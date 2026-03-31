Dámaso Aparicio se perfila como gerente de la empresa de las basuras en Orihuela en un proceso selectivo que la oposición califica de hecho a medida

La empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), que gestionará el servicio de las basuras, se encuentra en plena fase de selección de personal. Ahora, el tribunal que se encarga del proceso selectivo para el puesto directivo de gerente ha descartado a tres de los cuatro candidatos por no presentar la documentación requerida, dejando como único aspirante a Dámaso Aparicio, exconcejal del PP en anteriores mandatos y asesor en esta etapa.

Aparicio, por otro lado, fue nombrado gerente con un sueldo de hasta 80.000 euros al año, cargo y nómina que se harán efectivos una vez que culmine el proceso de selección y se haga efectivo el nombramiento. De momento, el exedil pasa a la siguiente fase, que consistirá en una entrevista el próximo jueves en la que los miembros del tribunal realizarán una batería de cinco preguntas para evaluar las competencias directivas y organizativas, la capacidad de liderazgo y gestión de equipos, así como de análisis y toma de decisiones, comunicación y negociación, además de la adecuación del aspirante al puesto y a la estructura organizativa.

Mientras, la oposición ha criticado este proceso selectivo, como ya hiciera con la gerencia de Orihuela Cultural, subrayando que están hechos a medida. José Aix, portavoz de Ciudadanos, ha destacado "las hipocresías del PP", y "hay que decirlo rotundamente", ha añadido. En este caso, ha señalado que "Aparicio no se corta un pelo, presentándose también en el proceso selectivo para técnico responsable de recursos humanos de SGM".

Un procedimiento, ha recordado Aix, en el que también está de candidata "otra exedil popular con relaciones muy estrechas con el gobierno actual y también con un cargo remunerado bajo la designación del Partido Popular", en referencia a Mariola Rocamora.

Así, el concejal de la formación naranja ha concluido que "esta gente, especialmente Aparicio y [Pepe] Vegara son expertos en recursos humanos, sobre todo para colocarse a ellos mismos y sus amiguitos y repartirse sueldos", mientras que "Orihuela se desangra y paga un dineral por la tasa de basuras", ha finalizado.

Por su parte, Leticia Pertegal, portavoz de Cambiemos, ha manifestado que "era evidente que el puesto iba a ser para él", en alusión a Aparicio. "Los favores políticos los tienen que pagar dándole un puesto de trabajo en el que se pueda jubilar, pero no es de recibo que esos favores políticos los tenga que pagar el pueblo de Orihuela, cuando los debería pagar el PP", al tiempo que ha añadido que "al final las sociedades municipales son la agencia de colocación del Partido Popular de Orihuela".

Nuevos medios

El Ayuntamiento ha incorporado este martes seis nuevos camiones y cinco vehículos destinados al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura y ofrecer una respuesta más ágil en todo el término municipal. Esta actuación supone un refuerzo de los medios materiales disponibles y se enmarca en la estrategia municipal para mejorar de forma integral un servicio esencial, tanto en Orihuela ciudad como en pedanías y la Costa.

Los seis nuevos camiones, de 3.500 kilos, están equipados con caja basculante, plataforma elevadora trasera eléctrica y sistema de geolocalización GPS, lo que permitirá optimizar las rutas, mejorar el control del servicio en tiempo real y reducir desplazamientos innecesarios. Además, incorporan tecnologías más eficientes que contribuyen a disminuir el consumo de combustible y las emisiones. Tres de estos vehículos prestarán servicio en el casco urbano y pedanías, mientras que los otros tres se destinarán en el litoral, reforzando especialmente la recogida de enseres y la recogida selectiva en origen, principalmente de papel y cartón.

Con esta incorporación, el Consistorio multiplica su capacidad operativa, pasando de contar con un único vehículo por zona a disponer de cuatro en cada una, lo que permitirá ofrecer un servicio más ágil, continuo durante todo el año y sin necesidad de recurrir al alquiler de vehículos en momentos de mayor demanda.

