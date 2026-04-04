Este es el municipio de Alicante donde ha tocado la Primitiva: el premiado se llevará más de 630.000 euros

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado 4 de abril ha dejado un nuevo premio en la provincia de Alicante. Un boleto validado en Benejúzar ha resultado agraciado con 630.608,15 euros tras acertar la primera categoría (6 aciertos).

El boleto premiado fue sellado en el receptor 32.345, situado en Plaza de España, 15 en el municipio alicantino.

Combinación ganadora de La Primitiva

La combinación ganadora del sorteo ha sido: 14 - 30 - 38 - 39 - 43 - 46. Complementario: 01. Reintegro: 7.

En el sorteo del Joker, el número premiado ha sido el 4 994 396.

Dos acertantes de primera categoría

En el sorteo de este sábado se registraron dos acertantes de segunda categoría en toda España, que percibirán 630.608,15 euros.

Por su parte, también hubo un acertante de categoría especial (6 aciertos + reintegro). La persona afortunada de Zaragoza, provincia en la que se ha validado el boleto, se llevará 13.184.250,49 euros

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

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Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.