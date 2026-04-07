El trasvase del Júcar llega a final de año a 9.200 hectáreas más tras completar otros 22 kilómetros con 30 millones de inversión del Consell

El tramo del postrasvase margen derecha del Júcar-Vinalopó, ya en fase de pruebas, y el tramo II estarán operativos a final de año para dotar de agua a más de 9.200 hectáreas de cultivos que hasta ahora se abastecían de pozos en función del ritmo de las obras que visitó este martes del presidente de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.

Los acuíferos

En ambos proyectos, impulsados durante el arranque del actual mandato de la Generalitat por el Consell dirigido por Carlos Mazón la Administración autonómica ha invertido 30 millones de euros. La llegada del postrasvase a estas tierras, las más áridas de la provincia solo en competencia con algunas zonas de la Vega Baja, tiene el impacto inmediato de consolidar el agua de riego para unos cultivos sin depender de acuíferos sobreexplotados.

Y que de esas mismas masas de agua subterráneas se dejen de extraer millones de metros cúbicos de agua: lo que mejora su estado cuantitativo y cualitativo y garantiza un suministro prioritario: el de las ciudades del Medio Vinalopó como Elda, Villena, Elda, Sax y Novelda, cuyo abastecimiento depende de ese suministro de pozos al cien por cien. Solo en 2025 se dejaron de extraer 37 hectómetros cúbicos de esos acuiferos. Los mismos que se captaron en el tramo final del río Júcar en el azud de La Marquesa de Cullera (Valencia).

El anuncio realizó con la presencia de Pérez Llorca, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina y el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa, Ángel Urbina.

Interior de uno de las secciones de los tubos empleados en el postrasvase / Pilar Cortés

Pérez Llorca avanzó en sus declaraciones la puesta en marcha de "una tercera fase" con el objetivo de "seguir mejorando esta infraestructura que garantiza el suministro de agua a los regantes" que llevaría el agua hasta todo el término de Agost; sin embargo, a preguntas de INFORMACIÓN señaló que no se descartan otros proyectos que son prioritarios para todos los regantes, como una parte del desdoblamiento de la tubería principal del postrasvase entre La Cuesta y Salinas -antes de raminifarse en margen derecha, ya terminada- y la margen izquierda, que es la que está en ejecución. Sobre todo en un momento en el que, pese a las dificultades, como la inoperancia del embalse de San Diego, el trasvase ha "despegado", desde el convenio firmado entre regantes y el Estado en octubre de 2023 para rebajar el precio del agua a 0,24 euros. Mientras que una cuarta fase, la que se programó para la comarca de l´Alacantí está en el aire a la espera de que salga adelante el proyecto de vertido cero para reulitizar el agua regenerada de la ciudad de Alicante.

Llorca calificó el Júcar-Vinalopó "como un símbolo de solidaridad y generosidad de la Comunitat Valenciana que ha demostrado que los trasvases son necesarios, eficientes y contribuyen a la protección del medio ambiente".

Murcia

Testigo de que la llegada de caudales asequibles -subvencionados hasta 2033 por el Estado- es muy atractivo es la implantación en los valles del Vinalopó de grandes empresas murcianas de agricultura intensiva, tal y como reconocieron en la presentación los técnicos del proyecto. Y que los agricultores de la región vecina quieren que la posibilidad de que les llegue agua del Júcar se contemple en los próximos planes hidrológicos del Segura y Júcar en elaboración.

Visita a la obras junto a la hincha realizada en paralelo a la plataforma del AVE en Novelda. Las tuberías son de 140 centímetros de diámetro. En la imagen Pérez Llorca y Ángel Urbina / Pilar Cortés

Las obras

En concreto, las obras del Tramo I que unen Monóvar con Novelda hasta el embalse de La Mola a lo largo de 7,5 kilómetros, y enlaza con el sistema de distribución hacia Agost y Monforte del Cid, con un presupuesto de 10 millones de euros, que ya está en pruebas, precisó el presidente.

