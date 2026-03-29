Las procesiones de Semana Santa que hay en Orihuela este domingo: estos son los horarios y los recorridos

La Semana Santa de Orihuela 2026 se inicia este domingo con la tradicional procesión de las palmas y hasta el 5 de abril se desarrollará un completo programa de actos religiosos y procesiones que recorrerán el centro histórico.

Procesión de Las Mantillas en Orihuela a su paso por el Palacio del Marqués de Arneva, en el casco histórico / TONY SEVILLA

El Domingo de Ramos está marcado en Orihuela por la procesión de Las Palmas y la misa de campaña en la Glorieta de Gabriel Miró oficiada por el obispo José Ignacio Munilla. Como es tradición la bendición a las 11.00 horas se realiza en la la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, y si el tiempo lo permite -un día fresco y ventoso pero sin amenaza de lluvia- la celebración de la eucaristía terminará en la Glorieta Gabriel Miró para facilitar la masiva asistencia de fieles.

🕊️ Semana Santa Orihuela 2026 🕊️ Del 29 de Marzo al 5 de Abril • Interés Turístico Internacional 📅 Fecha ⏰ Hora 🎭 Acto 📍 Lugar 11:00h 🌴 Bendición Palmas Santas Justa y Rufina → G. Miró 12:00h ✝️ Misa Solemne Glorieta Gabriel Miró 16:45h 🎺 Centuria Romana Pasacalle por la ciudad 18:30h ✝️ Procesión Dolores Iglesia Santiago 21:00h ⛓️ Procesión Azotes Plaza Carmen → El Paseo 🔴 LUNES SANTO - 30 MAR 12:00h 🙏 Siete Palabras Iglesia San Sebastián 13:00h 🤝 Promesa Prendimiento Plaza Ramón Sijé 20:00h ✝️ Procesión Prendimiento Museo Semana Santa 22:00h ✝️ Procesión Samaritana Museo Semana Santa 🟣 MARTES SANTO - 31 MAR 19:15h ✝️ Procesión Perdón Iglesia La Merced 21:15h ✝️ Procesión Ecce-Homo Iglesia La Merced 🟢 MIÉRCOLES SANTO - 1 ABR 07:00h 🎺 Toques Bocina Calles de la ciudad 18:30h ✝️ Procesión Nazareno Santa Ana → Monserrate 21:00h ✝️ La Más Corta Catedral → Capilla Loreto 22:30h ✝️ Santa Cena y Lavatorio Iglesia La Merced 🟡 JUEVES SANTO - 2 ABR 18:00h 🍷 Cena del Señor S.I. Catedral 19:30h 🕯️ Ilumina tu Cruz Plaza del Salvador 23:00h 🤫 Hermandad Silencio Iglesia Santiago ⚫ VIERNES SANTO - 3 ABR 01:00h ✝️ Buena Muerte Universidad Sto. Domingo 17:00h ✝️ Muerte del Señor Todas las Parroquias 18:30h ✝️ PROCESIÓN GENERAL Santuario Monserrate ⚪ SÁBADO SANTO - 4 ABR 17:00h 🎖️ Caballero Cubierto Universidad Sto. Domingo 20:00h ✝️ Santo Entierro Santas Justa y Rufina 23:00h 🕯️ Vigilia Pascual Todas las Parroquias 🌅 DOMINGO RESURRECCIÓN - 5 ABR 00:30h ✝️ Procesión Resurrección Santas Justa y Rufina 12:00h 🥁 Tamborada y Romería Santas Justa y Rufina → Catedral 10:00h 🙏 Misa de Pascua Todas las Parroquias

Las Matillas

A caer la tarde tendra lugar la procesión la Mayordomía de Nuestra Señora de Los Dolores. La Muy Ilustre Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, con una fundación que se remonta al año 1754.

La Mayordomía custodia dos imágenes de gran valor artístico y devocional. La titular, Nuestra Señora de los Dolores, fue tallada en 1943 por el imaginero Federico Coullaut-Valera y desfila sobre un trono de madera obra de los Hermanos Gimeno. Complementando este conjunto, se encuentra el Cristo de las Santas Mujeres, una imagen adquirida en la década de los 90 y obra de José Vázquez Juncal, que acompaña a la Virgen en su estación de penitencia.

Alumbrantes

Las trescientas alumbrantes que componen la comitiva visten traje negro, luciendo las clásicas peineta y mantilla española, lo que confiere a esta procesión, que parte de la iglesia de Santiago El Mayor, un aire de distinción y recogimiento.

En el apartado musical, la Mayordomía cuenta con piezas propias que identifican su salida procesional. La música principal incluye el Toque de clarines de la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores, de autor anónimo, y la marcha "España llora", compuesta por A. Contreras. Estas melodías acompañan las procesiones durante sus días de procesión el Domingo de Ramos en la tarde y el Viernes Santo, donde se integra en la magna Procesión General de la Pasión.

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La Mayordomía está presidida por Rosa Barbera Juárez. Los cargos de la Mayordomía para esta Semana Santa son el Portaguion Iván Tormo Ortuño, y la Glosadora del Cristo de las Santas Mujeres, Clarisa Castillo Soria.