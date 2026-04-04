Ainhoa Arteta, Paloma San Basilio, Big Sound y Low Festival, en la programación cultural de Torrevieja hasta agosto 2026

El Ayuntamiento de Torrevieja presentó la programación cultural prevista para mayo-agosto de la mano de la adjudicataria Cultura Torrevieja. Entre los actos más destacados se encuentran el regreso de Sidecars con su nuevo álbum "Everest", los espectáculos teatrales con Imanol Arias y María Barranco, David Fernández (El Chikilicuatre) y Carlos Chamarro, y "Panorama desde el puente" con María Adánez y José Luis García Pérez.

También brillan el tributo a ABBA "Essencial", Coque Malla con "La Ópera de los tres centavos", Paloma San Basilio en "Dulcinea", la 72º edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía con la gala de apertura a cargo de Ainhoa Arteta, y los grandes festivales BigSound (con Myke Towers, María Becerra, Ana Mena y Juan Magán) y Low Festival (con Fangoria, Love of Lesbian y Dani Fernández), además de Brilla Torrevieja con Leiva y Los Delinqüentes. Estos últimos fuera del presupuesto dle contrato de Cultura Torrevieja.

80 actos

El concejal de Cultura, Antonio Quesada y el gerente de Cultura Torrevieja, Lalo Díez, presentaron esta la programación cultural de mayo-agosto de 2026, "con una amplia y variada oferta que cuenta con conciertos, teatro, comedia, magia, zarzuela y mucho más", en palabras del edil.

29.000 espectadores

Como balance de lo que ha sido el primer cuatrimestre del año con un total de 67 eventos programados -incluidos los previstos este mes de abril- y hasta ahora 29.000 asistentes. Además, se destaca también el número de sold outs en estos meses, ya que tan solo en este pasado marzo, 8 espectáculos –de los 14 programados– colgaron el cartel de "agotado".

La programación cultural de este 2026 continúa con grandes artistas y puestas en escena, tanto en el Teatro Municipal como en el Auditorio Internacional de Torrevieja, nuevamente con más de 60 sesiones de apertura programadas hasta el 1 de septiembre entre ambos.

Un momento de la presentación en el ambigú del Teatro Municipal / JOAQUIN CARRION

Mayo

La programación cultural del próximo cuatrimestre comienza con el esperado regreso de Sidecars a Torrevieja, quienes arrancan gira nacional en nuestra ciudad para presentar su nuevo álbum "Everest". Al día siguiente, se presentará el reconocido artista Abraham Cupeiro con su espectáculo "Pangea", con música de diferentes partes del planeta. Este concierto, versionado en una oportunidad con la Royal Philharmonic de Londres en los estudios Abbey Road, ahora llega a nuestra ciudad para presentarse como un canto a la diversidad cultural de nuestro planeta.

El mes continuará del 07 al 10, con la Feria de Mayo, seguido de otra edición de la Gala de Europa y de los siguientes conciertos: "El Gran Guateque" de Los Salerosos, "Un Conciertazo para Todos" de la Casanovas Orquesta, "Brahms" de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y el espectáculo de la UMT & Johan de Meij.

Días después se presentarán las piezas teatrales "Mitad y Mitad", con David Fernández –el Chikilicuatre– y Carlos Chamarro (conocido por la saga Torrente); y "Mejor no decirlo" con Imanol Arias y María Barranco, esta última después de su temporada en Buenos Aires y gira en Uruguay, Chile y Paraguay con sold out absoluto.

El mes terminará con el monólogo "El raro de los 90s" de David Domínguez, seguido de la Competición Nacional de Artes Escénicas y del show de magia "Nada es lo que parece", de El Mago Invisible, que incluye teletransportaciones, desapariciones, mentalismo e ilusiones con objetos del público.

Para los mas pequeños tendremos el cierre del ciclo de Teatro para todos con la obra "Yo, tarzán" y durante mayo y junio también tendremos dos nuevas propuestas de teatro en la calle "Sal pa'fuera", con LLAR de la compañía Federico Menini y la titulada NON CRASS, respectivamente.

