Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque Central AlicanteBaja el paroDerrumbe hotel BenidormFaltan materias primasIncendio BenidormAmarres Torrevieja
instagramlinkedin

La mejor mona con día de campo o playa en la Vega Baja

Los vecinos de la comarca disfrutan de la jornada festiva en numerosos parajes al aire libre acompañada con el dulce más tradicional

Vuelve el día de mona en Lo Albentosa. Aquí las imágenes del Lunes de Pascua en Torrevieja

Vuelve el día de mona en Lo Albentosa. Aquí las imágenes del Lunes de Pascua en Torrevieja

Ver galería

Vuelve el día de mona en Lo Albentosa. Aquí las imágenes del día de campo / JOAQUÍN CARRIÓN

D. Pamies

D. Pamies

Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua siguen siendo jornadas tradicionales para disfrutar de un día de mona y campo en la Vega Baja. A lo largo y ancho de las zonas de pinada y parajes naturales habilitados para disfrutar de un día festivo de primavera, los vecinos de la comarca salieron para disfrutar de las mejores viandas y después, si se ha llegado a tiempo en la panadería, de la mona. Con huevo o sin huevo, el rico pan de masa dulce aderezada con agua de azahar, sirvió para mantener la tradición gastronómica local.

Mayores y pequeños, jóvenes y preadolescentes, grupos de familias y amigos celebraron la primavera y el espléndido día buscando naturaleza. La alternativa fue el mar y en muchas zonas de litoral de Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela Costa y la Horadada las playas presentaron un inmejorable aspecto que animó a muchos a darse el primer chapuzón de la temporada. Algunos más cortos que otros, por el frescor de la temperatura del agua del mar y un viento de levante que comenzó a soplar desde mediodía aunque bajo un sol radiante.

Día de campo en Lo Albentosa, junto al parque natural de la laguna de La Mata

Día de campo en Lo Albentosa, junto al parque natural de la laguna de La Mata / JOAQUÍN CARRIÓN

Lo Albentosa

Solo en el paraje de Lo Albentosa (área recreativa de Eduardo Gil Rebollo) junto al Parque Natural de las Lagunas de Torrevieja y La Mata, el Ayuntamiento torrevejense ha autorizado 1.300 solicitudes de acampada para estos días. Pero la presencia de familias era también importante en toda la pinada de Guardamar del Segura, La Pilarica de Callosa de Segura, la zona de la Sierra de Benejúzar, Raiguero de Bonanza en Orihuela, el área natural de Río Seco en Pilar de la Horadada y otros tantos rincones de la comarca, además de las casas de campo y la huerta tradicional.

Lunes de Pascua en el área recreativa de Lo Albentosa junto al parque natural en Torrevieja

Lunes de Pascua en el área recreativa de Lo Albentosa junto al parque natural en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

La jornada campestre, lo que antaño se conocía como "ir de gira", es la continuación natural de las decenas de procesiones del Encuentro o de Pascua de Resurrección con las que concluye la semana de procesiones de la Semana Santa. Algunas más madrugadoras, como la celebrada en Torrevieja, permiten salir temprano a los lugares tradicionales.

Noticias relacionadas y más

Es el caso de la pinada de la laguna de La Mata, para la que estos días de campo suponen una auténtica invasión de este espacio situado en la zona de amortiguación de impactos del Parque Natural, pero también para los itinerarios de visitantes y el pic nic ubicados en la zona de reserva del propio parque.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis meses de soledad obligada en Alicante: 'No tengo ilusión por nada
  2. Siete heridos por el derrumbe del techo del comedor de un hotel en Benidorm
  3. Un cortejo fúnebre guiado por el Caballero Cubierto recorre Orihuela
  4. Un accidente en Elche tras la indisposición de un conductor deja a una menor herida grave
  5. Un grafiti y una errata en la recién renovada calle de las setas de Alicante
  6. Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja
  7. Absuelto un exdirector de banco en Alicante por quedarse dinero de clientes fallecidos al anularse la prueba principal
  8. TM Tower: Descubre la torre residencial más alta de Europa que redefine el skyline de Benidorm

Ya no hay excusa para fondear en el bahía de Torrevieja: la Generalitat instala estos grandes carteles con la prohibición

Ya no hay excusa para fondear en el bahía de Torrevieja: la Generalitat instala estos grandes carteles con la prohibición

La mejor mona con día de campo o playa en la Vega Baja

La mejor mona con día de campo o playa en la Vega Baja

La Generalitat advierte de la ilegalidad de una licencia del Ayuntamiento de Orihuela para una casa en Sierra Escalona si está en suelo forestal

La Generalitat advierte de la ilegalidad de una licencia del Ayuntamiento de Orihuela para una casa en Sierra Escalona si está en suelo forestal

La plataforma que cree excelente la transparencia de Torrevieja comparte cofundador con la adjudicataria del portal de Gobierno Abierto

La plataforma que cree excelente la transparencia de Torrevieja comparte cofundador con la adjudicataria del portal de Gobierno Abierto

La ComarCON celebra su XII edición y 10 años en el Palacio de los Deportes de Torrevieja

La ComarCON celebra su XII edición y 10 años en el Palacio de los Deportes de Torrevieja

Olcina: "Hay que afrontar las catástrofes climáticas desde las aulas para anticiparlas y gestionarlas"

Olcina: "Hay que afrontar las catástrofes climáticas desde las aulas para anticiparlas y gestionarlas"

Callosa de Segura culmina su Semana Santa con Cristo Resucitado

Callosa de Segura culmina su Semana Santa con Cristo Resucitado

Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja

Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja
Tracking Pixel Contents