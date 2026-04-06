Lo que le cuesta al Ayuntamiento de Torrevieja ser el más transparente de la Comunidad Valenciana

El conocido como Índice Dyntra, que elabora y difunde -entre otros-, un ranking anual de los municipios más y menos transparentes de España, valora al Ayuntamiento de Torrevieja como el más transparente de la Comunidad Valenciana. Dyntra (siglas en inglés de Índice de Transparencia Dinámico), aparece en su información corporativa como la primera plataforma colaborativa que trabaja en la medición y gestión del gobierno abierto, una organización sin ánimo de lucro, que valora criterios de transparencia pública. Comparte, además, cofundador con la empresa Dynamic Opengov Technologies a la que el Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó por concurso abierto a principios de 2023 por 120.000 euros y tres años, la creación y actualización del portal digital municipal de Gobierno Abierto.

Y en el caso de Torrevieja, sus caminos se han encontrado. Así, Dyntra, impulsada en 2014, evalúa la transparencia de miles de entidades públicas y privadas: además de administraciones locales, autonómicas, estatales, partidos políticos, universidades, equipos de fútbol... más de cuatro mil, solo en España, según su información pública. Mientras que Dynamic Opengov Technologies, creada en 2017, está especializada en poner en marcha los portales de Gobierno Abierto, entre ellos el del Ayuntamiento torrevejense.

Dyntra y Dynamic Opengov Technologies no se han pronunciado al ser consultados por esta vinculación entre la plataforma colaborativa y la empresa, de la que sus propios creadores dejan constancia en sus perfiles públicos en redes sociales.

Documento de difusión de la formalización del contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público / INFORMACIÓN

Los más transparentes

El Ayuntamiento de Torrevieja se ha congratulado esta semana de consolidarse como el más transparente de la Comunidad Valenciana, según el criterio independiente -señala-, de esta plataforma colaborativa especializada Dyntra. Durante mucho tiempo la Administración local se ubicó en los últimos puestos de este ránking para grandes ciudades, referencia europea a la hora de valorar las buenas o malas prácticas de transparencia de las distintas entidades públicas en la relación con sus administrados.

El concejal de Innovación, Ricardo Recuero, aseguró que Torrevieja se consolida, "un año más", como el municipio más transparente de la Comunidad Valenciana, manteniendo su liderazgo autonómico con un índice de transparencia del 85,8%, según "el ranking de evaluación independiente Dyntra" (Dyntra Ayuntamientos y Municipios).

"Este resultado", reitera el concejal, "confirma la solidez del modelo de gestión municipal basado en la transparencia, la accesibilidad a la información pública y la rendición de cuentas, posicionando a Torrevieja como referente en el ámbito del gobierno abierto". Además, la ciudad ha logrado "ascender hasta el puesto 22 a nivel nacional, un avance significativo respecto a años anteriores, cuando ocupaba el puesto 167 en el conjunto de España", indica el regidor.

La información disponible sobre la gestión municipal en todos sus ámbitos ha mejorado de forma muy sustancial desde la creación del portal

Cómo lo hizo

Todo cambió en 2023. El equipo de gobierno del PP, siempre atento al qué dirán, se cansó de estar a la cola del listado sobre transparencia y se puso las pilas para resolver los problemas como acostumbra este Ayuntamiento de economía saneada: a golpe de talonario y recurriendo a una empresa especializada en este tipo de servicios.

El objetivo de la adjudicación era crear esa plataforma y desde entonces recopilar e integrar la información y datos, ya existentes en la web municipal y sede electrónica del Ayuntamiento, en materia de transparencia, normativa, gobierno y organización, con la tecnología adecuada para conectar el gobierno y la administración "con la ciudadanía y la sociedad civil de forma eficiente", aglutinando e integrando un conjunto de tecnologías y herramientas que permitan al Ayuntamiento cumplir con las obligaciones de transparencia, publicidad activa, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia económica financiera, en materia de contratación, obras públicas y urbanismo, participación ciudadana, colaboración ciudadana y buen gobierno. El contrato incluye la formación al personal municipal para que pueda emplear e incorporar datos a la plataforma.

Concurso público y única oferta

El Ayuntamiento abrió un concurso público para la creación de la plataforma de Gobierno Abierto y contrató por 120.000 euros -tres años más "eventuales prórrogas" valoradas en otros 24.000 anuales-, a la empresa Dynamic Opengov Technologies S.L. con sede en Málaga. Fue la única oferta que se presentó al concurso. Siempre según la información pública de esa misma mercantil, el cofundador de esta empresa que creo el portal para Torrevieja es el mismo que el principal fundador de la plataforma colaborativa que evalúa los criterios de transparencia de la plataforma de Gobierno Abierto.

Dynamic Opengov ganó el concurso y creo una plataforma en la que comenzó a cargar gran cantidad de datos y valores, porque en eso se basa su balance: que en los apartados que valora después Dyntra figure información actualizada. En eso, en la incorporación de datos y la posibilidad de consultarlos sin trabas, la mejora es palpable y sustancial y el Ayuntamiento cumple a la hora de ofrecer este año 139 de los 163 indicadores que se evalúan.

Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

La valoración cambió de forma radical para bien. Sobre todo porque efectivamente el Ayuntamiento ya ofrece una información básica y accesible sobre su gestión que se va a actualizando año a año. Aunque en la disponible ahora se entremezclan datos actualizados en 2026 con índices que no se han modificado desde 2024. Otra cuestión es si al margen del análisis de esas decenas de valores, la evaluación de la plataforma colaborativa se deja fuera criterios importantes de transparencia que, precisamente, son los que no aparecen.

Y dentro del 15 % de indicadores que no se cumplen, porque siguen sin publicarse, en la versión que puede consultar ahora, se encuentran los datos que podrían generar mayor interés, como la declaración de la renta y nóminas de alcalde y regidores, la agenda diaria de los concejales, sus gastos de viajes, las actas de la comisión de Urbanismo o el gasto exacto en campañas de publicidad institucional.

Es el Ayuntamiento el que sube los datos

Sobre la vinculación entre Dyntra y la creadora del portal y encargada de su mantenimiento, el concejal Ricardo Recuero, recordó que Dyntra es un órgano externo que valora y audita los índices, mientras que la empresa adjudicataria "no se encarga de tenerlo todo al día, sino los distintos departamentos del ayuntamiento que son los que generan los datos para luego publicarlos en la plataforma".

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Para lo esencial, al juzgado

La oposición al equipo de gobierno del PP no tiene nada claro, sin embargo, que el mejor criterio de transparencia sea el resultado de un volcado de datos en la web. El PSOE, que recuerda que como partido político es representante de los ciudadanos, tuvo que recurrir a los juzgados para alegar el nuevo reglamento del pleno y los juzgados estimaron, aunque solo parcialmente, la supresión de dos articulos que consideraban restrictivos para la participación pública. También acudió a los juzgados para reclamar un expediente municipal, que el equipo de gobierno le negaba, y le dio acceso solo después de que una sentencia le diera la razón. Afirman que son solo dos ejemplos.