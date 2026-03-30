Los regantes perderán 9,4 hectómetros del trasvase del Júcar este año por la falta reparación del embalse de San Diego

A finales del próximo mes de mayo los agricultores agrupados en la Junta Central de Regantes del Vinalopó y l'Alacantí habrán dejado de recibir más de 9,4 hm3 de los 32 que les correspondía este año 2026 en función de la hoja de ruta determinada por las normas de explotación del trasvase de Júcar-Vinalopó. La propia Junta Central tuvo que prescindir de 4,6 al verse obligada a solicitar la interrupción del suministro a principios de año debido a la falta de infraestructuras suficientes de almacenamiento de agua. El embalse de San Diego, ubicado en Villena, diseñado para recibir la entrega del caudal del Trasvase y regular los excesos o ausencia de demanda de sus usuarios y con una capacidad de 20 hectómetros, nunca ha estado operativo desde que se terminó en 2010 por deficiencias en su construcción: toda el agua que llegaba se filtraba al subsuelo.

Con la reducción de la demanda de agua de los cultivos este invierno por las bajas temperaturas y las lluvias más generosas de lo habitual, los embalses del postrasvase en La Cuesta (Villena), con 930.000 m³ y El Toscar (Monóvar), con más de 600.000 m³, se encontraban completamente llenos, como los de La Mola (Novelda) o Los Suizos (Albatera). Con estas grandes balsas llenas se tuvo que cerrar el grifo.

Túnel de Corbera

Ahora, Acuamed, la empresa estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que gestiona la infraestructura, ha comunicado a los regantes, según explicó su principal representante, Ángel Urbina, que ha de llevar a cabo obras de reparación del túnel de Corbera, que con 2.800 metros de longitud supera la Sierra del mismo nombre y está situado cerca del arranque del acueducto en la provincia de València. Se prolongarán durante más de un mes: desde el próximo 6 de abril al próximo 18 de mayo. Lo que provocará, según los cálculos de la Junta Central, el bloqueo de otros 4,8 hectómetros en ese periodo. En total, los dos parones suponen 9,4 hectómetros cúbicos.

Embalse de La Cuesta, de la infraestructura del postrasvase del Júcar / Áxel Álvarez

Es eficaz cuando funciona

Los regantes señalan que se trata de una situación lamentable porque las reglas de explotación confirmadas desde principios de 2025 por las que se rige este Trasvase han demostrado ser efectivas para cubrir los dos objetivos principales con los que se concibió inicialmente la infraestructura que costó más de 320 millones de euros: mejorar el estado ambiental de las masas de agua subterráneas sobreexplotadas y garantizar el riego agrícola con agua de calidad a un precio razonable -0,24 euros por metro cúbico- para los regantes.

Urbina recordó que durante 2025 se trasvasaron 37 hectómetros cúbicos desde el azud de La Marquesa, en el tramo final del río Júcar en Cullera, hasta Villena cuando la previsión era que se impulsaran 22. Indicativo que la demanda y el trasvase funcionaron a pleno rendimiento y mayor capacidad de la esperada. Incidió, además, en que a lo largo del pasado año "cada metro cúbico de agua excedente del Júcar -la toma se sitúa a escasos kilómetros del mar en Cullera- se ha correspondido de forma equivalente con un metro cúbico de agua dejado de extraer de las masas de aguas subterráneas". Los informes del área del Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de Alicante señalan que tales reglas de explotación han permitido mantener e incluso recuperar de forma reseñable los niveles piezométricos de algunos de esos acuíferos.

Objetivo ambiental

El objetivo ambiental se estaba cumpliendo, destaca el representante de los usuarios del Trasvase, quien además recuerda que se trata del único ejemplo en práctica en España de sustitución de recursos de masas subterráneas sobreexplotadas por otros alternativos y la única zona geográfica que cumple por anticipado la legislación europea en ese ámbito.

De manera adicional y en el ámbito territorial de los valles del Vinalopó, la mejora de los acuíferos redunda directamente en el abastecimiento urbano. Ciudades medianas como Villena, Elda, Sax, Petrer o Novelda dependen de los pozos para un abastecimiento que no garantiza el agua del Júcar, apta solo para el riego, y donde las infraestructuras de recursos hídricos desalados no pueden llegar.

Extraer más de pozos

El dilema que tienen que plantear ahora los regantes a Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar es que deberán, de nuevo, recuperar una parte de la extracción de recursos hídricos de pozos. Algo que Urbina recuerda que sería innecesario si el Gobierno se hubiera comprometido hace años a la reparación de un embalse de riego como el de San Diego, único en su diseño y en cuya construcción se invirtieron 40 millones de euros. El presidente de la Junta Central considera que el Gobierno central se ha "desentendido de su reparación" prácticamente desde que se concluyeran sus obras. Con sus 20 hectómetros de capacidad de reserva estima, además, que se hubieran cubierto sobradamente las necesidades de riego en el postrasvase del Júcar tanto en su margen derecha como la izquierda con situaciones como las que se han dado este año.

Noticias relacionadas

Obras del postrasvase Júcar-Vinalopó en su margen izquierda, financiadas por la Generalitat / Alex Domínguez

Miteco

Para Urbina que el Ministerio para la Transición Ecológica, tras años de reivindicaciones de los regantes, en su última respuesta sobre la reparación de San Diego haya avanzado que las obras se llevarán a cabo en 2028 "es una auténtica provocación". Volvió a reiterar que cuando se firmó el convenio entre Acuamed y los regantes en octubre de 2023 ese documento indicaba que todas las infraestructuras estaban entregadas y operativas, en algo que responsabilidad de la Administración. "Sería el Estado el que debe explicar en Europa cómo justifican el gasto de los 40 millones de euros que costó el embalse de San Diego".