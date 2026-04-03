Una reyerta en Orihuela deja un herido de 25 años por arma blanca

Una reyerta en Orihuela deja un herido en la madrugada de este Viernes Santo. Después de celebrarse la procesión del Silencio, que deja a la ciudad en penumbra en Jueves Santo, se produjo un altercado en el establecimiento San Nicolás, un supermercado 24 horas en la calle de Ramón Sijé, donde un hombre de 25 años resultó herido por arma blanca.

Tras la reyerta, la Policía detuvo a una persona, mientras que un tercer implicado se dio a la fuga, sin que hayan trascendido más datos.

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Asimismo, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado de que recibió el aviso a las 2:04 horas, cuando movilizó una ambulancia TNA (Transporte No Asistencial), que trasladó al joven de 25 años al Hospital Universitario Vega Baja.