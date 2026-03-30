La Guardia Civil desmantela dos asociaciones cannábicas en Orihuela Costa que funcionaban como punto de venta

La Guardia Civil ha desmantelado dos asociaciones cannábicas en Orihuela Costa en el marco de dos operaciones desarrolladas para comprobar las actividades de determinados establecimientos. Además, los agentes han detenido a seis personas e investigado a otras cinco por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Asimismo, se ha investigado a dos menores de edad por un delito de falsedad documental.

Las actuaciones, aunque han trascendido este lunes, se iniciaron el pasado mes de enero, cuando el Equipo ROCA de Torrevieja estableció un dispositivo orientado a identificar y analizar la actividad de este tipo de entidades en la zona. En una primera fase, los agentes localizaron todas las asociaciones conocidas en el municipio y analizaron la información pública disponible, centrando finalmente la investigación en dos de ellas ante la existencia de indicios de actividad ilícita.

Según las pesquisas, estas asociaciones operaban bajo la apariencia de entidades sin ánimo de lucro, si bien en la práctica funcionaban como puntos de venta de droga, de forma que sus responsables actuaban de forma organizada y con una clara finalidad lucrativa.

Registro

El pasado 17 de marzo, una vez acreditada la autoría de los hechos, se llevaron a cabo dos registros simultáneos en ambas asociaciones con el objetivo de evitar la destrucción de pruebas y la continuidad de la actividad delictiva. Como resultado de estas actuaciones, se intervinieron aproximadamente 1.000 euros en efectivo, 2,1 kilogramos de marihuana, 2,2 kilogramos de hachís, 113 bellotas de hachís, 1.169 cigarrillos de marihuana, diversas bolsas de golosinas y chocolatinas elaboradas con estas sustancias, botes de cannabidiol (CBD), así como material tecnológico y utensilios destinados al envasado y pesaje de la droga.

Intervienen 1.000 euros en efectivo, 2,1 kg de marihuana, 2,2 kg de hachís, 113 bellotas de hachís y 1.169 cigarrillos de marihuana, entre otros efectos / Guardia Civil

La operación se ha saldado con la detención de seis personas, tres varones y tres mujeres, y la investigación de tres varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 37 y 66 años. A todos ellos se les imputan delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Como medida preventiva para salvaguardar la seguridad y el bienestar de los vecinos, se precintaron ambos locales y se solicitó la clausura a la autoridad judicial.

Además, en uno de los locales se investigó a dos menores de edad, de 16 y 17 años, por un supuesto delito de falsedad documental, al utilizar una carta de identidad belga y un documento de identificación español modificados para hacerse pasar por mayores de edad y acceder a la asociación.

Los detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, quedaron en libertad a la espera de juicio.

Durante el desarrollo de los registros, los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Orihuela, que hace unos días también llevó a cabo una actuación en un establecimiento de la zona de La Regia que se saldó con la clausura del local y la intervención de varios efectos y sustancias. Tras realizar un registro exhaustivo, los agentes localizaron y decomisaron casi 6 kilos de marihuana, 300 gramos de hachís, 50 gramos de setas alucinógenas y utensilios destinados al consumo y fraccionamiento, así como dinero en efectivo, presuntamente procedente de la actividad ilícita.

Con esta nueva actuación, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y en la erradicación de puntos de venta de sustancias estupefacientes que operan bajo apariencia de legalidad.