Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja

La promotora especializada en la construcción de vivienda turística Duly Investment Home ha presentado una solicitud formal ante el Ayuntamiento de Torrevieja para modificar el uso de una parcela ubicada entre la N-332 y la avenida de los Europeos en La Mata y levantar un hotel y apartamentos turísticos en dos bloques de diez alturas. La modificación se realiza a través de un Plan de Reforma Interior (PRI). En estos momentos está en exposición pública la evaluación ambiental estratégica, el informe de impacto ambiental previo a la tramitación urbanística.

El plan solicita disminuir la ocupación de la parcela que figura en el Plan General aumentando el número de plantas de forma que se mantenga la edificabilidad. Lo que se traduce en que la parcela, que ya tiene la calificación de hotelera, reduzca la ocupación máxima de parcela que figura ahora en el planeamiento del 40 % al 25 % y se eleve la altura permitida de cuatro a diez plantas y el uso de apartamento turístico bajo una gestión hotelera, algo que la justificación jurídica del documento señala que ya permite la legislación. Además sostinee que reducir la huella del edificio resultante permitirá zonas de estancia, ocio y servicios comunes con "actividades comerciales y de esparcimiento de carácter complementario".

La propuesta contempla la construcción de dos bloques con "edificios singulares" escalonados cuya altura máxima alcanzaría las diez plantas sobre rasante. Esta dimensión sitúa el proyecto varias alturas por encima a la mayoría del entorno, aunque en los últimos años también se han levantado edificios residenciales de similar altura en la misma zona de La Mata, caso de las torres de Mahersol, junto al polideportivo de la pedanía.

Recreación de los bloques turísticos en la propuesta / INFORMACIÓN

Van tres

Es la tercera iniciativa de Plan de Reforma Interior (PRI) que se plantea en Torrevieja en los últimos tres meses para modificar el uso de la parcelas calificadas como uso residencial a uso hotelero. Como ha recogido INFORMACIÓN, está previsto que Masa Rental presente una propuesta para edificar un hotel de cuatro estrellas en la Avenida de La Libertad, proyecto anunciado en la pasada edición de Fitur. Otra empresa promotora, Insaura, ya ha registrado su propia iniciativa para otro hotel de tres estrellas o superior emplazado en La Veleta.

La superficie total construida prevista por Duly en La Mata será de 8.000 metros cuadrados sobre una parcela de 12.000, en la que también se incluye una zona verde y viales. Este volumen permitirá, según la constructora con sede y origen en Torrevieja -hasta ahora volcada exclusivamente en la promoción de vivienda turística-, la instalación de un complejo de alojamiento de lo que el lenguaje inmobiliario denomina capacidad combinada, diseñado para atender tanto a clientes de larga como de corta estancia.

La promotora, en principio, no ha optado en este proyecto por hacer uso de la posibilidad de elevar más todavía las plantas que le permitiría el Plan General de Torrevieja, que establece coeficientes suplementarios de edificabilidad según la categoría del hotel, que no figura en un proyecto, aunque sí la gestión íntegramente hotelera de apartamentos turísticos: 120 apartamentos de dos dormitorios todos en régimen de vivienda vacacional. El plazo de ejecución de la obra será de 30 meses, una vez que se aprobara el PRI por parte del Ayuntamiento.

Ubicación de la parcela en La Mata entre la N-332, la avenida de Los Europeos y la avenida de Suecia / INFORMACIÓN

La propuesta se sustenta en una reordenación volumétrica que prioriza la reducción de la huella en planta, una decisión que busca liberar superficie de parcela para zonas de esparcimiento y mejorar la permeabilidad visual, al tiempo que permite minimizar el efecto "pantalla" de la edificación al reducir la ocupación. En el plano funcional, el proyecto pretende adaptar el uso a la demanda actual de apartamentos turísticos, conforme a la Ley 15/2018 y Decreto Ley 9/2024, ampliando el concepto original de uso hotelero para incluir bloques de alojamiento temporal. Desde la perspectiva técnica, se opta por mantener la edificabilidad del PGOU sin recurrir al incremento por categoría hotelera de la Modificación 74, garantizando que el techo constructivo se mantenga en los 12.800 m²t previstos. Esta configuración, al no alterar la edificabilidad ni la estructura dotacional, permite justificar procedimiento ambiental simplificado por tratarse de una modificación menor en suelo ya urbanizado, tal como establece la normativa autonómica vigente.

Zonificación de la propuesta en el proyecto presentado / INFORMACIÓN

En La Mata solo opera como hotel y apartahotel el Lloyds Club, situado en primera línea de playa, cuyos propietarios, la cadena Grupo SH Hoteles, que también gestionan el Hotel Masa en la Torre del Moro, han presentado ya una propuesta de renovación de sus instalaciones. Dentro de la oferta hotelera presente en el litotal matero es de destacar también el Hotel Playas de Torrevieja (antiguo Cabo Cervera).

Positivo

Los tres promotores que han presentado un Plan de Reforma Integral con suelos residenciales o como en este último donde ya es hotelero pero se elevan las alturas han coincidido en fundamentar sus propuestas como contribuciones directas y positivas para el municipio de Torrevieja.

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El primero es el fomento del turismo ya que considera que un nuevo centro de actividad hotelera contribuirá al desarrollo turístico local, atrayendo a nuevos perfiles de visitantes y aumentando la oferta de alojamiento de calidad. Relaciona, además, la existencia de mayor oferta hotelera con la diversificación de la economía local, al reducir la dependencia de un único segmento de mercado y prolonga la temporada alta beneficiando a otros sectores como la hostelería, el comercio y los servicios complementarios.