Callosa de Segura culmina su Semana Santa con Cristo Resucitado

Una repleta plaza Reina Sofía ha sido testigo del emocionante y tradicional acto del Encuentro entre el Santísimo bajo palio y la Virgen de la Portería cubierta por el manto de luto en Callosa de Segura este Domingo de Resurrección.

El caballero Portaestandarte, Juan Antonio López Samper, en representación de la Cofradía de Santa María Magdalena y Jesús del Perdón, ha sido el encargado de retirar el manto negro a la Virgen anunciando así la Resurrección.

Tanto la plaza como las calles por las que ha discurrido la procesión posterior hasta San Martín han estado engalanadas de manera extraordinaria y festiva para esta ocasión.

La Semana Santa callosina ha finalizado con la procesión de la Madre del Amor Hermoso, Ángel de la Esperanza y Cristo Resucitado.