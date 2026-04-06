La Generalitat advierte de la ilegalidad de una licencia del Ayuntamiento de Orihuela para una casa en Sierra Escalona si está en suelo forestal

El Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat Valenciana ha emitido un informe técnico en el que subraya antes de pronunciarse sobre la legalidad de la construcción de una vivienda denunciada por Amigos de Sierra Escalona, como "paso previo imprescindible", la necesidad de que la Dirección Territorial de Alicante certifique oficialmente la condición del suelo donde se levanta la vivienda: si se trata de terreno forestal o agrícola. Esta distinción resulta determinante, según la resolución trasladada al colectivo ecologista ya que condiciona la aplicación de la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado en febrero de 2026 para la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor.

Con licencia

El Ayuntamiento de Orihuela respondió a la denuncia pública de ASE asegurando que la vivienda cuenta con licencia municipal, tras una visita de la brigada de discriplina urbanística a la zona, situada junto a la carretera de Torremendo a Sucina (Murcia). Además señalaba que la Conselleria de Agricultura había informado favorablemente a la autorización, sin pronunciarse sobre el carácter forestal de los terrenos.

El informe del director del Paisaje Protegido advierte que si es suelo agrícola la vivienda se puede autorizar si el promotor acredita que es ganadero o agricultor y ocupa menos del 2% de la parcela

Según el documento, si la parcela se clasifica como suelo forestal, la construcción de vivienda "queda expresamente prohibida por el artículo 40.2.b del PORN", recién aprobado, "siendo la actuación incompatible" con la protección del espacio y susceptible de sanción administrativa.

Condición de agricultor o ganadero

Por el contrario, si el terreno se considera agrícola, la edificación podría ser compatible exclusivamente "si está vinculada a usos agrarios o ganaderos", si no supera los 200 metros cuadrados construidos ni el 2% de la superficie catastral, y si su titular acredita "documentalmente su condición de agricultor o ganadero profesional, conforme al artículo 40.2.d. La parcela sobre la que se encuentra la casa en construcción cuenta con 26.000 metros cuadrados.

"En cualquier caso, el informe recuerda que el proceso de tramitación del PORN es anterior al inicio de las obras, lo que refuerza la aplicabilidad plena de sus restricciones", señala el informe porque durante la tramitación de ese plan cualquier actuación estaba suspendida Este informe está rubricado por el director del Paisaje Protegido, que también dirige los parques naturales del Hondo, Salinas de Santa Pola y lagunas de Torrevieja y La Mata.

Denuncia pública

La denuncia, presentada el 25 de febrero por la entidad conservacionista, sitúa la construcción en la zona de mosaico agroforestal, catalogada como de alto valor ambiental dentro del Paisaje Protegido. El inmueble, de dimensiones considerables y visible desde la carretera de Sucina, se accede mediante un camino privado y se ubica en un entorno donde convergen varias figuras de protección: la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y el propio Paisaje Protegido, en tránsito hacia su futura declaración como Parque Natural.

El informe de la Generalitat, notificado el 3 de abril de 2026, deja claro que cualquier resolución sobre la compatibilidad de la actuación dependerá, en primera instancia, de la certificación técnica sobre la naturaleza del suelo. Mientras tanto, la normativa aplicable establece un marco restrictivo que prioriza la conservación de los valores naturales de la Sierra Escalona, en un momento clave de definición de su futuro como espacio natural protegido de referencia en el sur de la Comunitat Valenciana.

Aspecto de la zona en la que se está levantando la vivienda / INFORMACIÓN

Moratoria

El colectivo ecologista había alertado previamente de que las obras podrían vulnerar la moratoria establecida en el artículo 28 de la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, que suspende el otorgamiento de licencias municipales para transformaciones sensibles del territorio mientras se tramita un PORN. Además, según los datos manejados por la asociación, la mayor parte de la parcela figura como suelo forestal en el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR), y no consta ninguna Declaración de Interés Comunitario aprobada que pudiera habilitar excepcionalmente la edificación en suelo no urbanizable.

Ante la evidencia de los trabajos, Amigos de Sierra Escalona instó tanto al Ayuntamiento de Orihuela como a la Conselleria de Medio Ambiente a actuar en el marco de sus competencias para investigar la legalidad de la intervención, y anunció su intención de trasladar los hechos al Seprona de la Guardia Civil. La entidad recuerda que, en las dos últimas décadas, en esta zona de máxima protección se han levantado numerosas viviendas sin autorización que, pese a contar con decretos de demolición, permanecen habitadas, lo que evidencia la necesidad de aplicar con rigor los instrumentos de planificación territorial antes de que se consolide una transformación irreversible del paisaje.

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Esta nueva actuación urbanística se produce además cuando la Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha iniciado los trámites para la demolición de un chalé de grandes dimensiones ubicado sobre el Cabezo Mortero de San Miguel de Salinas dentro del Paisaje Protegido, que también contó con licencia municipal, que fue revocada por los tribunales, por su impacto ambiental e incumplir la legislación sobre construcción en suelo no urbanizable.