La Guardia Civil abre una oficina de atención ciudadana en Albatera que evitará desplazamientos a Dolores

La nueva oficina de atención al ciudadano de la Guardia Civil en Albatera abrió este martes sus puertas con el objetivo de acercar la atención presencial y facilitar la realización de trámites a los vecinos del municipio, evitando desplazamientos hasta el cuartel de Dolores, del que depende la localidad. Coincidiendo con su puesta en marcha, el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, visitó este martes las nuevas instalaciones acompañado por el teniente coronel Antonio Darder, el capitán Antonio Cava y concejales del equipo de gobierno del PP y de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento, en una jornada en la que se ha puesto en "valor la mejora de los servicios públicos y la atención de proximidad a la ciudadanía". La alcaldesa y diputada provincial Ana Serna, que este martes no pudo acudir al acto, ya anunció la apertura de estas dependencias el pasado mes de febrero.

Agentes

La oficina será atendida por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Dolores. Ubicada en la segunda planta del edificio municipal 3 de abril, en la Plaza San Jaime de Albatera, esta nueva dependencia permitirá a los vecinos formalizar denuncias y realizar otros trámites que requieren atención presencial, sin necesidad de salir del municipio.

El nuevo servicio estará operativo de lunes a viernes laborables, en horario de 8:00 a 14:00 horas, mejorando la accesibilidad y la atención a una población cercana a los 13.300 habitantes. Durante la visita, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, destacó que “la apertura de esta oficina supone un avance importante para Albatera, porque acerca la Guardia Civil y la Administración General del Estado a los vecinos y vecinas, facilitando trámites que hasta ahora obligaban a desplazarse a otro municipio”.

Visita del subdelegado del Gobierno a la oficina de atención de la Guardia Civil en Albatera / INFORMACIÓN

Pineda subrayó que “el Gobierno de España sigue trabajando para garantizar unos servicios públicos más cercanos, accesibles y útiles, especialmente en aquellos municipios donde estas mejoras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía” y puso en valor “el esfuerzo realizado para seguir reforzando la presencia y la atención de la Guardia Civil sobre el territorio, mejorando la respuesta al ciudadano y la calidad del servicio que se presta desde las instituciones”.

Por su parte, la apertura de esta oficina, cuyas instalaciones han sido cedidas por el Ayuntamiento, supone también un paso adelante en la mejora de la atención al ciudadano y en el refuerzo de la seguridad y la proximidad institucional en el municipio. Con esta nueva instalación, Albatera gana en servicios públicos de cercanía, facilitando una atención más ágil, accesible y cómoda para todos sus vecinos.

Reunión del alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, hace unos días con mandos de la Guardia Civil / INFORMACIÓN

Marcando territorio

La seguridad ciudadana de Albatera, como la de Catral, Daya Vieja y Daya Nueva dependen del puesto principal ubicado históricamente el centro del casco urbano de Dolores. Hace solo unos días, el pasado 1 de abril, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, se reunía con los mandos del puesto principal de Torrevieja y el cuartel de Dolores para anunciar la cesión de suelo municipal, en total 466 metros cuadrados, para rehabilitar el actual cuartel y ampliarlo con esa superficie tanto para dependencias de la Guardia Civil como municipales. Una forma de reivindicar que el cuartel permanezca en este municipio.

Aunque los terrenos están disponibles para su cesión y el alcalde anunció esta propuesta como una "gran noticia" se trata de una iniciativa todavía en una fase muy preliminar, pero que en un principio contaría con el visto bueno del Ministerio del Interior.

Albatera con 13.300 ciudadanos, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y un nivel de actividad en denuncias y servicios de los guardias muy importante, y Catral con 9.423 son, de momento, más grandes en población que Dolores, que cuenta con 8.100 vecinos -las cifras de los padrones de cada una de esas localidades es más abultada-.

Por lo que este municipio, que crece ahora, según su Ayuntamiento, a mayor ritmo que los que le superan en población y cuenta con 9.000 vecinos, quiere garantizarse que el cuartel se mantenga en Dolores, donde trabajan unos 50 agentes.

La financiación de una obra de esas características correría a cargo en un 70 % por el Ministerio del Interior y el municipio sufragaría en torno al 30 %. Todavía no hay una estimación de su coste que superaría en cualquier caso el millón de euros.