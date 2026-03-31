La planificación del Segura hasta 2033 endurecerá el control sobre la contaminación procedente del campo

La nueva Planificación Hidrológica del Segura 2028-2033 girará en torno a catorce grandes ejes sobre los que se trabajará en los próximos años, poniendo el acento especialmente en algunos de ellos como es la contaminación difusa, aquella que proviene de la actividad agraria y de la ganadería y sobre la que se quieren extremar las medidas de control.

Así lo decía este martes el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, a las puertas de la jornada de participación pública que ha organizado el organismo de cuenca en la Cámara de Comercio de Murcia.

Se trata del primer encuentro preparatorio sobre la planificación hidrológica del Segura para el próximo periodo y en el que se analizarán los temas que incluye el proyecto, que aún se encuentra en fase de consulta y exposición pública para la presentación de alegaciones, hasta el próximo mes de mayo.

El organismo de cuenca celebra una jornada pública sobre el nuevo Plan del Segura 2028-2033 que se mantendrá en consulta pública para alegaciones hasta mayo

En este borrador aparecen temas recurrentes como es la situación del Mar Menor, las aguas subterráneas o el Trasvase Tajo-Segura, pero también otros sobre los que es necesario trabajar: la dificultad de cumplir los objetivos ambientales o las necesidades presupuestarias para que estos se lleven a cabo.

En cuanto al cumplimiento de la protección ambiental, Urrea reconoce que "nos preocupa la contaminación difusa" porque "el Segura es un río con una calidad de agua aceptable, pero debemos lograr el cumplimiento de aspectos como los caudales ecológicos".

Para la elaboración del borrador del Plan Hidrológico, la CHS quiere lograr "el máximo consenso"

El presidente de la CHS explica a La Opinión que la contaminación difusa es aquella que no se debe a un vertido en una zona puntual, sino que proviene de la agricultura y de la ganadería, extendiéndose a amplios espacios por el uso de abonos o por los purines de las granjas.

"No hay un único causante, sino que es un sector, lo que hace que la actividad de control sea más compleja", vigilancia y control que es competencia de las comunidades autónomas.

En este caso, Mario Urrea sostiene que "hay que dar un mensaje más intenso y de más control de las actividades", por lo que el objetivo es que lo que ya se viene haciendo en el Campo de Cartagena se extienda el resto de zonas de la demarcación.

Para la elaboración del borrador del Plan Hidrológico 2028-2033 la Confederación Hidrográfica del Segura quiere lograr "el máximo consenso", un proyecto que debe estar preparado para el mes de octubre.

La CHS afirma que en los próximos años podrán aumentar la producción de agua desalada gracias a los proyectos de las dos nuevas plantas que se están redactando y que permitirán aumentar la capacidad en 150 hectómetros cúbicos. "Esto dejará en una mejor situación el trasvase y los acuíferos", afirma el máximo responsable del organismo de cuenca.

No obstante, ya se espera un mayor volumen desalado, con 25 hectómetros cúbicos adicionales este año gracias a las ampliaciones de Águilas y Torrevieja.

El nuevo texto también abre la puerta a recalcular los caudales ecológicos, pero en este caso es cada confederación la que debe hacer su propio análisis. "No creo que vayamos a más restricciones que en el Segura, pero el Tajo debe cumplir la disposición novena para reconsiderarlo en el próximo siglo", dice Urrea.

Adaptación de las plantas depuradoras

La Planificación Hidrológica del Segura 2028-2033 aborda a su vez el ámbito de la depuración de aguas, en el que la Región de Murcia puede sacar pecho. No obstante, este está condicionado por la nueva normativa europea y las reglas de reutilización, así como la directiva de agua potable.

Por ello, será necesario llevar a cabo inversiones en reutilización de agua para la adaptación de las plantas depuradoras de la cuenca al real decreto, un objetivo en el que deberán implicarse la entidad Esamur, así como las comunidades autónomas implicadas, entre las que están también Comunidad Valenciana y Andalucía.

Urrea: “Ha sido un año magnífico y eso nos da tranquilidad”

Sobre el Trasvase Tajo-Segura, con motivo de los 47 años que cumple la infraestructura, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura recuerda que los aportes han sido reducidos legalmente y "pese a ello, ha sido un año magnífico".

Mario Urrea explica que "llevamos dos años extremadamente húmedos que nos dan tranquilidad para los próximos".

Urrea: "Levamos dos años extremadamente húmedos que nos dan tranquilidad para los próximos años"

Esta tranquilidad ha llevado a que esta primera jornada de participación del Plan Hidrológico organizada por la CHS haya contado con poca afluencia, poco más de una decena de personas asistían al encuentro celebrado este martes en la Cámara de Comercio de Murcia donde algunos de los cuales llegaban a comentar: "cómo se nota que hay agua, sino fuera así esto estaría lleno".

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Además de la cita de esta semana, la CHS ha previsto la celebración de tres talleres el próximo mes de abril, encuentros que versarán sobre abastecimiento y depuración; medio ambiente; y regadío.