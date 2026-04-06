La ComarCON celebra su XII edición y 10 años en el Palacio de los Deportes de Torrevieja

La Asociación de Ocio Alternativo La Comarca, en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja y la Universidad de Alicante, ha confirmado las fechas de la celebración de la XII edición de la ComarCON, el evento de referencia en cultura "geek" y ocio alternativo de la región. El encuentro tendrá lugar el sábado 11 de abril (de 10:00 a 21:00 horas) y el domingo 12 de abril (de 10:00 a 20:00 horas).

Palacio de los Deportes

Este año la convención está de doble celebración, ya que además de alcanzar su duodécima entrega, se conmemoran 10 años desde que el evento dio el salto al Palacio de los Deportes de Torrevieja, su ubicación actual, tras sus inicios en el Centro de Ocio Municipal.

Fiel a su filosofía desde el primer día, la ComarCON mantendrá su entrada totalmente gratuita y de libre acceso para todos los públicos, buscando ofrecer un espacio seguro, divertido y accesible para disfrutar en familia y con amigos.

En cuanto a expectativas de asistencia, la organización no busca batir récords, sino consolidar su objetivo principal: acercar el ocio alternativo al mayor número de personas posible y, como mínimo, igualar la excelente acogida de la pasada edición.

Comarcón cumple su décimo aniversario en el Palacio de los Deportes en la edición de 2026 / JOAQUÍN CARRIÓN

Platos fuertes e invitados

El programa de este año viene cargado de actividades ininterrumpidas. Entre los momentos más esperados por el público destacan el Concurso de Cosplay, que llenará el escenario principal el sábado por la tarde de creatividad y talento, y el vibrante Campeonato de Dance (K-Pop), que pondrá a todos a bailar el domingo por la mañana. Tampoco faltará el toque de humor y tradición con el ya célebre concurso "Hobbit Zampabollos".

El evento contará además con invitados de primer nivel dentro del panorama creativo y digital, destacando la presencia de figuras como Manu Partida y la reconocida ilustradora Shaun Elay, quienes compartirán su trabajo y experiencias con los asistentes.

Imagen del encuentro de Ocio Alternativo Comarcón en su edición de 2025 / JOAQUÍN CARRIÓN

Nueva app

Para mejorar la experiencia del público, la XII ComarCON estrena su propia aplicación móvil, desarrollada íntegramente por un miembro del propio staff de la organización. Disponible para descarga en Google Play y con acceso adaptado para usuarios de iPhone, la app permitirá a los visitantes llevar el horario completo en el bolsillo, recibir avisos en tiempo real y no perderse ninguna de sus actividades favoritas

El motor de la ComarCON: su equipo humano

Detrás de las decenas de torneos, talleres, zonas de juegos de mesa y rol que componen el evento, se encuentra el esfuerzo incansable de la asociación. Sergio Ros, vicepresidente de la Asociación de Ocio Alternativo La Comarca y coordinador del evento, ha querido poner en valor este factor humano: "Estamos muy orgullosos del trabajo de todo el equipo del staff. Realizan una labor invisible y constante, rascando tiempo de las horas libres que les deja la semana durante todo el año para que cada edición de la ComarCON pueda salir adelante con éxito".

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Con todo el equipo ultimando los detalles, el Palacio de Deportes abrirá sus puertas para que Torrevieja se convierta de nuevo en el hogar de quienes buscan un fin de semana diferente, donde el ocio alternativo se vive como un movimiento imparable, diverso y creado por y para los fans.