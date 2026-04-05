El PSOE de Almoradí propone que el colegio Número 4 se llame Joaquín Galant

La comisión ejecutiva de la agrupación del PSOE de Almoradí ha decidido proponer el nombre de CEIP Joaquín Galant al actual Número 4. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ha enviado esta propuesta al equipo de gobierno del PP.

La inauguración del nuevo centro educativo tendrá lugar, si no surgen inconvenientes, el próximo curso escolar en septiembre, por lo que la agrupación del PSOE considera justificado ponerle "el nombre del ilustre conciudadano", Joaquín Galant, que falleció el pasado mes de enero.

"Su currículo avala la propuesta", según el PSOE. Nacido en Almoradí en 1935, entre sus méritos destaca haber sido diputado en las cortes generales entre 1977 y 1983. Fue "un actor político relevante en un periodo de la historia reciente de nuestro país particularmente importante: la constitución del actual sistema democrático", sostienen los socialistas.

En la primera de las dos legislaturas en las que Galant estuvo como diputado en Cortes (1977-1979), votó la aprobación en el parlamento de la Constitución Española.

También vivió en primera persona el intento de golpe de Estado de 1981. Además, desarrolló una intensa labor parlamentaria: presidió la Comisión de Incompatibilidades y fue vicepresidente de la Comisión de Política Social y Empleo. Entre 1983 y 1987, fue diputado en las Cortes Valencianas.

Joaquín Galant / Información

Abogacía

Licenciado en Derecho (Universidad de Barcelona), desde 1987 ejerció como abogado. Tras una reconocida carrera en el ámbito jurídico, en 2024 el Colegio de Abogados de Alicante le concedió la Medalla al Mérito de la Abogacía Alicantina.

Como presidente del Real Liceo Casino de Alicante, Galant influyó en la vida cultural de la capital alicantina.

Por ello, la agrupación del PSOE de Almoradí considera que "esa trayectoria política avala sobradamente la propuesta" de nombrar a la nueva institución educativa CEIP Joaquín Galant: "El hecho de poner el nombre de Joaquín Galant al nuevo centro educativo constituye, por los hechos relatados, un merecido acto de memoria y de afianzamiento y de arraigo democrático del pueblo almoradidense".

Por último, el PSOE señala que el grupo municipal ha contactado con colectivos del municipio para evaluar la idoneidad de la propuesta obteniendo "un consenso extraordinariamente amplio".

El nuevo colegio protagoniza en los últimos días una polémica a raíz de que Educación tenga previsto suprimir la asignatura de Religión Islámica, mientras los otros tres centros públicos del municipio cuentan desde hace seis cursos con este programa en un municipio con un 30 % de población magrebí en las aulas.