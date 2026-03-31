Procesión de Martes Santo en Torrevieja: aquí horario, recorrido y cofradías

El Martes Santo seis cofradías desfilan desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción de Torrevieja en una de las jornadas más consolidadas de la Semana Santa torrevejense. La procesión sale a las 21:30 horas y recorre plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez, Fotógrafos Darblade, Azorín, Ramón Gallud, María Parodi y regreso al templo, congregando a miles de cofrades y visitantes en un recorrido de aproximadamente cuatro horas.
Este año, de forma excepcional, muchas de las imágenes, las que no son titulares en la iglesia de la Inmaculada, deben iniciar el recorrido desde el exterior del templo y las procesiones se están "formando" en las calles aledañas, debido a las obras del templo arciprestal
Tronos Martes Santo - Torrevieja 2026
🕊️ Tronos del Martes Santo · Torrevieja 2026
📋 Ficha Técnica de Tronos
|Cofradía
|Trono / Paso
|Datos Destacados
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Ntro. Padre Jesús de la Salud
Fundación: 2017
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2014: Trono de orfebrería, talleres Benedicto Martínez e hijos
2018: Adaptado a costal
2003-2013: Trono sencillo de madera
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🎨 Imagen de Víctor García (2002)
✝️ Primera salida con cofradía propia: 2018
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Ntro. Padre Jesús de la Caída
Fundación: 1955
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1954: Trono original de José Lorenzo "el Labores"
1981: Reconstruido por Francisco Manzanaro Morales
1994: Nuevo trono de Domingo García Quinto (a hombros)
Actual: Imaginería Sevillana, madera de caoba y metal plateado/dorado
Esquinas: 4 faroles plateados con cera morada
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🎵 Marcha propia desde 1955
👶 Dulce Nombre de Jesús (2023)
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Santa Faz y Mujer Verónica
Fundación: 1951
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Origen: Trono cedido de la Inmaculada Concepción
1989: Reforma con orfebrería de Benedicto Martínez (Orihuela)
Paños: José Hódar Talavera y Víctor García Villalgordo
Hachotes: Metálicos, tulipa con rostro de Cristo (Lacedemón, Caravaca)
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👑 Fue trono de la Patrona de Torrevieja
👩 Cofradía exclusiva de mujeres
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San Juan Evangelista
Fundación: 1951 (75º Aniversario)
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1990: Trono principal a hombros
Costaleros: Club Balonmano Torrevieja
Trono pequeño: Con evangelio, llevado por niños (Domingo de Ramos)
Imagen actual: José Hernández (1990), bendecida 19/03/1992
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📖 Primera cofradía tras la Guerra Civil
🏐 Costaleros del Club Balonmano
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Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Fundación: 1953 (Refundada: 1983)
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2001: Nuevo trono de la Convocatoria
Estructura: Metálica (José Pedro Aldeguer Aniorte)
Molduras: Oro viejo, Francisco González "Arquímedes"
2004: Trono de la Samaritana, carpintería Antonio Cabezas Martín (cerezo)
Costaleras: 50 mujeres, capataz Gwendoline Pérez Vega
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🌟 Primera capataz mujer de Torrevieja
📅 Desfila todos los días de Semana Santa
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Ntra. Sra. de los Dolores
Fundación: Siglo XIX
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1988: Trono actual bendecido el 19 de marzo
Vestidos: 5 en total
Viernes Santo: Terciopelo negro, manto bordado en seda blanca, plata, perlas y piedras preciosas
Confección: Anita Vivancos (Cartagena)
Vestidoras: Exclusivamente mujeres (Adelaida Ñiguez)
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👑 Cofradía más antigua de Torrevieja
💎 Manto con perlas y piedras preciosas
Nuestro Padre Jesús de la Salud
La más joven de las seis es la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud, erigida canónicamente en 2017 bajo la presidencia de Mª Jesús Lomás. La imagen fue encargada en 2002 al escultor torrevejense Víctor García y entre 2003 y 2013 procesionó sobre un trono de madera. En 2014 estrenó trono de orfebrería de los talleres Benedicto Martínez e hijos, adaptado a costal en 2018. La hermandad salió por primera vez con identidad propia el Martes Santo de 2018, aunque la imagen ya desfilaba desde 2003 bajo el amparo de la Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio. La figura representa al Señor caminando con la Cruz a cuestas, con ojos verdes que transmiten esperanza y consuelo.