Por otro lado, el tramo II que discurre a lo largo de 12,93 por los términos municipales de Novelda y Monforte del Cid hasta Agost, cuenta con una inversión de 20 millones de euros, y “presenta un grado de ejecución del 50% con la previsión de que esté operativa a finales de año”, apuntó Pérez Llorca. Son actuaciones independientes entre sí, lo que permitirá su puesta en servicio de forma progresiva conforme vayan finalizando. En concreto, el agua llegará a las comunidades de regantes de Percamp (Monóvar), Novelda, San Pascual de Elche, Monteagudo (Novelda), Monforte del Cid y Virgen de la Paz de Agost.

En total son 23 kilómetros de canalizaciones subterráneas de 140 centímetros de diámetro, que supera la plataforma del ave, barrancos, el propio río Vinalopó y la red de riegos y de la que se puede aprovechar la energía por presión por gravedad producida por el desnivel del terreno.

Llorca intenta dar a sus actos instuticiones otra imagen y fue el alcalde socialista de Novelda, Fran Martínez Alted el que abrió el acto para destacar la importancia del trasvase para el cultivo, en especial de la uva de mesa, y destacar, como también lo hizo Toni Pérez, la tradición en el uso eficiente del agua en las tierras del Vinalopó.

Zonas beneficiarias (Tramos I, II y III) Entidad Comarca Hectáreas C.R. PERCAMP (MONÓVAR) Medio Vinalopó 820 C.R. DE NOVELDA Medio Vinalopó 2.056 S.A.T. SAN PASCUAL Medio Vinalopó 583 S.A.T. MONTEAGUDO Medio Vinalopó 597 C.R. MONFORTE DEL CID Medio Vinalopó 3.400 C.R. VIRGEN PAZ-CANALILLO (AGOST) Medio Vinalopó 1.800 Total Tramos I, II y III 9.256 ```

Presupuesto

Llorca explicó qu el Ejecutivo valenciano tendrá en todos los ejercicios económicos una partida de infraestructuras para asegurar "el abastecimiento de agua para la población, los regantes y una de nuestras señas de identidad como la agricultura".

Y no cabía un acto del Consell y el trasvase sin que se reivindicara, de nuevo, al Gobierno de España la reparación del embalse de San Diego. Llorca exigió aplicar “el sentido común para solucionar una infraestructura que está hecha y no funciona”. San Diego, situado en Villena, recibe el agua del Júcar que se capta en el azud de La Marquesa en Cullera y que tras 90 kilómetros con una infraestructura de colectores y bombeos para elevar el agua 600 metros por encima del nivel del mar y llegar hasta este embalse, que debería regular todos los aportes pero que falló en su primer llenado en 2010 por filtraciones en el subsuelo. Ahora el agua se entrega sin pasar por el embalse al postrasvase lo que impide que se puedan reservar en periodos del año que no se necesite hasta 20 hectómetros para momentos en los que se produzca la demanda.

Mejor calidad

Martínez Alted, alcalde de Novelda, por su parte, señaló que la calidad del agua de los acuíferos que llega a los hogares de las ciudades del Vinalopó, con su recuperación parcial que también garantiza la continuidad del abastecimiento. Aunque ha surgido otro problema. En las zonas de viviendas diseminadas el agua que llega ahora es la del Júcar, que no es potable, en sustitución de la anterior de pozos.

El pacto del agua

Otro lugar común del discurso del agua del Consell es el pacto del agua. El presidente también ha reiterado el compromiso del Consell con la defensa del trasvase Tajo-Segura que permite preservar 70.000 hectáreas de regadío. De hecho, ha realizado un llamamiento “al diálogo y la unidad” para alcanzar un gran pacto del agua en España. “No pedimos el agua a las regiones que no la tienen, sino que cuando hay en exceso, puedan compartir con nosotros un recurso que necesitamos”, ha asegurado.

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Vertido Cero

Además, recordó que la Generalitat ha cumplido con la redacción del proyecto de Vertido 0 en la bahía de Alicante para aprovechar los fondos europeos destinados a este proyecto, al tiempo que ha criticado que el Gobierno de España haya decidido, a su juicio, no ejecutarlo. El Gobierno asegura por su parte que la Generalitat no llegó a tiempo para presentar los proyectos de ejecución. En realidad ambas administraciones fallaron.