También se han incorporado cinco nuevos vehículos destinados al transporte del personal técnico y a labores de mantenimiento, inspección y supervisión del servicio. Tres de ellos, tipo turismo, destacan por su eficiencia y bajo consumo, facilitando los desplazamientos diarios por todo el término municipal, mientras que los otros dos, tipo pick-up, ofrecen mayor capacidad de carga y tracción, lo que permite actuar en zonas rurales, agrícolas o de difícil acceso, así como realizar trabajos de mantenimiento de mobiliario urbano.

Este refuerzo continuará en las próximas semanas con la incorporación de nuevos medios materiales, entre ellos hidrolimpiadoras, camiones cuba y vehículos con pluma. Está prevista la incorporación a finales de abril de siete camiones recolectores, cuatro de carga lateral y tres de carga trasera, con una inversión de 1.850.000 euros, que se sumarán a los cinco camiones ya incorporados el pasado mes de agosto, dentro del proceso de renovación progresiva de la flota municipal.

Gestión del servicio

El pleno aprobó en mayo en una sesión extraordinaria encargar a SGM tanto el mantenimiento de los viales de la Costa como las basuras. Si bien el primero arrancó en julio, la previsión para los residuos era que comenzara a prestarse en el último trimestre de 2025, algo que aún no ha ocurrido.

Así, acaba de publicarse también el listado de los aspirantes al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo temporal de técnico responsable del departamento de Recursos Humanos tras la comprobación por parte del tribunal calificador de los requisitos exigidos en la base de la convocatoria. Entre los diez candidatos, figuran el propio Aparicio y Mariola Rocamora, exconcejala durante el mandato de Emilio Bascuñana, a quien se le ha requerido que acredite titulación, ya que ha aportado Diplomatura universitaria, pero el puesto requiere Grado o Licenciatura.

El informe que el Ayuntamiento encargó -a una empresa por 9.680 euros, la misma que determinó la viabilidad del encargo a Ildo del mantenimiento de las zonas verdes de la Costa- cifró los gastos del servicio a través de la empresa municipal en 21.367.996 euros, lo que suponía un ahorro para las arcas municipales con respecto a la gestión actual de 628.685 euros.

El bipartito de PP y Vox contempla una inversión de casi 20 millones de euros en los próximos seis años para optimizar un servicio que está sin actualizar desde que se municipalizó en 2012, con los recursos heredados de la adjudicataria de entonces y en función de un pliego de condiciones de 2008, arrastrando problemas de logística y una flota de camiones antigua que genera continuas averías y también el hartazgo de la población, que a su vez ha sufrido en su bolsillo el tasazo de las basuras, pasando de una tarifa de 70 euros al año a 202.

Reciclaje

La hoja de ruta es el Plan Local de Residuos, que implantará el pago por generación, premiando y penalizando por la cantidad de basura doméstica, aunque hasta ahora no se ha conseguido aumentar la recogida selectiva en el término municipal -a excepción del vidrio-. En 2023, con una población de 82.449 habitantes, se produjeron 54.945 toneladas de residuos de las que el reciclaje bruto se situó en un 68%. A partir de 2027, solo se podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos que hayan sido recogidos de forma separada, por lo que el porcentaje caería a un 40%.

Si los restos se separan correctamente pasan de ser un gasto a un posible ingreso para el municipio, tanto por el valor de los materiales reciclables como por el ahorro en el canon de tratamiento que supone reducir los residuos a gestionar. Hay que recordar que una vez recogidos se transportan a la planta de transferencia del Consorcio Vega Baja Sostenible en Dolores, siendo después trasladados a varias plantas de tratamiento, con un consiguiente incremento en los costes al carecer la comarca de una infraestructura propia, mientras que Orihuela se opone a que se instale en Torremendo.