Procesión de Martes Santo en Torrevieja: aquí horario, recorrido y cofradías

El Martes Santo seis cofradías desfilan desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción de Torrevieja en una de las jornadas más consolidadas de la Semana Santa torrevejense. La procesión sale a las 21:30 horas y recorre plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Clemente Gosálvez, Fotógrafos Darblade, Azorín, Ramón Gallud, María Parodi y regreso al templo, congregando a miles de cofrades y visitantes en un recorrido de aproximadamente cuatro horas.

Este año, de forma excepcional, muchas de las imágenes, las que no son titulares en la iglesia de la Inmaculada, deben iniciar el recorrido desde el exterior del templo y las procesiones se están "formando" en las calles aledañas, debido a las obras del templo arciprestal

Tronos Martes Santo - Torrevieja 2026 🕊️ Tronos del Martes Santo · Torrevieja 2026 📋 Ficha Técnica de Tronos Cofradía Trono / Paso Datos Destacados Ntro. Padre Jesús de la Salud Fundación: 2017 2014: Trono de orfebrería, talleres Benedicto Martínez e hijos 2018: Adaptado a costal 2003-2013: Trono sencillo de madera 🎨 Imagen de Víctor García (2002)

✝️ Primera salida con cofradía propia: 2018 Ntro. Padre Jesús de la Caída Fundación: 1955 1954: Trono original de José Lorenzo "el Labores" 1981: Reconstruido por Francisco Manzanaro Morales 1994: Nuevo trono de Domingo García Quinto (a hombros) Actual: Imaginería Sevillana, madera de caoba y metal plateado/dorado Esquinas: 4 faroles plateados con cera morada 🎵 Marcha propia desde 1955

👶 Dulce Nombre de Jesús (2023) Santa Faz y Mujer Verónica Fundación: 1951 Origen: Trono cedido de la Inmaculada Concepción 1989: Reforma con orfebrería de Benedicto Martínez (Orihuela) Paños: José Hódar Talavera y Víctor García Villalgordo Hachotes: Metálicos, tulipa con rostro de Cristo (Lacedemón, Caravaca) 👑 Fue trono de la Patrona de Torrevieja

👩 Cofradía exclusiva de mujeres San Juan Evangelista Fundación: 1951 (75º Aniversario) 1990: Trono principal a hombros Costaleros: Club Balonmano Torrevieja Trono pequeño: Con evangelio, llevado por niños (Domingo de Ramos) Imagen actual: José Hernández (1990), bendecida 19/03/1992 📖 Primera cofradía tras la Guerra Civil

🏐 Costaleros del Club Balonmano Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria Fundación: 1953 (Refundada: 1983) 2001: Nuevo trono de la Convocatoria Estructura: Metálica (José Pedro Aldeguer Aniorte) Molduras: Oro viejo, Francisco González "Arquímedes" 2004: Trono de la Samaritana, carpintería Antonio Cabezas Martín (cerezo) Costaleras: 50 mujeres, capataz Gwendoline Pérez Vega 🌟 Primera capataz mujer de Torrevieja

📅 Desfila todos los días de Semana Santa Ntra. Sra. de los Dolores Fundación: Siglo XIX 1988: Trono actual bendecido el 19 de marzo Vestidos: 5 en total Viernes Santo: Terciopelo negro, manto bordado en seda blanca, plata, perlas y piedras preciosas Confección: Anita Vivancos (Cartagena) Vestidoras: Exclusivamente mujeres (Adelaida Ñiguez) 👑 Cofradía más antigua de Torrevieja

💎 Manto con perlas y piedras preciosas

Nuestro Padre Jesús de la Salud

La más joven de las seis es la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud, erigida canónicamente en 2017 bajo la presidencia de Mª Jesús Lomás. La imagen fue encargada en 2002 al escultor torrevejense Víctor García y entre 2003 y 2013 procesionó sobre un trono de madera. En 2014 estrenó trono de orfebrería de los talleres Benedicto Martínez e hijos, adaptado a costal en 2018. La hermandad salió por primera vez con identidad propia el Martes Santo de 2018, aunque la imagen ya desfilaba desde 2003 bajo el amparo de la Cofradía del Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio. La figura representa al Señor caminando con la Cruz a cuestas, con ojos verdes que transmiten esperanza y consuelo.

