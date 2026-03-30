Orihuela adjudica a cuatro empresas la renovación de la flota de aseo urbano

El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado cinco lotes de un nuevo contrato para modernizar el servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos con el objetivo de renovar prácticamente toda la flota de vehículos a lo largo de este año por 3.493.788 euros, un importe que se convierte en la inversión más importante desde que se municipalizaron las basuras.

La previsión era que los nuevos vehículos comenzaran a verse por las calles de todo el municipio antes de Semana Santa, fecha en la que finalmente se ha adjudicado este jugoso contrato que se licitó el septiembre para la adquisición de siete camiones recolectores de residuos, tres camiones de caja abierta de 3.500 kilos, cuatro barredoras, un camión cuba de baldeo y un equipo hidrolimpiador, siendo un concurso que tuvo buena acogida al presentarse una decena de empresas especializadas en el sector.

En concreto, la mercantil Equipos Femazz se ha hecho con el lote 1 (tres vehículos recolectores de carga trasera y cuatro de carga lateral) por 1.850.695 euros, mientras que el lote 4 (camión cuba) ha recaído en Volvo Group España por 174.240 euros.

La adjudicataria del lote 3 (barredoras) ha sido Sistemas y Vehículos Alta Tecnología por 1.080.695 euros, y Fruehauf Recambios ha ganado los lotes 2 y 5 para tres camiones de 3.500 kilos (dos de plataforma columna trasera y uno con grúa pulpo) y un hidrolimpiador por 193.540 y 107.554 euros, respectivamente.

Inversión

Este contrato forma parte de una serie de inversiones que se han ido materializando a lo largo del mandato y que superan los 6 millones de euros, incluyendo los cinco camiones recolectores que están en funcionamiento desde agosto por casi 1,3 millones.

El Ayuntamiento también ha llevado a cabo la renovación de contenedores de residuos y reciclaje -por un total de 800.000 euros-, que comenzó a hacerse efectiva el pasado verano, y está a la espera de una nueva licitación de 1,8 millones de euros para la adquisición de más de 2.500 contenedores -también para la fracción orgánica-.

Nuevos contenedores / Información

Asimismo, ha licitado a mediados de mes el servicio de alquiler, recogida y transporte de contenedores destinados al depósito de residuos generados en la limpieza viaria, la limpieza de playas, los restos de poda y enseres con un presupuesto de 242.292 euros.

El primer lote contempla el alquiler, recogida y transporte de contenedores de 5 metros cúbicos destinados al depósito de los residuos generados por las barredoras mecánicas y los trabajos de limpieza de playas. En este caso se prevé la instalación de cuatro en el casco urbano y uno en la zona costera, pudiendo ampliarse en temporada alta si el servicio lo requiere.

Por su parte, el segundo lote está destinado a la gestión de contenedores de 30 metros cúbicos para la recogida de restos de poda y enseres voluminosos, con cuatro en el centro y seis en el litoral. Los residuos depositados en estos contenedores serán trasladados posteriormente a una planta de tratamiento autorizada, donde se realiza su tratamiento conforme a la normativa vigente.

Empresa municipal

El pleno aprobó en mayo en una sesión extraordinaria encargar tanto el mantenimiento de los viales de la Costa como las basuras a la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM). Si bien el primero arrancó en julio, la previsión para los residuos era que comenzara a prestarse en el último trimestre de 2025. En este momento, la sociedad pública está muy avanzada, en plena fase de selección de personal.

Una empresa municipal gestionará las basuras de Orihuela / Tony Sevilla

Así, acaba de publicarse el listado de los aspirantes al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo temporal de técnico responsable del departamento de Recursos Humanos tras la comprobación por parte del tribunal calificador de los requisitos exigidos en la base de la convocatoria. Entre los diez candidatos, figuran el propio Dámaso Aparicio, que fue nombrado gerente con un sueldo de hasta 80.000 euros al año, cargo que tendrá que hacerse efectivo tras el proceso de selección, y Mariola Rocamora, exconcejala durante el mandato de Emilio Bascuñana, a quien se le ha requerido que acredite titulación, ya que ha aportado Diplomatura universitaria, pero el puesto requiere Grado o Licenciatura.

El informe que el Ayuntamiento encargó -a una empresa por 9.680 euros, la misma que determinó la viabilidad del encargo a Ildo del mantenimiento de las zonas verdes de la Costa- cifró los gastos del servicio a través de la empresa municipal en 21.367.996 euros, lo que suponía un ahorro para las arcas municipales con respecto a la gestión actual de 628.685 euros.

El bipartito de PP y Vox contempla una inversión de casi 20 millones de euros en los próximos seis años para optimizar un servicio que está sin actualizar desde que se municipalizó en 2012, con los recursos heredados de la adjudicataria de entonces y en función de un pliego de condiciones de 2008, arrastrando problemas de logística y una flota de camiones antigua que genera continuas averías y también el hartazgo de la población, que a su vez ha sufrido en su bolsillo el tasazo de las basuras, pasando de una tarifa de 70 euros al año a 202.

Reciclaje

La hoja de ruta es el Plan Local de Residuos, que implantará el pago por generación, premiando y penalizando por la cantidad de basura doméstica, aunque hasta ahora no se ha conseguido aumentar la recogida selectiva en el término municipal -a excepción del vidrio-. En 2023, con una población de 82.449 habitantes, se produjeron 54.945 toneladas de residuos de las que el reciclaje bruto se situó en un 68%. A partir de 2027, solo se podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos que hayan sido recogidos de forma separada, por lo que el porcentaje caería a un 40%.

Si los restos se separan correctamente pasan de ser un gasto a un posible ingreso para el municipio, tanto por el valor de los materiales reciclables como por el ahorro en el canon de tratamiento que supone reducir los residuos a gestionar. Hay que recordar que una vez recogidos se transportan a la planta de transferencia del Consorcio Vega Baja Sostenible en Dolores, siendo después trasladados a varias plantas de tratamiento, con un consiguiente incremento en los costes al carecer la comarca de una infraestructura propia, mientras que Orihuela se opone a que se instale en Torremendo.