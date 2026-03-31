Callosa de Segura celebra su Vía Crucis con quince estaciones y cantos que se remontan al siglo XVI

El Lunes Santo en Callosa de Segura volvió a congregar a numerosos devotos que participaron en el tradicional Vía Crucis con el Santísimo Cristo de las Siete Palabras, que está organizado por la Orden Franciscana Seglar, que actualmente se encuentra inmersa en la celebración del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís.

Tras la misa y el acto de culto de la Orden Tercera, dio comienzo este Vía Crucis desde la Iglesia Arciprestal, cuyas quince estaciones fueron predicadas por el reverendo don Félix Espinosa Ávila, vicario parroquial de San Martín.

El recorrido finalizó en la capilla de la antigua Venerable Orden Tercera, denominada desde 1978 Orden Franciscana Seglar. Además del rezo de las estaciones, se interpretaron cantos populares alusivos a los pasajes que narran el camino hacia el Calvario, la Crucifixión de Jesucristo y su Resurrección, esta última estación incorporada por San Juan Pablo II.

Vía Crucis de la OFS celebrado este Lunes Santo / Moisés Marco

También se escucharon los tradicionales Cantos de Pasión ante la portada de la capilla de la antigua VOT, único resto que se conserva del desaparecido Convento Alcantarino -recuerda el cronista de la ciudad, Miguel Martínez Aparicio-, cantos compuestos e interpretados por los frailes franciscanos descalzos que habitaron el convento desde 1598.

Procesión de las Negaciones de San Pedro / Moisés Marco

Negaciones de San Pedro

La noche concluyó con la procesión y meditación de la Hermandad de Los Moraos, con el paso de las Negaciones de San Pedro, obra del imaginero Galo Conesa, portado a hombros. La procesión partió desde la fachada porticada principal de la arciprestal y recorrió las calles del casco antiguo acompañada por su numerosa banda de timbales, con los toques característicos de esta hermandad fundada en 1979.

Procesión y meditación de la Hermandad de Los Moraos / Moisés Marco

Martes Santo

Este Martes Santo, a las 20:30 horas, tendrá lugar el solemne traslado del Santísimo Cristo de la Expiración, obra del escultor torrevejense Víctor García Villalgordo, desde la capilla de las Hermanas Carmelitas, donde recibe culto durante todo el año, hasta la Iglesia Arciprestal de San Martín, donde permanecerá hasta su participación en el Sermón de las Siete Palabras del Viernes Santo.

A las 22:00 horas se celebrará la procesión penitencial de la Hermandad de los Nazarenos de Cristo, que partirá desde la Parroquia de San José, en el centenario Barrio Lucas, donde tiene su sede canónica, hasta la Iglesia de San Martín.

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El Cristo de la Caída, obra del imaginero de Guadalupe Francisco Liza Alarcón, realizada hace 40 años, quedará expuesto a la veneración de los fieles en la arciprestal hasta su salida en la tarde del Viernes Santo.