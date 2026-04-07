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TORREVIEJA

La calle Ramón Gallud de Torrevieja estará cerrada al tráfico hasta junio por las obras de pluviales tras el parón de Semana Santa

Durante más de una semana la parada del bus urbano en el Fontana, una de las principales del centro, ha estado sin servicio pese a que la calle se había reabierto sin que el Ayuntamiento y Avanza avisara a los usuarios

Así fue el momento del cierre al tráfico del tramo en obras de la calle Ramón Gallud de Torrevieja antes de Semana Santa (23/2/2026)

Así fue el momento del cierre al tráfico del tramo en obras de la calle Ramón Gallud de Torrevieja antes de Semana Santa (23/2/2026)

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Concejalía de Policía Local de Torrevieja explicó que desde este miércoles a las 10:00 horas y hasta mediados del mes de junio se retomarán las obras pluviales que está ejecutando Agamed, en la calle Ramón Gallud, en su intersección con la calle María Parodi.

Con motivo de estos trabajos, el tráfico rodado en este tramo se verá afectado durante todo el periodo de ejecución de las obras, estableciéndose desvíos provisionales debidamente señalizados.

En este sentido, los turismos, motocicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) que accedan por la calle Ramón Gallud deberán desviarse hacia el paseo a través de la calle Azorín hasta el paseo, o bien girar a la izquierda para continuar por la calle Joaquín Chapaprieta. Por otro lado, los camiones, vehículos de gran tonelaje y autobuses no podrán acceder a este tramo, debiendo circular obligatoriamente por la calle Orihuela.

Mapa de las alternativas al corte de tráfico en Ramón Gallud

Mapa de las alternativas al corte de tráfico en Ramón Gallud / INFORMACIÓN

Suspendida

Asimismo, se informa de que la parada de autobús situada a la altura del Hotel Fontana queda suspendida temporalmente mientras duren las obras. Desde la Policía Local se solicita la colaboración ciudadana, recomendando a los conductores que respeten la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos con antelación para evitar incidencias.

La Policía Local no informa de cómo quedan fijadas las paradas de bus urbano y escolar. En el anterior cierre, antes de Semana Santa, la parada provisional para sustituir a la del Hotel Fontana, se ubicó frente a la plaza de Waldo Calero, junto a la parada del tren turístico. La calle ya estuvo cerrada por las obras entre mediados de febrero y finales de marzo.

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Críticas

Por otra parte, la portavoz del PSOE en Torrevieja, Bárbara Soler, criticó que durante todo el periodo que se ha prolongado la reapertura de la calle con la paralización de las obras por el periodo de Semana Santa, algo más de una semana, ni el Ayuntamiento ni la empresa Avanza, han informado a los usuarios de que por la parada del Hotel Fontana no se había restablecido el servicio. Con lo que muchos usuarios se han quedado esperando sin conocer que las líneas no estaban operativas. En la parada confluyen la mayor parte de las líneas, y también buena parte de las escolares.

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