Cartel con la programación concentrada mayo-agosto en Torrevieja / INFORMACIÓN

Junio

Comenzará con la aclamada pieza teatral "Panorama desde el puente", una tragedia que explora las tensiones emocionales y sociales en una comunidad ítaloamericana en Brooklyn durante los años 50 y que cuenta con un elenco de lujo, entre ellos María Adánez y José Luis García Pérez. Luego se presentará "Essencial", un tributo a ABBA que revivirá los grandes éxitos del grupo sueco.

Unos días después, el Comandante Lara –acompañado de Vicente Ruidos y Jesús Tapia– presentará la comedia "Viaje con Nosotros"; seguido de la zarzuela "Marina" de la Compañía Lírica Alicantina y el primer concierto Candlelight de la temporada.

El mes continuará con las tres sesiones completamente agotadas del monólogo "El Palacio del Pecado" de Juan Dávila; y de la irreverente pieza teatral "Los Amantes", con Kiko Hernández. A los días se presentará "La Ópera de los tres centavos" con Coque Malla, sobre dinero, poder y moral.

Junio terminará con una nueva edición del Festival de la Copla, que se titulará "Inmensos" y rendirá tributo a Raphael y Rocío Jurado, y los espectáculos de danza "Descubriendo Nunca Jamás" de la Academia Mery, el 40º Aniversario de la Academia Elena Ruso, así como el espectáculo "7 tentaciones" de la Academia Angela Esteban, entre otras.

A todo ello, hay que sumar todos los festivales de las academias locales y escuelas municipales, como la que nos presentará la Escuela de Pintura junto a la escuela de Danza, con la obra titulada "El viaje del color".

Julio

El mes de julio viene cargado de mucho talento local, como los conciertos de la Orquesta de Flautas "Francisco Casanovas" y también el del Orfeón de Torrevieja "Mario Bustillo" y la 31º Noche de Habaneras en la Playa, con el coro femenino ucraniano UAnima y el grupo La Trova del Llano de Albacete. Tendremos también teatro infantil de la mano de La Cueva de Melpómene, con la obra "Te pillé Caperucita".

Con humor, dolor e ironía, Paloma San Basilio protagonizará la pieza teatral "Dulcinea" y, más adelante, tendremos el XXIV Festival Internacional de Bandas de Música Ciudad de Torrevieja y el Vl Festival Nacional de Bandas Juveniles, un evento que contará con la participación de la Unión Musical de Redován, la Banda de Música Loureiro (Portugal), la Agrupación Musical Maestro Ibáñez de Valdepeñas y las bandas juveniles de la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja y de la Unión Musical de Redován, entre otras.

Pero como todos los años, la cita más grande en julio será la 72º edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, del 19 al 25 de julio, donde coros de todo el mundo interpretarán las habaneras más emblemáticas. La gala de inauguración contará con la participación de Ainhoa Arteta, una de las sopranos más reconocidas en el mundo de la lírica.

El mes terminará con una nueva edición del Candlelight, y dos grandes festivales: el BigSound, que convertirá a Torrevieja en epicentro de la música urbana durante dos días, con artistas de la talla de Myke Towers, María Becerra, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez, Marc Seguí, entre otros; y el Low Festival, con Dani Fernández, Love of Lesbian, Fangoria y La Casa Azul, entre muchos otros.

Agosto

En agosto, último mes de la temporada, habrá otra sesión de Candlelight; y la Escuela de Baile Paya's presentará "Paya's Bowl Over", seguido de la versión sinfónica de "Canciones de toda una vida", espectáculo de la Orquesta Filarmónica Ciudad de Orihuela, junto a la voz de José Manuel Mas.

Comenzará un nuevo ciclo de "Música en el Parque" con la OST, seguido de una nueva edición del Festival "Solera, Salero y Compás" organizado por Casa Andalucía y el 8º festival de Chirigotas, organizado por la Asociación Cultural Chirigota Los Sangochaos y que contará con agrupaciones del género.

También se presentará una nueva edición del festival Brilla Torrevieja, con artistas confirmados como Leiva, Remember y Los Delinqüentes; y la divertida pieza teatral "Lo que callamos a los 30" con Marta Valverde, Lara Dibildos, entre otros.

Lo que cuesta

El Ayuntamiento abona a Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur) 2.162.445 euros al año (SIN IVA) por organizar la programación cultural. Al margen de ese desembolso el Low Festival cuesta a las arcas municipales 150.000 euros y el Big Sound también supera los 100.000.