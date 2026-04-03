Viernes Santo en Torrevieja: Aquí el horario, recorrido y cofradías de la procesión del Santo Entierro de Cristo

A las 19:00 horas, con salida desde el Templo Arciprestal de la Inmaculada Concepción, dará comienzo la Solemne y Magna Procesión del Santo Entierro de Cristo, la más amplia de la Semana Santa de Torrevieja. En el desfile participarán las quince cofradías torrevejenses con 19 pasos, con más de 3.500 cofrades y costaleros, a lo que hay que sumar los componentes de las bandas de música que acompañan a las imágenes.

El recorrido, que transcurrirá por Plaza de la Constitución, Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, Del Mar y de nuevo Caballero de Rodas hasta su retorno al templo de salida, reunirá a las hermandades de la Stma. Vera-Cruz de la Convocatoria y Ntro. Padre Jesús en Samaria; Ntro. Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena y María Santísima de la Victoria; Ntro. Padre Jesús en la Oración del Huerto de los Olivos; Stmo. Cristo de la Flagelación, Stma. Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles, y San Judas Tadeo; San Pedro Arrepentido; Ntro. Padre Jesús Cautivo-Nazareno; Ntro. Padre Jesús de la Salud; Ntro. Padre Jesús de la Caída; Santa Faz y Mujer Verónica; Ntro. Padre Jesús Triunfante y Ntra. Sra. de la Esperanza y de la Paz; Cristo Crucificado y María Santísima del Silencio; Ntra. Sra. de la Piedad; Santo Sepulcro-Yacente; San Juan Evangelista; y Ntra. Sra. de los Dolores.

Las quince cofradías de la Semana Santa de Torrevieja recorrieron las calles en Viernes Santo / JOAQUÍN CARRIÓN

El Cristo Yacente

La Cofradía del Santo Sepulcro-Yacente cierra el cortejo con una imagen que infunde respeto y devoción entre los torrevejenses. Fundada en 1954 por Francisco Torregrosa, Juan Giménez, Vicente Ferrándiz y Antonio Bernabéu, esta cofradía custodia una talla original de los hermanos escultores torrevejenses Rafael y Fulgencio Blanco López, los "hermanos Blanco". Fue el alcalde César Mateo Cid quien hizo entrega de la imagen, adquirida por el Consistorio, a la cofradía para su custodia y veneración.

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Se trata de una de las obras de imaginería torrevejense que, por su anatomía, rasgos y decoración, invita especialmente "a la reflexión y la penitencia", según la Junta Mayor de Cofradías. La cofradía procesiona exclusivamente el Viernes Santo en esta magna procesión, siendo esta la única salida procesional del año para el Cristo Yacente. Desde 1995, el benemérito Cuerpo de la Guardia Civil ostenta el título de hermano mayor de honor y proporciona escolta al paso durante el desfile.

El estandarte original, bordado en hilatura de oro sobre fondo blanco, fue obra del artista torrevejense Tomás Valcárcel Deza. En la actualidad, el Cristo Yacente procesiona sobre un nuevo trono realizado en el Estudio de Talla y Restauración de Juan Manuel Pulido, de la provincia de Sevilla. La cofradía cuenta con marcha procesional propia "Al Cristo Yacente", compuesta por el bigastrense Francisco Grau Vegara, quien fuera Coronel Director de la Unidad de Música de la Guardia Real.

Recomendaciones

Es la procesión más larga y multitudinaria de Torrevieja. También la más esperada. Si se va con tiempo lo recomendable es contemplar la procesión ya avanzada cuando comience su recorrido de regreso entre la calle del Mar y Caballero de Rodas, donde la aglomeración de público es menor y probablemente, los "parones" sean más llevaderos. La salida de todas las cofradías desde lnmaculada puede prolongarse durante más de tres horas y media, y en algunos tramos del recorrido ver pasar la procesión al completo requiere de cuatro horas. En los últimos años la La Convocatoria, la primera cofradía ha tenido que "esperar" durante más de media hora a la salida del último desde la Inmaculada para terminar su recorrido dado que el punto de inicio del recorrido y el final, es el mismo.

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Una curiosidad de las cofradías de Torrevieja es el protagonismo de los más pequeños que desfilan en grandes "rebaños", bajo la supervisión de nazarenos mayores, tras el estandarte de cada cofradía y que suelen ser generosos en el reparto de caramelos y golosinas.