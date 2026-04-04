Un policía local desenfunda su arma para reducir a un hombre que rajó las cuatro ruedas de un coche patrulla en el paseo de Torrevieja

Un policía local de Torrevieja se vio obligado a sacar su arma de fuego reglamentaria para disuadir y reducir a un hombre que amenazaba a los agentes patrulla con una navaja, para luego detenerlo con la ayuda de un guardia civil fuera de servicio. La escena se produjo en pleno paseo marítimo de Juan Aparicio, el pasado jueves, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.

Sobre las 19.30 horas la patrulla intentaba que un grupo de vendedores de productos sin licencia municipal desalojara la zona situada entre el restaurante de Burguer King y la propia terraza del establecimiento. Hasta allí se habían retirado cuando vieron acercarse a la patrulla policial y permanecían con sus mercancías a la espalda, ya que normalmente, mantienen la venta aunque con más dificultades.

Momento de tensión

Cuando los agentes locales regresaron a primera línea del paseo al coche patrulla observaron que el vehículo presentaba las cuatro ruedas rajadas. Un testigo señaló entonces a la persona que había causado los daños en los neumáticos y cuando los agentes intentaron detenerle el hombre, conocido por la Policía Local por protagonizar algún incidente en las últimas semanas y ligado a la actividad de venta ambulante sin licencia, blandió y amenazó a los policías municipales con la misma navaja que había utilizado para rajar las ruedas.

En ese momento fue cuando el policía, con un objetivo exclusivamente disuasorio, empuñó su arma reglamentaria y con su compañero y un guardia civil fuera de servicio pudieron reducir y detener al agresor, también valiéndose de una silla de las terrazas.

El arrestado permaneció detenido hasta pasar a disposición judicial y dejó las dependencias del Palacio de Justicia en libertad con cargos por un delito de daños graves y desobediencia y resistencia a la autoridad.

D. Pamies

USECIC y Policía Local

La Policía Local y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil han intensificado en el último mes sus intervenciones en los paseos marítimos de Torrevieja para incautar material presuntamente falsificado a los vendedores sin licencia. Estas actuaciones se han saldado con miles de kilos de ropa y calzado incautados pero sin detenciones. La campaña se lleva a cabo para mantener a raya la venta en los paseos, conocida popularmente como top manta, y de la que viven cientos de migrantes de origen senegalés, en Torrevieja y otras zonas de la costa alicantina.

Los comerciantes siguen insistiendo a la Administración local para que intervenga en lo que consideran como competencia desleal de la venta callejera. La vigilancia comenzó a intensificarse el pasado verano con la incorporación de nuevos agentes a la plantilla lo que ha permitido mantener una patrulla de forma casi permanente durante la mayor parte de la jornada diurna y hasta bien entrada de la noche. Los vendedores se retiran de la zona en el momento que observan la presencia policial y se cobijan en el pasillo que se mantiene entre el acceso a los locales de hostelería y las terrazas sin retirarse del todo, y vuelven a la venta inmediatamente después.

Carteles

Los carteles que advierten de multas para los compradores han demostrado que no sirven para mucho. Las mercancías se siguen vendiendo y la afluencia de compradores es constante, en ocasiones junto a la señalización que advierte de multas de 200 euros.

Desde que se ubicaron en 2024 el Ayuntamiento de Torrevieja, sin embargo, no hay constancia de que se haya tramitado ni una sola multa administrativa por compra de ropa o calzado supuestamente falsificado. Una infracción que el municipio incorporó en su ordenanza local, pero resulta de difícil verificación porque debe documentarse en el momento y la Policía Local no está autorizada a realizar esas intervenciones de paisano.

Venta de ropa y calzado en el paseo marítimo de Las Rocas de Torrevieja / J. CARRIÓN

Mejor desde el verano de 2025

La Policía Local ha podido abordar la vigilancia de los paseos dentro de su turno ordinario, pero según fuentes policiales, esta situación no podrá mantenerse durante mucho más tiempo. Para llevar a cabo la última intervención, en este caso solo con presencia de Policía Local, se tuvieron que emplear cinco de las seis patrullas que estaban trabajando en el turno. Esto implica que la mayor parte de los agentes estén centrados en un mismo servicio mientras que solo una patrulla, con respaldo en caso de emergencia de la Guardia Civil, debe atender el resto en una ciudad que esta Semana Santa ha superado ampliamente una ocupación de casi 300.000 residentes. La Policía Local va a necesitar reforzar con servicios extraordinarios esa vigilancia si el Ayuntamiento quiere mantener la imagen -las ventas siguen siendo prácticamente las mismas- de tranquilidad en el paseo.

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Las intervenciones en este espacio público localizado en el litoral del centro urbano deben realizarse siempre midiendo su impacto. Miles de personas se concentran en el paseo marítimo y una persecución y carreras -como sucedió entre 2011-2014-, puede provocar situaciones de inseguridad y problemas de evacuación en una zona sobreocupada por terrazas. El Ayuntamiento ha optado antes de que comenzaran los días de esta Semana Santa por talar por su potencial riesgo de caída 20 palmeras del popular Paseo de las Rocas sin reponerlas, ganando así más superficie peatonal en un espacio donde los hosteleros no renuncian a un palmo de su negocio en dominio público.