El registro oficial de perros y gatos se dispara en la provincia de Alicante: ya son 487.587 con un crecimiento del 14 % en un año

Que un animal es, para muchas personas, la mejor compañía para compartir el día a día queda claro a tenor de los datos que recoge actualizados el Registro de Identificación de Animales de Compañía y Équidos de la Comunidad Valenciana. Las cifras reflejan que en la provincia de Alicante se inscribieron 52.100 nuevos animales durante el año 2025, son 6.509 inscripciones más que el año anterior, lo que supone un aumento del 14,28%. En total, el censo activo de pequeños animales en la provincia se aproxima al medio millón: 487.584 ejemplares según los datos publicados a principios de marzo por RIVIA (Registro Informático Valenciano de Identificación Animal). Ya hay un perro o un gato por cada cuatro habitantes de la provincia de Alicante.

El registro de perros es mucho más numeroso en las cifras oficiales pero su incremento anual mucho menor con respecto a los gatos / HÉCTOR FUENTES

El RIVIA registro oficial ligado al sistema de identificación con el fin de conseguir una mejor defensa y protección animal y la asunción de responsabilidades de sus responsables legales y recoge la información necesaria para permitir la búsqueda de un animal o acreditar su titularidad, su trazabilidad y su vigilancia epidemiológica.

Canes

El perro continúa siendo el compañero preferido en los hogares alicantinos. En 2025 se registraron 28.467 canes, lo que eleva el censo activo de los canes a 387.248 animales. El informe detalla la presencia de más de 330 razas distintas dentro del registro. La población canina más numerosa corresponde a animales de razas mixtas, pero los humanos hacen partícipes de sus valores socioculturales a estos seres que simplificamos bajo el nombre de mascotas y en este mundo doméstico animal, también hay clases y modas.

Perro asistente a personas con diabetes / David Revenga

Así, en la alternancia de razas top que se produce por temporadas, las últimas cifras destacan razas como el podenco o el incombustible chihuahua como preferidas por los alicantinos, aunque hay quien prefiere ejemplares más exclusivos y variedades excepcionales de las que apenas se identifican uno o dos ejemplares en la provincia.

Entre los más singulares, según especifica el documento público, el Landseer, un perro de montaña negro y blanco de gran envergadura; el Deerhound o lebrel escocés, especializado en la caza del ciervo; el Hovawart, guardián de granjas de origen alemán; el Dandie Dinmont Terrier o el Lapphund finlandés, pastor de renos adaptado al clima ártico.

Un gato recogido en una protectora de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

Felinos

Los felinos han experimentado el crecimiento más espectacular del ejercicio. Durante 2025 se registraron 23.409 gatos nuevos en la provincia de Alicante -lo que representa un aumento del 37,05% respecto al año anterior-, y su censo activo alcanza ya los 96.247 ejemplares inscritos. Una tendencia alcista en la que, además de los discretos hábitos felinos de comportamiento y su tranquila presencia en el hogar que los hacen preferidos por muchos, denota a su vez una mayor concienciación sobre la importancia de su identificación concediéndoles la misma consideración que a la población canina.

En el apartado de animales potencialmente peligrosos se dieron de alta 1.455 perros con tal calificación en la provincia. El registro también contempla la inscripción de especies exóticas que, aunque su presencia en domicilios particulares ya no resulta extraordinaria, siempre llaman la atención. Destaca así el alta de una boa constrictor bajo la categoría de animal potencialmente peligroso, junto a otros 537 reptiles que forman parte del censo activo provincial.

Un gato en un café para felinos inaugurado en Alicante / PILAR CORTES

Équidos

En el apartado de équidos, Alicante cuenta con un censo activo de 8.604 animales, donde junto a los caballos y asnos, presentes tanto en instalaciones relacionadas con el ocio y la práctica hípica como en aquellas que tienen que ver con actividades tradicionales, figuran especies menos habituales como por ejemplo 21 cebras registradas a fecha de 31 de diciembre de 2025.

Los más numerosos son caballos (7.081) y asnos (1.273), a los que se suman 215 mulos registrados, incluyendo 14 burdéganos, animales híbridos resultado del cruce entre un caballo -Equus ferus caballus- y una burra -Equus africanus asinus-.

Équidos en una protectora de Alicante / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

La identificación mediante microchip y su posterior inscripción en el registro correspondiente es obligatoria por ley para todos los animales de compañía en España, según la legislación de 2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y la normativa autonómica valenciana. La importancia de este censo es fundamental, no solo para localizar a los animales perdidos, sino como herramienta de la Administración para garantizar la salud pública y el bienestar animal.

