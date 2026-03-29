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ORIHUELA

Las procesiones de Semana Santa que hay en Orihuela este domingo: estos son los horarios y los recorridos

La Semana Santa de Orihuela 2026 arranca este domingo con las procesiones de Las Palmas, Las Mantillas de Nuestra Señora de Los Dolores y Los Azotes, dando inicio a una semana repleta de eventos religiosos en el centro histórico

La misa de Domingo de Ramos está presidida por el obispo José Ignacio Munilla

La misa de Domingo de Ramos está presidida por el obispo José Ignacio Munilla / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

ORIHUELA

La Semana Santa de Orihuela 2026 se inicia este domingo con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril se desarrollará un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico. 

Procesión de Las Mantillas en Orihuela a su paso por el Palacio del Marqués de Arneva, en el casco histórico

Procesión de Las Mantillas en Orihuela a su paso por el Palacio del Marqués de Arneva, en el casco histórico / TONY SEVILLA

El Domingo de Ramos está marcado en Orihuela por la procesión de Las Palmas y la misa de campaña en la Glorieta de Gabriel Miró oficiada por el obispo José Ignacio Munilla. Como es tradición la bendición a las 11.00 horas se realiza en la la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, y si el tiempo lo permite -un día fresco y ventoso pero sin amenaza de lluvia- la celebración de la eucaristía terminará en la Glorieta Gabriel Miró para facilitar la masiva asistencia de fieles.

🕊️ Semana Santa Orihuela 2026 🕊️

Del 29 de Marzo al 5 de Abril • Interés Turístico Internacional

📅 Fecha ⏰ Hora 🎭 Acto 📍 Lugar
29 MAR11:00h🌴 Bendición PalmasSantas Justa y Rufina → G. Miró
29 MAR12:00h✝️ Misa SolemneGlorieta Gabriel Miró
29 MAR16:45h🎺 Centuria RomanaPasacalle por la ciudad
29 MAR18:30h✝️ Procesión DoloresIglesia Santiago
29 MAR21:00h⛓️ Procesión AzotesPlaza Carmen → El Paseo
🔴 LUNES SANTO - 30 MAR
30 MAR12:00h🙏 Siete PalabrasIglesia San Sebastián
30 MAR13:00h🤝 Promesa PrendimientoPlaza Ramón Sijé
30 MAR20:00h✝️ Procesión PrendimientoMuseo Semana Santa
30 MAR22:00h✝️ Procesión SamaritanaMuseo Semana Santa
🟣 MARTES SANTO - 31 MAR
31 MAR19:15h✝️ Procesión PerdónIglesia La Merced
31 MAR21:15h✝️ Procesión Ecce-HomoIglesia La Merced
🟢 MIÉRCOLES SANTO - 1 ABR
01 ABR07:00h🎺 Toques BocinaCalles de la ciudad
01 ABR18:30h✝️ Procesión NazarenoSanta Ana → Monserrate
01 ABR21:00h✝️ La Más CortaCatedral → Capilla Loreto
01 ABR22:30h✝️ Santa Cena y LavatorioIglesia La Merced
🟡 JUEVES SANTO - 2 ABR
02 ABR18:00h🍷 Cena del SeñorS.I. Catedral
02 ABR19:30h🕯️ Ilumina tu CruzPlaza del Salvador
02 ABR23:00h🤫 Hermandad SilencioIglesia Santiago
⚫ VIERNES SANTO - 3 ABR
03 ABR01:00h✝️ Buena MuerteUniversidad Sto. Domingo
03 ABR17:00h✝️ Muerte del SeñorTodas las Parroquias
03 ABR18:30h✝️ PROCESIÓN GENERALSantuario Monserrate
⚪ SÁBADO SANTO - 4 ABR
04 ABR17:00h🎖️ Caballero CubiertoUniversidad Sto. Domingo
04 ABR20:00h✝️ Santo EntierroSantas Justa y Rufina
04 ABR23:00h🕯️ Vigilia PascualTodas las Parroquias
🌅 DOMINGO RESURRECCIÓN - 5 ABR
05 ABR00:30h✝️ Procesión ResurrecciónSantas Justa y Rufina
05 ABR12:00h🥁 Tamborada y RomeríaSantas Justa y Rufina → Catedral
05 ABR10:00h🙏 Misa de PascuaTodas las Parroquias

📋 Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de Orihuela 2026

✨ Declarada de Interés Turístico Internacional ✨

Las Matillas

A caer la tarde tendra lugar la procesión la Mayordomía de Nuestra Señora de Los Dolores. La Muy Ilustre Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, con una fundación que se remonta al año 1754.

La Mayordomía custodia dos imágenes de gran valor artístico y devocional. La titular, Nuestra Señora de los Dolores, fue tallada en 1943 por el imaginero Federico Coullaut-Valera y desfila sobre un trono de madera obra de los Hermanos Gimeno. Complementando este conjunto, se encuentra el Cristo de las Santas Mujeres, una imagen adquirida en la década de los 90 y obra de José Vázquez Juncal, que acompaña a la Virgen en su estación de penitencia.

Alumbrantes

Las trescientas alumbrantes que componen la comitiva visten traje negro, luciendo las clásicas peineta y mantilla española, lo que confiere a esta procesión, que parte de la iglesia de Santiago El Mayor, un aire de distinción y recogimiento.

En el apartado musical, la Mayordomía cuenta con piezas propias que identifican su salida procesional. La música principal incluye el Toque de clarines de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, de autor anónimo, y la marcha "España llora", compuesta por A. Contreras. Estas melodías acompañan las procesiones durante sus días de procesión el Domingo de Ramos en la tarde y el Viernes Santo, donde se integra en la magna Procesión General de la Pasión.

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La Mayordomía está presidida por Rosa Barbera Juárez. Los cargos de la Mayordomía para esta Semana Santa son el Portaguion Iván Tormo Ortuño, y la Glosadora del Cristo de las Santas Mujeres, Clarisa Castillo Soria.

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