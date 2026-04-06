La mejor mona con día de campo o playa en la Vega Baja

Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua siguen siendo jornadas tradicionales para disfrutar de un día de mona y campo en la Vega Baja. A lo largo y ancho de las zonas de pinada y parajes naturales habilitados para disfrutar de un día festivo de primavera, los vecinos de la comarca salieron para disfrutar de las mejores viandas y después, si se ha llegado a tiempo en la panadería, de la mona. Con huevo o sin huevo, el rico pan de masa dulce aderezada con agua de azahar, sirvió para mantener la tradición gastronómica local.

Mayores y pequeños, jóvenes y preadolescentes, grupos de familias y amigos celebraron la primavera y el espléndido día buscando naturaleza. La alternativa fue el mar y en muchas zonas de litoral de Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela Costa y la Horadada las playas presentaron un inmejorable aspecto que animó a muchos a darse el primer chapuzón de la temporada. Algunos más cortos que otros, por el frescor de la temperatura del agua del mar y un viento de levante que comenzó a soplar desde mediodía aunque bajo un sol radiante.

Día de campo en Lo Albentosa, junto al parque natural de la laguna de La Mata / JOAQUÍN CARRIÓN

Lo Albentosa

Solo en el paraje de Lo Albentosa (área recreativa de Eduardo Gil Rebollo) junto al Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata, el Ayuntamiento torrevejense ha autorizado 1.300 solicitudes de acampada para estos días. Pero la presencia de familias era también importante en toda la pinada de Guardamar del Segura, La Pilarica de Callosa de Segura, la zona de la Sierra de Benejúzar, Raiguero de Bonanza en Orihuela, el área natural de Río Seco en Pilar de la Horadada y otros tantos rincones de la comarca, además de las casas de campo y la huerta tradicional.

Lunes de Pascua en el área recreativa de Lo Albentosa junto al parque natural en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

La jornada campestre, lo que antaño se conocía como "ir de gira", es la continuación natural de las decenas de procesiones del Encuentro o de Pascua de Resurrección con las que concluye la semana de procesiones de la Semana Santa. Algunas más madrugadoras, como la celebrada en Torrevieja, permiten salir temprano a los lugares tradicionales.

Es el caso de la pinada de la laguna de La Mata, para la que estos días de campo suponen una auténtica invasión de este espacio situado en la zona de amortiguación de impactos del Parque Natural, pero también para los itinerarios de visitantes y el pic nic ubicados en la zona de reserva del propio parque.