San Fulgencio sufre una inédita campaña de inspecciones a pequeños comercios tras una multa municipal al jefe de la Policía autonómica de Elche

Negocios de todo tipo del pequeño casco urbano de San Fulgencio sufrieron a primeros de marzo una inédita campaña de inspección a cargo de la Unidad de la Policía Nacional de Elche, adscrita a la Policía Autonómica. Algunos de los afectados, con propuesta de sanción abultada notificada ahora, han vinculado esta contundente actuación policial supuestamente al hecho de que el principal mando de esa unidad, Fernando Gómez, hubiera sido multado en diciembre por la Policía Local por un vertido de enseres y escombros a un contenedor de residuos orgánicos. Y que el sancionado no tuviera éxito a la hora de recurrir la multa o que se la retirasen tras una visita con ese objetivo al Ayuntamiento, según recoge El Español y ha confirmado INFORMACIÓN. Este diario ha intentado contar con una valoración de estos hechos a través del área de la Generalitat responsable de esta unidad de la Policía Autonómica y con el mando aludido este lunes sin lograrlo.

Los hechos

Esta es la secuencia de los hechos: una patrulla de la Guardia Civil observó el pasado mes de diciembre cómo el inspector arrojaba escombros y muebles en un contenedor para residuos domésticos en la zona del casco urbano. Supuestamente, se encontraba ayudando a un conocido en unas obras en el interior de una vivienda. La Guardia Civil dio aviso a la Policía Local, que es la que tiene competencias sobre esa materia de aseo urbano y convivencia ciudadana, y que procedió a sancionar al supuesto infractor, tras comprobar la procedencia exacta por incumplimiento de la ordenanza municipal. Los agentes le impusieron una multa leve de 120 euros. En ese momento el infractor no se habría identificado como mando policial.

El jefe policial, cuando recibió la multa a través de SUMA Gestión Tributaria, que es el organismo autónomo que ejecuta las sanciones, acudió al Ayuntamiento de San Fulgencio a pedir explicaciones e intentar alegar la sanción con un pliego de descargo y recurso. En primer lugar, consultó a los funcionarios. Después acudió directamente al despacho del alcalde José María Ballester (PP), además de primer edil y abogado, ha ejercido como Policía Local. En ese encuentro el mando iba a acompañado por otra persona que sí hizo valer de forma clara la condición de jefe policial del sancionado.

Ballester no se pronunció sobre estos hechos este lunes al ser preguntado. Se limitó a repetir el lema en el que ha insistido durante todo su mandato: "Estoy sujeto al imperio de la ley".

A principios del mes de marzo la Policía Nacional adscrita a la autonómica, y que depende de la Generalitat, llevó a cabo una intensa campaña de inspección de locales en el pequeño casco urbano del municipio. Afectó prácticamente a todo el tejido del pequeño comercio. Desde las peluquerías a los talleres, pasando por carnicerías y panaderías.

Jefatura de la Policía Local de San Fulgencio / Ayuntamiento de San Fulgencio

Hasta veinte actividades

Según las mismas fuentes hasta quince actividades de todo tipo ajenas al tipo de negocio en el que suele centrar sus competencias esta unidad, enfocadas a los preceptos que recoge la ley autonómica de Espectáculos, aunque también es habitual para los negocios de hostelería como cafeterías y bares. La Policía Nacional suele centrarse, dentro de sus competencias en la fiscalización y control de negocios, en la hostelería, bares y discotecas. En especial, en el cumplimiento de condiciones de la licencia, accesibilidad, seguridad, aforo y contaminación acústica. Pero en este caso el despliegue policial, muy importante y sin solicitud previa de respaldo "e incluso patrullas cruzadas en las calles" fue espectacular.

Ahora a por las "urbas"

Las notificaciones han comenzado a llegar a los pequeños comerciantes. Y las quejas ahora se dirigen al Ayuntamiento, también, porque las multas son abultadas. Además, ya recientemente, el jueves y viernes de la semana pasada, inspecciones se están extendiendo supuestamente a la zona de urbanizaciones, mucho más amplia que el casco urbano, de este municipio de diez mil habitantes.

Fuentes cercanas al equipo de gobierno se limitaron a señalar que respaldan la labor de la Policía Nacional para que se respete la legislación en todos sus ámbitos y en combate contra la economía sumergida, pero consideraron que se debe realizar en coordinación con la Policía Local. Las mismas fuentes no se pronunciaron sobre la multa y el posterior despliegue policial.