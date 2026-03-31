Orihuela pone banda sonora a su devoción en Martes Santo

Orihuela vivió un Martes Santo donde la música, la devoción y la emoción se fundieron en un mismo mensaje. La Cofradía del Perdón salió de nuevo a las calles de la ciudad en su 99º aniversario con más de mil nazarenos y unos 400 músicos que interpretaron las mejores marchas procesionales del panorama nacional.

Además de estrenar una nueva Cruz Guía de orfebrería realizada en los talleres de Orovio de la Torre en Ciudad Real, lució una procesión donde se interpretaron más de 70 marchas procesionales distintas a cargo de tres de las mejores agrupaciones musicales pasionarias del Sureste y Castilla: "La Samaritana y Cristo de la Sangre" de Totana, "El Perdón" de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y "Virgen de la Amargura" del Paso Blanco de Lorca -considerada como la mejor del Levante-.

A ellas se unieron, además, el Quinteto de Metales "Ginés Pérez de la Parra", la Sociedad Compañía de Armados y Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús y la Convocatoria del Perdón -del Conservatorio de Música de Redován-, así como las bocinas y los clarines de la cofradía.

El trono del Cristo del Calvario de la Cofradía del Perdón a su paso por el casino / Información

Especialmente emotivo fue el acto con el que se dio inicio al pasacalle, este año desde el Palacio Episcopal y Museo de Arte Sacro, en donde se homenajeó al portaguión de la cofradía y a los cofrades con las marchas procesionales En vos confío y La esperanza de María, ambas interpretadas por más 300 músicos, al tiempo que las tres bandas de música al unísono interpretaron la marcha procesional Seres de luz.

Además, las imágenes de una de las procesiones más antiguas de la provincia, con un origen que data de 1852, se despidieron en la puerta del Santuario de Monserrate, escenario donde de nuevo la música fue protagonista con la interpretación de distintas marchas procesionales diseñadas para la entrada en el templo de cada uno de los tronos: Nuestro Padre Jesús de la Caída, la Santa Mujer Verónica, el Cristo del Calvario y María Santísima del Perdón.

Cofradía Ecce-Homo

Más tarde, la procesión de la Cofradía Ecce-Homo, con 550 nazarenos, destacó por su carga espiritual, musical y simbólica, incorporando como novedad dos corales junto a la Unión Lírica Orcelitana para transformar el recorrido en alabanza al Cristo y la oración en canto.

El histórico trono de "La Sentencia" de la Cofradía Ecce-Homo / Información

Así, tras el paso del Ecce-Homo procesionaron conjuntamente el Coro Ginés Pérez de la Parra de Orihuela, la Coral Amics Cantors de Elche y la Unión Lírica Orcelitana, interpretando piezas en directo que reforzaron el carácter devocional del acto, bajo la premisa de que "quien canta reza dos veces".

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la interpretación de las saetas A Jesús El Nazareno y Al Cristo de los gitanos al Cristo de la Victoria, que estaba situado frente al Horno del Obispo en posición vertical, y después durante la procesión en la calle Alfonso XIII.

Más de 500 nazarenos recorren las calles en la procesión de la Cofradía Ecce-Homo / Información

También se incorporó la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de la Amargura de Callosa de Segura, que desfiló detrás del pelotón infantil y acompañó a la Cofrade de Honor, Carmita Ferrández-Villena García.

Llamativo fue ver el tercio de la Guardia Pretoriana con tres jinetes a caballo junto con el Pretor XXI, Cayetano López Soler, escoltando al Santísimo Cristo de la Victoria.

En el plano artístico y simbólico, el Cristo del Ecce-Homo procesionó este año de manera excepcional sin capa, en consonancia con la imagen que este año protagoniza el cartel oficial de la Semana Santa -un óleo del que se repartieron estampas durante el desfile-. Este gesto adquirió además un significado especial como antesala del 250 aniversario de la talla, que se conmemorará en 2027.