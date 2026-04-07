Torrevieja adjudica por 640.211 euros en la renovación de cuatro pistas deportivas de barrios

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado a la empresa Construcciones Hermanos Espín, por un importe de 640.211 euros, las obras de reparación y acondicionamiento de cuatro pistas deportivas exteriores distribuidas en distintos barrios de la ciudad: son, como avanzó INFORMACIÓN, la pista polideportiva de La Mata, ubicada en el Parque Perfecta Rodríguez; la pista deportiva de Cabo Cervera; y las pistas polideportivas de Los Balcones, en la Plaza Reina de la Sal. Del contrato informó este martes Federico Alarcón, concejal secretario de la junta de gobierno. La empresa ganadora del concurso ha rebajado el precio de licitación inicial en 144.000 euros.

Según el equipo de gobierno estas instalaciones presentaban problemas estructurales y de mantenimiento que afectaban a su seguridad y funcionalidad, como vallados metálicos deteriorados, luminarias obsoletas y elementos constructivos en mal estado.

Actuaciones

Para resolver estas deficiencias, el proyecto contempla una intervención integral que incluye la demolición de muros perimetrales, pavimentos y gradas; la sustitución de cerramientos y vallados; la renovación completa de las superficies de juego con pintura deportiva antideslizante y marcado reglamentario; la mejora de la accesibilidad en los accesos; y la instalación de un nuevo sistema de iluminación mediante proyectores LED de alta eficiencia.

El contrato a licitar contempla una inversión de 143.302 euros para la pista de La Mata, en la que el Ayuntamiento ya tuvo que improvisar en 2021 una inversión ante el lamentable aspecto que presentaba y la demanda de los materos en el anterior mandato municipal; la pista Polideportiva de Cabo Cervera con 294.222 euros y las pistas polideportivas de Los Balcones, inauguradas en 2012, y en las que se invertirán otros 107.088 euros.

Compromiso

Con esta actuación, el Ayuntamiento asegura que da respuesta a su compromiso de mantener en condiciones óptimas las infraestructuras deportivas de proximidad, garantizando que los vecinos puedan practicar deporte con seguridad tanto en horario diurno como nocturno. La modernización de los equipamientos y la incorporación de tecnología LED no solo mejoran la experiencia de los usuarios, sino que también reducen el consumo energético asociado al alumbrado, alineándose con los criterios de sostenibilidad que rigen la gestión municipal.

De este modo, "Torrevieja refuerza su apuesta por los espacios públicos de barrio como puntos de encuentro social y promoción de hábitos de vida saludables, ofreciendo instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades reales de la población", según las mismas fuentes.

Vista panorámica del Hotel Eden Roc, ahora en rehabilitación / Tony Sevilla

Masa y Eden Roc

En la misma junta de gobierno se confirmó la autorización de licencia para la remodelación del Hotel Masa, en la Torre del Moro, también conocido popularmente como Hotel Berlín, gestionado por el grupo SCH. Esa reforma ya fue anticipada por el alcalde Eduardo Dolón en Fitur y coincide con la ejecución de rehabilitación integral que se lleva a cabo muy cerca para poner en marcha de nuevo el Hotel Eden Roc, que ejecuta una empresa francesa. Este último proyecto para un hotel de tres estrellas, aunque sigue en marcha, se ha encontrado algunas dificultades con la dirección general de Costas para ejecutar algunas de sus previsiones como una piscina en la parte frontal. En la penúltima junta de gobierno se otorgaba a la promotora gala una ampliación del periodo de la licencia.

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Reglamento

El órgano colegiado ha dado su visto bueno, además, al reglamento que regulará las funciones de los nuevos agentes de movilidad con competencias en la regulación del tráfico que el Ayuntamiento quiere desplegar antes del mes de septiembre. Serán 20 agentes y un jefe del grupo y su función permitirá mejorar las labores de regulación -también podrán sancionar- al tiempo que los agentes de la Policía Local que realizan ahora esos servicios podrán reforzar otros objetivos como el respaldo a la seguridad ciudadana junto a la Guardia Civil.