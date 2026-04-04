Estas son las empresas de la Vega Baja que serán galardonadas por Asemvega en Torrevieja

La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega), en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando los preparativos de la décima edición de los Premios Empresariales Vega Baja, unos galardones, según mantiene la asociación empresarial, "ya consolidados que persiguen poner en valor el talento, la innovación y el compromiso del tejido productivo comarcal".

"Tras una rigurosa deliberación" el jurado ha fallado los premios de esta edición otorgando la Trayectoria Empresarial a Avecox S.L., el galardón a la Innovación a Cañizos Faura S.L., el reconocimiento al Emprendimiento a Cifras Legal S.L.P., el premio a la Responsabilidad Social Corporativa a TM Grupo Inmobiliario, la distinción en Sostenibilidad a S.A.T. OLÉ y el de Promoción de la Vega Baja a Las Colinas Golf & Country Club; a estos seis galardones principales se suman cuatro menciones especiales concedidas a la Asociación de Empresarios y Hosteleros de Torrevieja y Comarca, Tabisam S.L., Agamed Aguas del Arco Mediterráneo S.A, una empresa mixta formada por Veolia y el Ayuntamiento torrevejense y Apymeco.

CARTEL PREMIOS ASEMVEGA 2026 / información

Gala

La gala de entrega tendrá lugar el próximo 9 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, donde se darán cita representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la comarca.

Con esta décima convocatoria, Asemvega refuerza "su apuesta por visibilizar las buenas prácticas, el crecimiento sostenible y la capacidad de adaptación del tejido productivo frente a un contexto económico en constante transformación, consolidando la cita como un referente para fomentar una cultura emprendedora sólida y competitiva".

Noticias relacionadas

El acto cuenta con el patrocinio principal de Caja Rural Central y la colaboración de Catral Group y PMV Factory, entidades que se unen a este homenaje público al esfuerzo, la resiliencia y el papel motor de las empresas en el desarrollo económico y social de la Vega Baja.