Así ha sido la procesión de Las Palmas de Torrevieja 2026 en imágenes / JOAQUÍN CARRIÓN

Nuestro Padre Jesús de la Caída

Le acompaña la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída, fundada en marzo de 1955 exclusivamente por mujeres, salvo los costaleros, y presidida desde 1984 por María de las Nieves Aguirre Zafra. La imagen titular se adquirió al escultor murciano Vicente Segura en 1956 por 8.000 pesetas. El primer trono fue obra de José Lorenzo "el Labores" en 1954, reconstruido en 1981, y en 1994 se encargó uno nuevo a Domingo García Quinto para portar a hombros. Desde 1987 participa en el Encuentro de la Vía Dolorosa del Miércoles Santo y en 2023 incorporó la imagen del Dulce Nombre de Jesús, un niño obra de Víctor García Villalgordo. Cuenta con marcha procesional propia desde 1955, "Jesús de la Caída", compuesta por Alberto Escámez.

DESCARGA AQUÍ EL PROGRAMA EN PDF DE LAS PROCESIONES Y RECORRIDOS Y TODA LA INFORMACIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE TORREVIEJA 2026 DESCARGA AQUÍ EL PROGRAMA EN PDF DE LAS PROCESIONES Y RECORRIDOS Y TODA LA INFORMACIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA SEMANA SANTA DE TORREVIEJA 2026

Santa Faz y Mujer Verónica

La Cofradía de la Santa Faz y Mujer Verónica, fundada en 1951 y presidida por Laura Paredes, es una hermandad abierta exclusivamente a mujeres. El trono que desfila fue el titular de la Patrona de Torrevieja, la Inmaculada Concepción, cedido por la Asociación Hijos de la Inmaculada y reformado en 1989 con orfebrería de Benedicto Martínez en Orihuela. La santa porta distintos paños, uno de José Hódar Talavera y otro de Víctor García Villalgordo, y los hachotes actuales son metálicos con tulipa que reproduce el rostro de Cristo, realizados en los talleres Lacedemón de Caravaca de la Cruz.

Aquí están las imágenes de la procesión de Lunes Santo de Torrevieja 2026 con sus seis cofradías / JOAQUÍN CARRIÓN

La Cofradía de San Juan Evangelista celebra este 2026 su 75 aniversario, ya que fue fundada en 1951 como la primera hermandad en reinstaurar los desfiles procesionales tras la Guerra Civil. Los primeros fondos se recaudaron con representaciones del grupo artístico de Francisco Vallejos Albentosa, rifas de Pascua y una mantilla bordada por Fina Mateo. La imagen actual fue encargada en 1990 al escultor murciano José Hernández y bendecida el 19 de marzo de 1992. Los costaleros son del Club Balonmano Torrevieja desde 1990 y cuenta con un trono pequeño con el evangelio que llevan niños a hombros el Domingo de Ramos. Bajo la presidencia de Francisco Juan González, esta cofradía desfila también en Domingo de Ramos, Viernes Santo y el Encuentro del Domingo de Pascua.

Aquí las imágenes de la Procesión de Las Palmas de Torrevieja 2026 / JOAQUÍN CARRIÓN

Nuestra Señora de Los Dolores

Cierra el cortejo la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, la de mayor antigüedad de Torrevieja, con origen en mediados del siglo XIX bajo el amparo de las familias Rodríguez, Barceló, Pérez y Moscardó, aún vinculadas a la hermandad. La imagen primitiva fue destruida en 1936 y la actual es obra de los escultores torrevejenses Hermanos Rafael y Fulgencio Blanco López, regalo de las familias Rodríguez y Barceló. La Virgen es vestida exclusivamente por mujeres, tradición que mantiene Adelaida Ñiguez, y cuenta con cinco vestidos, destacando el del Viernes Santo en terciopelo negro con manto bordado en seda blanca, plata, perlas y piedras preciosas, confeccionado en Cartagena por Anita Vivancos. El trono actual se bendijo el 19 de marzo de 1988 y la cofradía participa también en el Viernes Santo.