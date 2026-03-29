ORIHUELA
Las procesiones de Semana Santa que hay en Orihuela este domingo: estos son los horarios y los recorridos
La Semana Santa de Orihuela 2026 arranca este domingo con las procesiones de Las Palmas, Las Mantillas de Nuestra Señora de Los Dolores y Los Azotes, dando inicio a una semana repleta de eventos religiosos en el centro histórico
La Semana Santa de Orihuela 2026 se inicia este domingo con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril se desarrollará un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico.
El Domingo de Ramos está marcado en Orihuela por la procesión de Las Palmas y la misa de campaña en la Glorieta de Gabriel Miró oficiada por el obispo José Ignacio Munilla. Como es tradición la bendición a las 11.00 horas se realiza en la la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, y si el tiempo lo permite -un día fresco y ventoso pero sin amenaza de lluvia- la celebración de la eucaristía terminará en la Glorieta Gabriel Miró para facilitar la masiva asistencia de fieles.
Las Matillas
A caer la tarde tendra lugar la procesión la Mayordomía de Nuestra Señora de Los Dolores. La Muy Ilustre Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, con una fundación que se remonta al año 1754.
La Mayordomía custodia dos imágenes de gran valor artístico y devocional. La titular, Nuestra Señora de los Dolores, fue tallada en 1943 por el imaginero Federico Coullaut-Valera y desfila sobre un trono de madera obra de los Hermanos Gimeno. Complementando este conjunto, se encuentra el Cristo de las Santas Mujeres, una imagen adquirida en la década de los 90 y obra de José Vázquez Juncal, que acompaña a la Virgen en su estación de penitencia.
Alumbrantes
Las trescientas alumbrantes que componen la comitiva visten traje negro, luciendo las clásicas peineta y mantilla española, lo que confiere a esta procesión, que parte de la iglesia de Santiago El Mayor, un aire de distinción y recogimiento.
En el apartado musical, la Mayordomía cuenta con piezas propias que identifican su salida procesional. La música principal incluye el Toque de clarines de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, de autor anónimo, y la marcha "España llora", compuesta por A. Contreras. Estas melodías acompañan las procesiones durante sus días de procesión el Domingo de Ramos en la tarde y el Viernes Santo, donde se integra en la magna Procesión General de la Pasión.
La Mayordomía está presidida por Rosa Barbera Juárez. Los cargos de la Mayordomía para esta Semana Santa son el Portaguion Iván Tormo Ortuño, y la Glosadora del Cristo de las Santas Mujeres, Clarisa Castillo Soria.
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