Una procesión de las Mantillas con cambios en el itinerario para esta tarde en Torrevieja

Tras la procesión de Las Palmas, las calles de Torrevieja acogen esta tarde con salida a las 18.30 horas desde la iglesia del Sagrado Corazón (La Ermita), en la plaza de Oriente, la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz, también conocida como "Las Mantillas".

Desde la plaza de Oriente el itinerario será por las calles Torrevejenses Ausentes, Heraclio -ambos trayectos interesantes para contemplarla porque son viales algo más estrechos que los habituales en los recorridos procesionales de Torrevieja-, Ramón Gallud, Azorín, Fotógrafos Darblade, Clemente Gosálvez hasta Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal. Este itinearios es más corto que el tradicional para evitar las obras del frente marítimo que es el habitual de esta procesión.

Un poco de historia

La cofradía tiene su origen en el Instituto de Formación Profesional de Torrevieja, actualmente IES Las Lagunas, donde fue fundada. Desde sus comienzos, la hermandad contó con dos pasos procesionales que definen su identidad cofrade. El paso de la Virgen se caracteriza por un palio inspirado en los clásicos andaluces, compuesto por una canastilla de metal plateado, peana y varales del mismo material, todo ello realizado en los talleres de Orobio de la Torre en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). La imagen de la Virgen fue encargada al escultor Miguel del Ángel Casañ y cuenta con una corona de orfebrería sevillana firmada por Fernando Marmolejo, fruto de una donación anónima que constituye una de las joyas del patrimonio de la cofradía.

En 2001 se incorporó el segundo paso, dedicado a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. La imagen fue encargada al escultor torrevejense Víctor García Villalgordo y realizó su primera salida procesional durante la Semana Santa de 2002, en la mañana del Domingo de Ramos, dentro de la tradicional procesión de las Palmas, con José Manuel Plaza y su esposa como padrinos.

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D. Pamies

La cofradía participa así en la jornada dominical de Ramos con ambos pasos destacando por la calidad artística de sus imágenes y enseres, con aportaciones tanto de artistas locales como de talleres nacionales.