Torrevieja acoge el 18 de abril una nueva edición del Certamen Juvenil Internacional de Habaneras

El 31º Certamen Juvenil Internacional de Habaneras, organizado por el Patronato Municipal de Habaneras de Torrevieja, tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 18:00 horas en el Teatro Municipal, con la participación de cerca de 200 jóvenes cantores. Esta cita, ya consolidada como referente del panorama coral juvenil a nivel nacional e internacional, cumple tres décadas de trayectoria desde su creación en 1995 como complemento al prestigioso Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, "evolucionando hasta convertirse en un espacio propio de proyección artística, formación y excelencia musical para nuevas generaciones", según el Patronato Municipal de Habaneras del Ayuntamiento de Torrevieja.

Reina de la Sal

La jornada principal de competición contará con la interpretación del repertorio de cada agrupación "ante un jurado especializado de reconocido prestigio". Como elemento distintivo del concurso, se incluye la obra obligada "Reina de la Sal", con letra de Pilar Páez y música de Aurelio Martínez, una pieza que garantiza "la equidad técnica entre los participantes y eleva el nivel artístico del certamen". La velada culminará con la deliberación del jurado, la entrega de premios y la clausura oficial del evento.

Certamen Juvenil de Habaneras 2026 / INFORMACIÓN

Cinco formaciones

Las cinco formaciones seleccionadas por la Comisión Técnica para esta 31ª edición son el Coro "A Xunqueira" de Pontevedra (Galicia), el Cor "Vivaldi" de Barcelona (Cataluña), el Coro "Entreolivos" de Dos Hermanas, Sevilla (Andalucía), la Escolanía del Conservatorio Oficial de Música "Hermanos Berzosa" de Cáceres (Extremadura) y "Pequeñas Voces de la Alhambra" de Granada (Andalucía). El jurado encargado de valorar las actuaciones estará compuesto por Alejandro Wolfwang Espigares del Castillo, Inmaculada Dolón Llor y Enrique Martín. La vocación internacional del encuentro no se ve reflejada en la programación de este año con la participación de corales extranjeras.

A lo largo de estos años, el certamen ha funcionado como plataforma de lanzamiento "para formaciones corales emergentes y como termómetro de la calidad musical en ascenso".

El formato competitivo, exigente y formativo, fomenta la superación artística al tiempo que refuerza valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la sensibilidad cultural entre los participantes.

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Las entradas ya están disponibles a un precio de 5 euros y pueden adquirirse en taquilla o a través de la web oficial www.habaneras.org.