El duelo de Callosa de Segura con la procesión del Santo Entierro
La ciudad celebra en Sábado Santo un cortejo fúnebre encabezado por el Caballero Portaestandarte, el Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad
Callosa de Segura vivió un Sábado Santo con uno de los actos más solemnes y sentidos de la Semana Santa, la procesión del Santo Entierro, la más antigua de la Semana Mayor callosina, que la llevan al siglo XVII, contando además con un documento de abril de 1778 que describe ya esta procesión y las insignias o pasos que participan, según el cronista oficial, Miguel Martínez Aparicio.
La procesión estuvo encabezada por el Caballero Portaestandarte, Juan Antonio López Samper, con el pendón o bandera negra que marcó el luto o duelo de este cortejo, en el que participaron representantes de todas las cofradías y hermandades que integran la Junta Mayor.
Los pasos del Santo Sepulcro
Acompañando al Cristo Yacente con sus cirios fue un numeroso grupo de hombres, vinculados en su mayoría a la huerta, y Nuestra Señora de la Soledad, con un número extraordinario de mujeres, reuniendo a tres generaciones, fueron los pasos participantes en esta procesión presidida por la Corporación municipal, organizadora desde tiempo inmemorial de este acto del Santo Entierro hasta la creación de la Junta Mayor en el 1954.
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