Callosa de Segura se vuelca con su Viernes Santo

Callosa de Segura vivió este Viernes Santo uno de los días más intensos y emotivos de su Semana Santa.

La jornada comenzó con un amanecer en el que Nuestro Padre Jesús acompañó a numerosos fieles desde la capilla franciscana hasta el Calvario en un Vía Crucis penitencial para celebrar en esta popular plaza la ceremonia del Encuentro en la Vía Dolorosa.

Arropados por los callosinos, el Nazareno se encontró con la Dolorosa, con la presencia de las imágenes de San Juan, la Magdalena y las Marías.

A las once de la mañana se realizó el Sermón de las Siete Palabras ante la Imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. La predicación fue a cargo del Padre Guardián del convento franciscano de Santa Ana de Orihuela, fray Fernando Cuenca. Mientras, en la Casa de Cultura se representó la Pasión de Callosa de Segura.

Por la tarde, se celebró con una alta participación cofrade, la procesión Camino del Calvario con los pasos de la Oración en el Huerto, Jesús del Perdón, Santa María Magdalena, San Juan, Flagelación, Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús, Mª Santísima de la Amargura, Cristo de la Caída y Santo Calvario.