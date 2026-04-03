Un Jueves Santo de esperanza y silencio en Callosa de Segura
El crucificado en agonía recorre a oscuras las calles de la ciudad bajo la luna llena primaveral en una procesión que se celebra desde 1942
La noche de Jueves Santo en Callosa de Segura estuvo marcada por dos procesiones muy esperadas en la ciudad. La Esperanza Macarena sanjuanera partió de la plaza de España, conmemorando el treinta aniversario de la llegada y primera procesión de esta imagen mariana. Una celebración que la cofradía quiso compartir con los callosinos.
A las once en punto, las puertas de la capilla de la Comunión se abrieron para que saliera la Hermandad del Silencio con el crucificado, que desde 1942 recorre a oscuras las calles de la ciudad, dejando una imagen de Jesús en agonía mirando al cielo bajo la luna llena primaveral del Jueves Santo.
Una jornada en la que, sin duda, la Esperanza Macarena y el Silencio marcaron una noche penitencial y cofrade.
Este Viernes Santo ha amanecido en la Callosa varias veces centenaria el Vía Crucis y el Encuentro en el Calvario, dando comienzo a una mañana en la que ha tenido lugar la última representación de la Pasión, con un aforo completo desde hace más de un mes, y el Sermón de las Siete Palabras en el pórtico de San Martín.
Esta tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la procesión Camino del Calvario, con la mayoría de los pasos callosinos.
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