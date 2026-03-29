Una procesión del Lunes Santo en Torrevieja con un nuevo recorrido

Las calles de Torrevieja acogen esta tarde noche la Procesión del Lunes Santo de Torrevieja con la participación de la Cofradía de la Santísima Vera-Cruz de la Convocatoria y Nuestro Padre Jesús en Samaria, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos, Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, Santísima. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles y San Judas Tadeo y Cofradía de San Pedro Arrepentido. El itineario se reduce a petición de los propios cofrades para realzar la procesión: la procesión la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Concepción, Paseo Vista Alegre, Joaquín Chapaprieta y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal.

Historia

El Lunes Santo torrevejense reúne a tres cofradías que abarcan cuarenta años de historia cofrade local. La más veterana es la Cofradía de la Santísima Vera-Cruz de la Convocatoria y Nuestro Padre Jesús en Samaria, refundada en 1983 bajo el impulso de José Pedro Aldeguer Aniorte y Manuel Pérez Conesa, aunque sus orígenes se remontan a Diego Maciá Griñán, Manuel Fernández y José María Moreno. Destaca por incorporar en 2004 el paso de la Samaritana, obra del escultor local Víctor García Villalgordo, y por contar con la primera capataz mujer de la Semana Santa torrevejense, Gwendoline Pérez Vega, al frente de 50 costaleras. Es la única cofradía que desfila todos los días de la Semana Santa. Es la cofradía que procesiona en la práctica totalidad de los actos en la calle, salvo el domingo de Resurrección .

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La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria es la más joven. Fundada el 19 de octubre de 2006 como decimocuarta hermandad de la Junta Mayor, rompió un periodo de doce años sin nuevas cofradías desde 1994. Su mecenas, el holandés Bernard Van Elmpt, sufragó la totalidad del proyecto.

El imaginero Víctor García Villalgordo creó las trece imágenes del misterio, regalando personalmente la figura de Jesús. El trono, obra de los Hermanos Noguera de Murcia, mide cinco metros de largo y procesiona desde 2007 con una vestimenta innovadora: capa en brocado de damasco dorado sobre gabardina blanca.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos nació en 1984 para ensalzar las procesiones recién creadas en Torrevieja. Bajo la presidencia de Valentín Bernabé Velasco, debutó en 1985 con el Cristo y el ángel de estilo salzillesco, completándose el grupo escultórico en 1986 con los tres apóstoles durmientes. Desde 2004, más de 110 costaleros, principalmente residentes internacionales, portan a hombros el trono actual, también realizado por los Hermanos Noguera de Murcia.

La Cofradía Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, Santísima Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo cuenta con el trono del Santísimo Cristo de la Flagelación, obra modelada en barro por el escultor olotense Sabel Costa (1888-1976) en los talleres El Arte Cristiano de Girona, llegó a Torrevieja en los años 40 de la mano de la familia Gallud, que lo adquirió en Valencia y lo mantuvo bajo su tutela primero en su domicilio y después en el panteón familiar, convirtiéndose así en la primera imagen de Semana Santa que pisó la ciudad tras la Guerra Civil Española.

No sería hasta 1981 cuando un grupo de personas decidió rehacer los desfiles procesionales y constituir la cofradía, algo más complejo en este caso al no haber estado la imagen constituida en hermandad previamente, quedando su primera directiva formada por Antonio Pedro Araez Rubio como presidente, Lucía Vera Sáez como secretaria y Francisco Reyes Prieto Pérez como hermano mayor.

Los cofrades desfilan ataviados con túnica de raso blanco, capa, cíngulo y botonadura verde, y capuchón blanco con el escudo de la cofradía bordado, formado por una columna con las iniciales JHS atravesada por un flagelo y enmarcado por una corona de espinas. Entre sus enseres destaca el estandarte, diseñado en 1984 por Balbino de la Cerra y bordado por Salvadora Hódar en terciopelo verde con fino hilo de oro, siendo este su primer trabajo para Torrevieja y bendecido el 19 de marzo de 1985. En 2006, con motivo del 25 aniversario de su fundación, se celebró un vía crucis extraordinario y una cena de gala, y el catedrático torrevejense José Francisco Sánchez Sánchez compuso y regaló una marcha procesional estrenada en el pregón de dicho año.

La cofradía matera

Aunque las actas del concejo de Orihuela mencionan esta cofradía desde 1482, integrada por patrones de buques y pescadores de Guardamar y Cabo Cervera, su nueva fundación data de 1993, impulsada por los materos de La Mata, encabezados por Antonio Nogueroles Berna, Manuel Paredes Santos, Fernando Cases Ramos, José Antonio Caro Reina y Evaristo Perelló Tevar.

La imagen de San Pedro Arrepentido fue encargada al escultor albaterino Valentín García Quinto, y el trono a su hermano Domingo García Quinto. El 6 de marzo de 1994 se bendijo la imagen junto al mar, en el Rincón de la Pesquera, y días después llegó a Torrevieja a bordo de la embarcación "Pedro y Loli" en una llegada espectacular, siendo recibida por todos los estandartes de la Junta Mayor de Cofradías en el puerto. Actualmente, bajo la presidencia de Manuel Paredes Santos desde 2007, la cofradía cuenta con cuarenta costaleros que visten túnica rojo cardenal y fajín gris plata, y posee marcha procesional propia, "San Pedro de la Mata", compuesta por Francisco Grau Vegara, Coronel Director de la Banda de la Guardia Real. La cofradía procesiona por las calles de La Mata el día de San Pedro, tras una solemne misa, manteniendo así vinculados a los materos con la Semana Santa torrevejense.

D. Pamies

El domingo de Ramos tras la procesión de Las Palmas y la misa de Campaña, las calles de Torrevieja acogen esta tarde con salida a las 18.30 horas desde la iglesia del Sagrado Corazón (La Ermita), en la plaza de Oriente, la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz, también conocida como "Las Mantillas".

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