Nuestro Padre Jesús de la Caída
Le acompaña la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída, fundada en marzo de 1955 exclusivamente por mujeres, salvo los costaleros, y presidida desde 1984 por María de las Nieves Aguirre Zafra. La imagen titular se adquirió al escultor murciano Vicente Segura en 1956 por 8.000 pesetas. El primer trono fue obra de José Lorenzo "el Labores" en 1954, reconstruido en 1981, y en 1994 se encargó uno nuevo a Domingo García Quinto para portar a hombros. Desde 1987 participa en el Encuentro de la Vía Dolorosa del Miércoles Santo y en 2023 incorporó la imagen del Dulce Nombre de Jesús, un niño obra de Víctor García Villalgordo. Cuenta con marcha procesional propia desde 1955, "Jesús de la Caída", compuesta por Alberto Escámez.
Santa Faz y Mujer Verónica
La Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica, fundada en 1951 y presidida por Laura Paredes, es una hermandad abierta exclusivamente a mujeres. El trono que desfila fue el titular de la Patrona de Torrevieja, la Inmaculada Concepción, cedido por la Asociación Hijos de la Inmaculada y reformado en 1989 con orfebrería de Benedicto Martínez en Orihuela. La santa porta distintos paños, uno de José Hódar Talavera y otro de Víctor García Villalgordo, y los hachotes actuales son metálicos con tulipa que reproduce el rostro de Cristo, realizados en los talleres Lacedemón de Caravaca de la Cruz.
La Cofradía de San Juan Evangelista celebra este 2026 su 75 aniversario, ya que fue fundada en 1951 como la primera hermandad en reinstaurar los desfiles procesionales tras la Guerra Civil. Los primeros fondos se recaudaron con representaciones del grupo artístico de Francisco Vallejos Albentosa, rifas de Pascua y una mantilla bordada por Fina Mateo. La imagen actual fue encargada en 1990 al escultor murciano José Hernández y bendecida el 19 de marzo de 1992. Los costaleros son del Club Balonmano Torrevieja desde 1990 y cuenta con un trono pequeño con el evangelio que llevan niños a hombros el Domingo de Ramos. Bajo la presidencia de Francisco Juan González, esta cofradía desfila también en Domingo de Ramos, Viernes Santo y el Encuentro del Domingo de Pascua.
Nuestra Señora de Los Dolores
Cierra el cortejo la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la de mayor antigüedad de Torrevieja, con origen en mediados del siglo XIX bajo el amparo de las familias Rodríguez, Barceló, Pérez y Moscardó, aún vinculadas a la hermandad. La imagen primitiva fue destruida en 1936 y la actual es obra de los escultores torrevejenses Hermanos Rafael y Fulgencio Blanco López, regalo de las familias Rodríguez y Barceló. La Virgen es vestida exclusivamente por mujeres, tradición que mantiene Adelaida Ñiguez, y cuenta con cinco vestidos, destacando el del Viernes Santo en terciopelo negro con manto bordado en seda blanca, plata, perlas y piedras preciosas, confeccionado en Cartagena por Anita Vivancos. El trono actual se bendijo el 19 de marzo de 1988 y la cofradía participa también en el Viernes Santo.
Semana Santa Torrevieja 2026
🕊️ Semana Santa Torrevieja 2026
|Hora
|Procesión
|Cofradías
|Itinerario
|21:30 H.
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Solemne Procesión
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Cofradía Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Salud
Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Caída
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica
Cofradía de San Juan Evangelista
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores
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📍 Salida
Desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción
📍 Recorrido
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez, Fotógrafos Darblade, Azorín, Ramón Gallud, María Parodi y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
|Hora
|Procesión
|Cofradías
|Itinerario
|22:00 H.
