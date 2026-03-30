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Francisco Sáez Sironi, reelegido presidente de los Caballeros Cubiertos de Orihuela

La asamblea general de la hermandad elige por unanimidad el cargo para los próximos tres años

Foto: reelección de la presidencia de la hermandad / Vídeo: procesión del Santo Entierro el año pasado en Orihuela

Foto: reelección de la presidencia de la hermandad / Vídeo: procesión del Santo Entierro el año pasado en Orihuela

Matías Segarra

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La Hermandad de los Caballeros Cubiertos de Orihuela ha reelegido por unanimidad a Francisco Sáez Sironi como presidente para los próximos tres años. Así lo ha decidido la entidad en una asamblea general que se celebró el sábado antes de su misa anual en la capilla del Loreto, que estuvo presidida por José María Fernández-Corredor Soriano, canónigo de la Catedral del Salvador y Santa María, párroco de Nuestra Señora de Gracia de Alicante y capellán de la hermandad.

A la eucaristía asistieron, entre otros, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, y una amplia representación de los miembros de la Corporación municipal, así como el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa, Pepe Sáez; la Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol, María Ángeles Esteban; el inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional, Antonio Samper; el jefe de la Policía Local, Rubén Selma; el capitán de navío Pablo Gilabert Argote y numerosos Caballeros Cubiertos, Damas de la Hermandad y el recién nombrado Caballero Cubierto, Luis Miguel García Lozano, que fue admitido en la hermandad en un acto público al finalizar la misa.

Procesión

Sáez Sironi fue Caballero Cubierto en 2004 y preside la hermandad desde 2023. García Lozano, por su parte, tendrá un papel crucial este sábado durante la procesión del Santo Entierro de Cristo, una de las más singulares de la Semana Santa oriolana, que se podrá seguir a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Orihuela o en sus redes sociales.

Con origen en el siglo XVII, está organizada por el Consistorio, comenzando en la Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina, continuando por el itinerario conocido como "la vuelta a los puentes" y finalizando en la catedral, donde el Caballero Cubierto tendrá el privilegio de cruzar el interior de la seo sin quitarse el sombrero y en presencia del obispo de la Diócesis, José Ignacio Munilla, mientras el trono de "La Diablesa" espera en la puerta al tener prohibida la entrada en los templos.

Noticias relacionadas y más

Antes de la procesión, a las 17 horas, tendrá lugar la Recepción del Caballero Cubierto en la Universidad Histórica de Santo Domingo, otro de los escenarios emblemáticos de Orihuela que da un mayor relieve institucional al inicio de una de las jornadas más señaladas de la Semana Santa local.

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