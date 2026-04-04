TORREVIEJA
Estas son las empresas de la Vega Baja que serán galardonadas por Asemvega en Torrevieja
La Asociación de Empresarios de la Vega Baja celebra la X edición de sus Premios Empresariales de la comarca con un acto de entrega el 9 de abril en Torrevieja, reconociendo el talento y la innovación del tejido productivo local
La Asociación de Empresarios de la Vega Baja (Asemvega), en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando los preparativos de la décima edición de los Premios Empresariales Vega Baja, unos galardones, según mantiene la asociación empresarial, "ya consolidados que persiguen poner en valor el talento, la innovación y el compromiso del tejido productivo comarcal".
"Tras una rigurosa deliberación" el jurado ha fallado los premios de esta edición otorgando la Trayectoria Empresarial a Avecox S.L., el galardón a la Innovación a Cañizos Faura S.L., el reconocimiento al Emprendimiento a Cifras Legal S.L.P., el premio a la Responsabilidad Social Corporativa a TM Grupo Inmobiliario, la distinción en Sostenibilidad a S.A.T. OLÉ y el de Promoción de la Vega Baja a Las Colinas Golf & Country Club; a estos seis galardones principales se suman cuatro menciones especiales concedidas a la Asociación de Empresarios y Hosteleros de Torrevieja y Comarca, Tabisam S.L., Agamed Aguas del Arco Mediterráneo S.A, una empresa mixta formada por Veolia y el Ayuntamiento torrevejense y Apymeco.
Gala
La gala de entrega tendrá lugar el próximo 9 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, donde se darán cita representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la comarca.
Con esta décima convocatoria, Asemvega refuerza "su apuesta por visibilizar las buenas prácticas, el crecimiento sostenible y la capacidad de adaptación del tejido productivo frente a un contexto económico en constante transformación, consolidando la cita como un referente para fomentar una cultura emprendedora sólida y competitiva".
El acto cuenta con el patrocinio principal de Caja Rural Central y la colaboración de Catral Group y PMV Factory, entidades que se unen a este homenaje público al esfuerzo, la resiliencia y el papel motor de las empresas en el desarrollo económico y social de la Vega Baja.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio
- Platón, filósofo de la Antigua Grecia: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”
- Una 'Trencà del Guió' atípica abre el debate en Elche sobre el fin del luto
- Seis meses de soledad obligada en Alicante: 'No tengo ilusión por nada
- Un cortejo fúnebre guiado por el Caballero Cubierto recorre Orihuela
- El restaurante de Alicante que ha sorprendido a Cocituber: “No he probado un arroz al horno tan rico”
- Empiezan a llegar a España miles de abejarucos, una de las aves más coloridas y sorprendentes