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Solemne Procesión 1
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Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
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📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Azorín, Fotógrafos Darblade y Concepción hasta la esquina de Ramón Gallud
|A continuación
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Solemne Procesión 2
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Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica (con mantilla española)
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída (con Dulce Nombre de Jesús portado por niños)
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📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez y Ramón Gallud hasta Concepción
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🙏 Encuentro en la Vía Dolorosa
En la calle Ramón Gallud a la altura de Concepción, se procederá al tradicional encuentro entre la Virgen de la Esperanza y Jesús de la Caída. Finalizado el encuentro, ambos cortejos procesionales se unificarán en uno solo.
📍 Itinerario Unificado
Ramón Gallud, Rambla Juan Mateo y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
|Hora
|Procesión
|Cofradías
|Itinerario
|22:00 H.
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Solemne Procesión del Silencio
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Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio
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📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Orihuela, Campoamor, Turco, Gabriel Miró, Orihuela y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
|23:59 H.
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Solemne Procesión del Descendimiento de Cristo del Calvario
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Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad
🎵 Nota: Antes de iniciarse la Procesión, intervendrá la Agrupación Coral Manuel Barberá para entonar "La Pasión de la Tía Tortas"
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📍 Salida
Desde la Plaza del Calvario
📍 Itinerario
Plaza del Calvario, Los Molinos, St. Trinidad, San José, Azorín, Ramón Gallud, Clemente Gosálvez y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
|Hora
|Procesión
|Cofradías
|Itinerario
|19:00 H.
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Solemne y Magna Procesión del Santo Entierro de Cristo
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Cofradía de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria
Cofradía de Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos
Cofradía del Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo
Cofradía de San Pedro Arrepentido
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo - Nazareno
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Salud
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Caída
Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz
Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio
Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad
Cofradía del Santo Sepulcro - Yacente
Cofradía de San Juan Evangelista
Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores
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📍 Salida
Desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción
📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Del Mar y Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
|Hora
|Procesión
|Cofradías
|Itinerario
|08:00 H.
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Solemne Procesión 1
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Cofradía de San Juan Evangelista (acompañado por la banda de Cornetas y Tambores de San Juan Evangelista)
La imagen de la Purísima Concepción (ataviada con mantilla de luto)
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📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Azorín y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción
|A continuación
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Solemne Procesión 2
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Cofradía del Santísimo Sacramento
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📍 Itinerario
Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez y Fotógrafos Darblade, hasta su intersección con la calle Concepción
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🙏 "El Encuentro"
Con la confluencia de las calles Concepción con Fotógrafos Darblade. La imagen de la Patrona de Torrevieja será despojada de su mantilla de luto en el momento en que se encuentre con Jesús Eucaristía, ante la presencia de San Juan.
🎺 Sonará la Marcha Real, lloverán pétalos de flor y aleluyas, voltearán las campanas y explotará la pólvora en el cielo porque CRISTO HA RESUCITADO
📍 Itinerario Unificado
Concepción, Ramón Gallud, Bazán, Caballero de Rodas hasta el Templo Arciprestal
La Convocatoria
Además, como es el caso de casi todas las procesiones de Torrevieja, el desfile va encabezado por la Cofradía de la Santísima Vera-Cruz de la Convocatoria y Nuestro Padre Jesús en Samaria, fundada en 1953 y refundada en 1983, fue impulsada originalmente por Diego Maciá Griñán, Manuel Fernández y José María Moreno, y reapareció gracias a José Pedro Aldeguer Aniorte, que también fue presidente de la Junta Mayor de Cofradías, y Manuel Pérez Conesa.
En 2004 incorporó el paso de la Samaritana, obra de Víctor García Villalgordo, con 50 costaleras guiadas por la primera capataz mujer de la Semana Santa torrevejense, Gwendoline Pérez Vega. Es la única cofradía que desfila todos los días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, y su estandarte fue bordado en 1991 por Salvadora Hódar en terciopelo negro con hilo de oro.
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