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Memoria RIVIA 2025 - Provincia de Alicante 📊 MEMORIA RIVIA 2025 - PROVINCIA DE ALICANTE 🐾 CENSO ACTIVO TOTAL DE ANIMALES (31/12/2025) PROVINCIA CENSO ACTIVO % DEL TOTAL 🏆 VALENCIA 553.235 46,1% ⭐ ALICANTE 487.584 40,6% 📍 CASTELLÓN 159.548 13,3% 📊 TOTAL COMUNITAT 1.200.367 100% 📈 INSCRIPCIONES TOTALES 2025 - PROVINCIA DE ALICANTE CONCEPTO 2025 2024 INCREMENTO % VARIACIÓN 📊 TOTAL INSCRIPCIONES 52.100 45.591 +6.509 +14,28% 🏙️ RANKING MUNICIPAL - TOP 10 ALICANTE 2025 POS. MUNICIPIO REGISTROS 2025 % PROVINCIAL 1º 🥇 ALICANTE/ALACANT 7.924 15,2% 2º 🥈 ELCHE/ELX 4.954 9,5% 3º 🥉 TORREVIEJA 2.880 5,5% 4º ORIHUELA 2.317 4,4% 5º SAN VICENTE DEL RASPEIG 1.673 3,2% 6º ALCOY/ALCOI 1.538 2,9% 7º BENIDORM 1.352 2,6% 8º DÉNIA 1.257 2,4% 9º XÀBIA 1.246 2,4% 10º LA VILA JOIOSA 1.075 2,1% 📋 CENSO ACTIVO POR ESPECIE - ALICANTE (31/12/2025) ESPECIE EJEMPLARES % DEL TOTAL 🐕 ESPECIE CANINA 387.248 79,4% 🐈 ESPECIE FELINA 96.247 19,7% 🐴 ÉQUIDOS 8.604 1,8% 🦦 HURONES (Mustela putorius furo) 1.693 0,3% 🐦 AVES 1.674 0,3% 🦎 REPTILES 537 0,1% 🐖 PORCINOS 158 0,03% 🐐 CAPRINOS 18 0,004% 🐄 VACUNOS 8 0,002% 🐑 OVINOS 1 0,0002% 📊 TOTAL CENSO ACTIVO 487.584 100% 🐕 PRINCIPALES RAZAS DE PERROS - REGISTROS 2025 ALICANTE POS. RAZA REGISTROS 2025 % DEL TOTAL CANINO 1º 🥇 CRUZADO 9.877 34,7% 2º 🥈 CHIHUAHUA 1.308 4,6% 3º 🥉 CANICHE TOY 915 3,2% 4º BICHÓN MALTÉS 876 3,1% 5º YORKSHIRE TERRIER 872 3,1% 6º PASTOR ALEMÁN 852 3,0% 7º PODENCO 724 2,5% 8º POMERANIA 675 2,4% 9º TECKEL PELO CORTO 566 2,0% 10º BORDER COLLIE 510 1,8% - 📊 TOTAL RAZAS REGISTRADAS 28.467 100% ⚠️ PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS - ALICANTE (31/12/2025) CONCEPTO ALICANTE 🐕 PERROS PPP ACTIVOS 22.474 📈 ALTAS PPP 2025 1.455 🦎 REPTILES PPP 23 🐈 FELINOS PPP 11 📊 TOTAL PPP ACTIVOS 22.526 FUENTE: Elaboración propia y RIVIA (Registro Supramunicipal de Identificación de Animales de Compañía y de Équidos de la Comunitat Valenciana). Gestión: Consell Valencià de Col·legis Veterinaris. Datos publicados febrero-marzo 2026. ```html

Por ciudades

La distribución territorial de estos registros, competencia de la Generalitat con el soporte técnico del Consell Valencià de Colegios Veterinarios, dibuja un mapa claro de la densidad animal en la provincia. Las diez ciudades con mayor número de animales identificados en 2025 están lideradas por la capital. El ranking lo encabeza Alicante ciudad con 7.924 altas, seguida de Elche (4.954) y Torrevieja (2.880). Completan los primeros puestos Orihuela (2.317), San Vicente del Raspeig (1.673), Alcoy (1.538), Benidorm (1.352), Dénia (1.257), Xàbia (1.246) y La Vila Joiosa (1.075).