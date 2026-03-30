Un Lunes Santo cargado de guiños a la tradición en Orihuela

La Hermandad del Prendimiento de Orihuela recibió este Lunes Santo a 130 guardias civiles, lo que da muestra de la estrecha relación que une desde hace cuatro años a ambas instituciones, dando como resultado el nombramiento de la Academia con sede en Baeza como Hermana de Honor de la hermandad.

De hecho, son los alumnos del centro los que participan cada año en la procesión, en esta ocasión con la incorporación de las armas largas y una escuadra de gastadores acompañados por primera vez por la banda de música del centro docente de la Guardia Civil. Como colofón, además, hubo una representación de cuatro guardias civiles vestidos con traje de época, con pantalones blancos y bota alta de caballería.

Su coronel director, Eugenio Ruiz Trillo, fue el portaestandarte de un desfile que estuvo arropado por 700 nazarenos de túnica blanca y capa y capirote verde en el tercio la Oración en el Huerto -con la olivera que se coloca en el paso cada sábado víspera de Domingo de Ramos- y La Negación de San Pedro, mientras que "El Prendimiento" lo hizo rodeado de un mar carmín y gris perla con la banda del Paso Azul de Lorca Mater Dolorosa y el estreno de un banderín de los Armaos que iba a la izquierda de la bandera del paso titular.

Golpes de fe

Pilar Fabregat, directora de la Escolanía de la catedral, protagonizó uno de los momentos más simbólicos abriendo las puertas del Museo de Semana Santa y dando salida a la procesión con Los Golpes de la Fe, una de las tradiciones más emblemáticas que marcan la jornada de una hermandad que hunde sus raíces en el siglo XVII de la mano de los panaderos y horneros de la ciudad, aunque se fundó en 1943 cuando un numeroso grupo de hombres que vivía en la calle y plaza de San Agustín se congregó en la histórica Iglesia de San Sebastián con la idea de reponer las imágenes que se destruyeron en la guerra civil, como el paso de El Prendimiento que Francisco Salzillo esculpió en 1736, compuesto por la imagen de Jesús Nazareno, dialogando con Judas, y San Pedro, para la Cofradía de Jesús de Murcia que posteriormente vendió a Orihuela.

Como curiosidad, este año la hermandad ha recuperado la histórica "Dobla de la ciudad" para honrar a visitantes ilustres, poniendo en valor una antigua tradición en la que se hacía entrega de una moneda acuñada con el símbolo municipal que históricamente se ofrecía como muestra de agradecimiento a los nobles y personalidades destacadas que visitaban la ciudad, un gesto ligado a la hospitalidad levantina que simboliza el reconocimiento a quienes contribuyen a engrandecer la historia y el prestigio de la ciudad. Este año entregada a Ruiz Trillo, al infante Antonio Añada Dobaldo y al guardia civil honorario Julio Vicente Lizán.

La Samaritana

Después una marea blanca y amarillo oro de 700 nazarenos inundó las calles de Orihuela con la Cofradía de La Samaritana, con 1.148 cofrades (718 mayores de 16 años y 430 menores). El tercio titular estrenó 60 cirios más ligeros, obra de la orfebrería Penalva de Cieza, siendo una alegoría del Pozo de Jacob, con dos querubines que sostienen el ánfora con el agua viva que identifica a la Samaritana.

La imagen principal, sobre un trono de plata de Orrico, fue sustituida en 1946 por una de Federico Coullaut-Valera Mendigutia, que se inspiró en su esposa para realizar la talla, que también cuenta con ricos bordados en su ajuar realizados por Consuelo Escamez Salmerón, Talleres la Egipcia y más recientemente por la bordadora local Ascensión Pérez Córdoba, que abrió el cortejo procesional portando el estandarte, además de ser cofrade desde 2012 y camarera de la imagen.

Por su 80 aniversario, estrenó nueva marcha compuesta por Miguel Ángel Aniorte González y una mantilla donada por el Caballero Cubierto, Luis Miguel García Lozano.

Como curiosidad, el pozo porta agua del pozo de Jacob dejada en depósito por los cofrades Juan de Dios Rogel Paya, portaestandarte en 2014, y su esposa, Mari Ángeles Esteban Abad, así como agua del Jordán que donó Dolores García Castaño. En 2024, se incorporó también agua del Jordán en Betania, lugar de bautismo de Nuestro Señor, donada por Luis Ruiz de Toro.

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La cofradía ha distinguido este año como Cofrade Samaritano de Honor a José Manuel Martínez Molina, que cumple esta Semana Santa 38 años en la organización, así como Cofrade de Honor a la Unión Musical de Benferri, que participa en los desfiles desde los años 90.