite mantener varadas embarcaciones y motos de agua situadas en soportes o remolques.

También proyecta obra civil con un nuevo espacio para restaurante, una iniciativa de construcción de un pequeño pub chill out en la zona de Poniente de La Marina y la adaptación de puntos de amarre a embarcaciones de mayor eslora. La marina cuenta ahora con 485 norays que se reducirán a 460 para dar cabida a esa demanda, cada vez mayor.

Marina deportiva de Guardamar del Segura / Áxel Álvarez

Otros cambios que se apuntan pasan por establecer nueva tarificación para el uso del aparcamiento con capacidad para cuatrocientos vehículos, que es la medida que se pondrá en marcha en primer lugar, y una mejora sustancial de la escuela náutica.

Los usuarios que emplean el parking y no son socios de la marina pagaban una tarifa fija, al margen del tiempo que permanecieran en las instalaciones. El paso de la barrera estará pronto regulado con una tarificación por minutos.

Cofradía

El plan de reparación y puesta a punto preparado por Madusa también contempla actuar sobre las instalaciones de la Cofradía de Pescadores y su zona de subasta -una de las más singulares del litoral alicantino con venta de pescado blanco al por menor-. El Ayuntamiento mantiene un contrato con la Cofradía y repercute el coste de la concesión a la entidad pública de gestión de la pequeña flota local.

Canal de entrada y salida del puerto de portivo al cauce del Segura y el mar / D. Pamies

En algunos de los clubes náuticos de la provincia esa concesión en precario, hasta la confirmación de la prórroga formal por parte de la Administración autonómica se ha mantenido, uno, dos y hasta cinco años. El concejal que dirige la empresa pública explica que el coste para los usuarios del punto de amarre y el espejo de mar, y de los distintos servicios, será el mismo que el actual mientras la concesión se mantenga en precario.

Para llevar a cabo este plan de inversiones la empresa pública se ha puesto en contacto con todos los usuarios de los puntos de amarre a la hora de pronunciarse sobre disponibilidad para continuar.

Vista de Marina Las Dunas desde la playa de Vivers / D. Pamies

Terrenos

La singularidad del puerto deportivo de Guardamar se da en varios aspectos. Por ejemplo en los precios de puntos de amarre y otros servicios. El terreno sobre el que se desarrolló la iniciativa era de titularidad municipal, con lo que la amortización de la inversión es menor y durante estos años ha podido gestionar el espacio con una oferta de puntos de amarre más económica que la competencia, que es mucha al sur y al norte del litoral guardamarenco. También ha sido su principal desventaja porque la inversión está garantizada exclusivamente con los ingresos de los usuarios y las concesiones de actividades.

Aparcamiento del puerto deportivo de Guardamar del Segura / D. Pamies

Calado

Su ubicación, justo en la desembocadura del río Segura, genera problemas de calado para las embarcaciones por la acumulación de sedimentos. Cada vez que se produce una avenida importante los técnicos de la marina deben estar al tanto de la profundidad del canal de salida porque oscila entre los dos metros y metro ochenta.

Noticias relacionadas

En las últimas semanas se está llevando a cabo un amplio dragado del cauce nuevo del Segura, situado en paralelo a la dársena del puerto deportivo que mejorará el calado durante unos años, aunque se trata de una medida parcial, porque los problemas de falta de margen en el calado también en la salida hacía el cauce.