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TORREVIEJA

Una procesión de las Mantillas con cambios en el itinerario para esta tarde en Torrevieja

La procesión de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz sale a las 18:30 horas desde la iglesia del Sagrado Corazón, siguiendo un recorrido más corto por las calles del casco urbano

Procesión de Las Mantillas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz en Torrevieja (Domingo de Ramos 2023)

Procesión de Las Mantillas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz en Torrevieja (Domingo de Ramos 2023)

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Procesión de Las Mantillas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz en Torrevieja. Domingo de Ramos / JOAQUÍN CARRIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Tras la procesión de Las Palmas, las calles de Torrevieja acogen esta tarde con salida a las 18.30 horas desde la iglesia del Sagrado Corazón (La Ermita), en la plaza de Oriente, la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza y de La Paz, también conocida como "Las Mantillas".

Desde la plaza de Oriente el itinerario será por las calles Torrevejenses Ausentes, Heraclio -ambos trayectos interesantes para contemplarla porque son viales algo más estrechos que los habituales en los recorridos procesionales de Torrevieja-, Ramón Gallud, Azorín, Fotógrafos Darblade, Clemente Gosálvez hasta Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal. Este itinearios es más corto que el tradicional para evitar las obras del frente marítimo que es el habitual de esta procesión.

Un poco de historia

La cofradía tiene su origen en el Instituto de Formación Profesional de Torrevieja, actualmente IES Las Lagunas, donde fue fundada. Desde sus comienzos, la hermandad contó con dos pasos procesionales que definen su identidad cofrade. El paso de la Virgen se caracteriza por un palio inspirado en los clásicos andaluces, compuesto por una canastilla de metal plateado, peana y varales del mismo material, todo ello realizado en los talleres de Orobio de la Torre en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). La imagen de la Virgen fue encargada al escultor Miguel del Ángel Casañ y cuenta con una corona de orfebrería sevillana firmada por Fernando Marmolejo, fruto de una donación anónima que constituye una de las joyas del patrimonio de la cofradía.

En 2001 se incorporó el segundo paso, dedicado a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. La imagen fue encargada al escultor torrevejense Víctor García Villalgordo y realizó su primera salida procesional durante la Semana Santa de 2002, en la mañana del Domingo de Ramos, dentro de la tradicional procesión de las Palmas, con José Manuel Plaza y su esposa como padrinos.

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D. Pamies

La cofradía participa así en la jornada dominical de Ramos con ambos pasos destacando por la calidad artística de sus imágenes y enseres, con aportaciones tanto de artistas locales como de talleres nacionales.

Semana Santa Torrevieja 2026

🕊️ Semana Santa Torrevieja 2026

🌴 Domingo de Ramos · 29 Marzo · Tarde
Hora Procesión Cofradías Itinerario
18:30 H.
Solemne Procesión
"Las Mantillas"
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
📍 Itinerario
Plaza de Oriente, Torrevejenses Ausentes, Heraclio, Ramón Gallud, Azorín, Fotógrafos Darblade, Clemente Gosálvez, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
✝️ Lunes Santo · 30 Marzo
Hora Procesión Cofradías Itinerario
21:30 H.
Solemne Procesión
Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Stma. de la Victoria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Concepción, Paseo Vista Alegre, Joaquín Chapaprieta y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
✝️ Martes Santo · 31 Marzo
Hora Procesión Cofradías Itinerario
21:30 H.
Solemne Procesión
Cofradía Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Salud
Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Caída
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica
Cofradía de San Juan Evangelista
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores
Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo
Cofradía de San Pedro Arrepentido
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo - Nazareno
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
📍 Itinerario 1
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez, Fotógrafos Darblade, Azorín, Ramón Gallud, María Parodi y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
📍 Itinerario 2
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Concepción, Paseo Vista Alegre, Joaquín Chapaprieta y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
📍 Itinerario 3
Plaza de Oriente, Torrevejenses Ausentes, Heraclio, Ramón Gallud, Azorín, Fotógrafos Darblade, Clemente Gosálvez y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
✝️ Miércoles Santo · 1 Abril
Hora Procesión Cofradías Itinerario
22:00 H.
Solemne Procesión 1
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Azorín, Fotógrafos Darblade y Concepción hasta la esquina de Ramón Gallud
A continuación
Solemne Procesión 2
Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica (con mantilla española)
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída (con Dulce Nombre de Jesús portado por niños)
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez y Ramón Gallud hasta Concepción
🙏 Encuentro en la Vía Dolorosa

En la calle Ramón Gallud a la altura de Concepción, se procederá al tradicional encuentro entre la Virgen de la Esperanza y Jesús de la Caída. Finalizado el encuentro, ambos cortejos procesionales se unificarán en uno solo.

📍 Itinerario Unificado
Ramón Gallud, Rambla Juan Mateo y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
✝️ Jueves Santo · 2 Abril
Hora Procesión Cofradías Itinerario
22:00 H.
Solemne Procesión del Silencio
Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Orihuela, Campoamor, Turco, Gabriel Miró, Orihuela y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
23:59 H.
Solemne Procesión del Descendimiento de Cristo del Calvario
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad
🎵 Nota: Antes de iniciarse la Procesión, intervendrá la Agrupación Coral Manuel Barberá para entonar "La Pasión de la Tía Tortas"
📍 Salida
Desde la Plaza del Calvario
📍 Itinerario
Plaza del Calvario, Los Molinos, St. Trinidad, San José, Azorín, Ramón Gallud, Clemente Gosálvez y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
✝️ Viernes Santo · 3 Abril
Hora Procesión Cofradías Itinerario
19:00 H.
Solemne y Magna Procesión del Santo Entierro de Cristo
Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos
Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo
Cofradía de San Pedro Arrepentido
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo - Nazareno
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Salud
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad
Cofradía del Santo Sepulcro - Yacente
Cofradía de San Juan Evangelista
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores
📍 Salida
Desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Del Mar y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
🌅 Domingo de Resurrección · 5 Abril
Hora Procesión Cofradías Itinerario
08:00 H.
Solemne Procesión 1
Cofradía de San Juan Evangelista (acompañado por la banda de Cornetas y Tambores de San Juan Evangelista)
La imagen de la Purísima Concepción (ataviada con mantilla de luto)
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Azorín y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción
A continuación
Solemne Procesión 2
Cofradía del Santísimo Sacramento
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción
🙏 "El Encuentro"

Con la confluencia de las calles Concepción con Fotógrafos Darblade. La imagen de la Patrona de Torrevieja será despojada de su mantilla de luto en el momento en que se encuentre con Jesús Eucaristía, ante la presencia de San Juan.

🎺 Sonará la Marcha Real, lloverán pétalos de flor y aleluyas, voltearán las campanas y explotará la pólvora en el cielo porque CRISTO HA RESUCITADO

📍 Itinerario Unificado
Concepción, Ramón Gallud, Bazán, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal

📍 Contacto: Calle Formentera S/N, Torrevieja, Alicante

🌐 semanasantatorreviejajmc | 📘 Semana Santa Torrevieja

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